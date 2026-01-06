Tată și fiu, morți după ce s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad

Un tată de 57 de ani și fiul lui de 27 ani au murit marți, 6 ianuarie, după ce s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad. Echipele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva, cei doi fiind declarați decedați.
Un tată și fiul lui, morți după ce s-au aruncat de la etajul 10
Cei doi bărbați veniți din Vaslui pentru a închiria un apartament s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc de pe Calea Romanilor din Arad, oraș unde veniseră pentru a închiria o locuință. Cauzele incidentului sunt încă investigate.
Scenele de la fața locului au fost greu de privit, iar intervenția rapidă a echipajelor medicale nu a putut schimba soarta celor doi.
„La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani. Decesul celor două persoane a fost constatat de către echipajul medical, iar cazul a rămas în atenția autorităților abilitate pentru efectuarea cercetărilor ulterioare”, a declarat slt. Ruxandra Klein, purtătorul de cuvânt al ISU Arad.
Zona a fost imediat înconjurată de polițiști, care au început cercetările.
„La data de 6 ianuarie, în jurul orei 11.50, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre faptul că 2 persoane ar fi căzut de pe un bloc, pe Calea Romanilor din municipiul Arad. În urma deplasării la fața locului, au fost identificați 2 bărbați, de 27 respectiv 57 de ani, din județul Vaslui, decedați, care urmează a fi transportați la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad, în vederea efectuării autopsiei. Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Arad.
Din primele informații, tatăl și fiul ar fi sărit de la etajul 10, din zona balconului blocului și a încăperii destinate aruncării deșeurilor. Potrivit Specialarad.ro, cei doi erau în procesul de a închiria un apartament în imobilul respectiv.
Sursă foto: Shutterstock
