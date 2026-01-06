Scriitorul Michael Schumacher, autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola și Eric Clapton, a murit la vârsta de 75 de ani

Michael Schumacher, un autor din Wisconsin cunoscut pentru diversitatea lucrărilor sale – de la biografii dedicate regizorului Francis Ford Coppola și muzicianului Eric Clapton până la relatări despre naufragiile de pe Marile Lacuri – a murit la vârsta de 75 de ani.

Fiica sa, Emily Joy Schumacher, a confirmat luni că tatăl ei a încetat din viață pe 29 decembrie, fără a preciza cauza morții.

Cine a fost Michael Schumacher, autorul cu o carieră impresionantă

Schumacher a publicat biografii variate, precum „Francis Ford Coppola: A Filmmaker’s Life”, „Crossroads: The Life and Music of Eric Clapton” și „Dharma Lion: A Biography of Allen Ginsberg”, dedicată celebrului poet și scriitor al generației Beat.

Printre lucrările sale se numără și „Mr. Basketball: George Mikan, the Minneapolis Lakers & the Birth of the NBA”, dar și „Will Eisner: A Dreamer’s Life in Comics”, despre unul dintre pionierii benzilor desenate americane și ai conceptului de roman grafic.

Deși s-a născut în Kansas, Schumacher și-a petrecut aproape toată viața în Kenosha, Wisconsin. A studiat științe politice la University of Wisconsin–Parkside, însă a părăsit facultatea cu un singur credit înainte de absolvire. Potrivit fiicei sale, pasiunea pentru scris a avut-o încă din copilărie, iar de-a lungul timpului și-a construit practic două cariere: una dedicată biografiilor și alta istoriilor legate de Marile Lacuri.

Locuind pe malul lacului Michigan, Schumacher a documentat tragedii maritime celebre, precum scufundarea cargoului Edmund Fitzgerald în timpul unei furtuni pe Lacul Superior în 1975, furtuna din noiembrie 1913 care a ucis peste 250 de marinari, sau lupta pentru supraviețuire a patru marinari pe Lacul Michigan după ce nava lor s-a scufundat în 1958.

Portretul unui om generos: amintirile fiicei sale

Emily Joy Schumacher l-a descris pe tatăl ei drept „un om al istoriei” și „un om bun”, notează ABC News. Ea a povestit că acesta scria de mână, umplând nenumărate carnețele, pe care apoi le transcria la mașina de scris – un sunet pe care încă îl poate auzi în minte.

„Tata era o persoană foarte generoasă”, a spus ea. „Iubea oamenii. Îi plăcea să vorbească, să asculte, să afle povești. Când mă gândesc la el, îl văd cu o cafea în mână, cu un carnețel în față, prins într-o conversație.”

