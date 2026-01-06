Tată și fiu, morți după ce s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad

Un tată de 57 de ani și fiul lui de 27 ani au murit marți, 6 ianuarie, după ce s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad. Echipele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva, cei doi fiind declarați decedați.

Un tată și fiul lui, morți după ce s-au aruncat de la etajul 10

Cei doi bărbați veniți din Vaslui pentru a închiria un apartament s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc de pe Calea Romanilor din Arad, oraș unde veniseră pentru a închiria o locuință. Cauzele incidentului sunt încă investigate.

Scenele de la fața locului au fost greu de privit, iar intervenția rapidă a echipajelor medicale nu a putut schimba soarta celor doi.

„La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani. Decesul celor două persoane a fost constatat de către echipajul medical, iar cazul a rămas în atenția autorităților abilitate pentru efectuarea cercetărilor ulterioare”, a declarat slt. Ruxandra Klein, purtătorul de cuvânt al ISU Arad.

Citește și: Ilie Bolojan lovește la început de an: taxe și impozite mai mari pentru toți! „Acești bani nu îi mai avem!” Anunțul premierului pentru români

Citește și: Scriitorul Michael Schumacher, autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola și Eric Clapton, a murit la vârsta de 75 de ani

Poliția cercetează cazul

Zona a fost imediat înconjurată de polițiști, care au început cercetările.

„La data de 6 ianuarie, în jurul orei 11.50, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre faptul că 2 persoane ar fi căzut de pe un bloc, pe Calea Romanilor din municipiul Arad. În urma deplasării la fața locului, au fost identificați 2 bărbați, de 27 respectiv 57 de ani, din județul Vaslui, decedați, care urmează a fi transportați la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad, în vederea efectuării autopsiei. Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

Citește și: Cum a reacționat o americancă stabilită în România, când preotul a venit cu Boboteaza: „Simt că ar trebui să vorbim despre ce s-a întâmplat”

Citește și: Povestea românului de 18 ani care a murit în incendiul din Crans-Montana. Guillaume locuia în Elveția, avea dublă cetățenie și vizita des România

Din primele informații, tatăl și fiul ar fi sărit de la etajul 10, din zona balconului blocului și a încăperii destinate aruncării deșeurilor. Potrivit Specialarad.ro, cei doi erau în procesul de a închiria un apartament în imobilul respectiv.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News