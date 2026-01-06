Mikloș Dudaș a murit la 34 de ani. Fostul campion mondial la canoe a fost găsit decedat în locuința sa

Lumea sportului este zguduită de moartea fulgerătoare a lui Mikloș Dudaș, fost campion mondial la canoe, găsit fără viață în locuința sa din Budapesta. Sportivul, considerat unul dintre cei mai talentați ai generației sale, avea doar 34 de ani.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Descoperit fără viață în apartamentul său din Budapesta

Potrivit presei maghiare, trupul neînsuflețit al lui Mikloș Dudaș a fost găsit în dimineața zilei de 5 ianuarie 2026, într-un apartament din sectorul 18 al capitalei. Poliția din Budapesta a confirmat intervenția, precizând că zona a fost restricționată pe durata cercetărilor. Martorii au relatat că atmosfera a fost una apăsătoare, iar două femei apropiate sportivului au părăsit clădirea în lacrimi.

Reprezentanții autorităților au transmis că, deocamdată, cauza morții nu este cunoscută. „Vă informăm că un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost găsit mort într-un apartament din sectorul 18, pe 5 ianuarie 2026, în jurul orei 11:22. Sediul Poliției din Budapesta a început o anchetă la fața locului”, se arată în comunicatul oficial.

Reacții și mesaje de condoleanțe

Vestea morții lui Mikloș Dudaș a provocat un val de reacții în comunitatea sportivă din Ungaria. Federația Maghiară de Kaiac-Canoe a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului campion. „Cu profundă durere am aflat că, la vârsta de 34 de ani, a încetat din viață Dudás Miklós, caiacist campion mondial și clasat pe locul 6 la Jocurile Olimpice. Sincere condoleanțe familiei, odihnească-se în pace”, a transmis forul sportiv.

Foști colegi și antrenori au vorbit despre un sportiv dedicat, disciplinat și extrem de talentat, care a reprezentat cu mândrie Ungaria pe scena internațională.

O carieră impresionantă, marcată de performanțe remarcabile

Născut pe 14 aprilie 1991 în Budapesta, Mikloș Dudaș a început sportul de performanță de la o vârstă fragedă. Talentul său a devenit evident încă din competițiile de juniori, iar trecerea la nivelul profesionist a confirmat potențialul uriaș.

Momentul de vârf al carierei sale a venit în 2014, când a devenit campion mondial la Moscova. Cu un an înainte, în 2013, obținuse medalia de argint la Campionatul European din Portugalia. A participat și la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, unde a terminat pe locul 6 în proba de K1 – 200 de metri.

De-a lungul carierei, Dudaș a adunat numeroase clasări pe podium la competiții internaționale, fiind considerat unul dintre cei mai rapizi și tehnici caiaciști ai Europei.

Anchetă este în desfășurare

În prezent, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții. Nu au fost comunicate detalii privind eventuale suspiciuni, iar poliția tratează cazul cu maximă prudență. Mai multe informații urmează să fie făcute publice după finalizarea procedurilor oficiale.

Moartea lui Mikloș Dudaș lasă în urmă un gol imens în sportul maghiar și o carieră care, deși scurtă, a lăsat o amprentă puternică în kaiac-canoe.

