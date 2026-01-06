Yulia Burtseva, o influenceriță din Italia, a murit pe 4 ianuarie după ce a suferit o intervenție chirurgicală estetică la Moscova. Avea 38 de ani și era mama unei fetițe.

Influenceriță, moartă după o procedură estetică

Yulia Burtseva, care avea peste 73.000 de urmăritori pe Instagram, și-a împărtășit viața de familie online, detaliind relația cu soțul ei, Giuseppe, și cu fiica lor. Conform biografiei sale de pe Instagram, Burtseva locuia în Napoli, Italia, cu soțul ei.

Potrivit MSK1, o agenție de știri rusă, citată de People, creatoarea de conținut a suferit o intervenție chirurgicală estetică la o clinică privată din Moscova pe 4 ianuarie și deși a fost dusă imediat la spital după ce starea ei s-a deteriorat, aceasta a fost declarată ulterior decedată.

Operația cosmetică, care se pare că avea scopul de a-i mări fesele, a costat-o pe influenceriță 5.300 de euro. Starea ei s-a deteriorat imediat după procedură, tânăra suferind un șoc anafilactic.

Direcția Principală de Investigații a Comitetului de Investigații al Federației Ruse pentru Moscova a deschis un dosar penal pentru a investiga potențiale acuzații de neglijență.

Yulia Burtseva și-a actualizat ultima dată contul de Instagram pe 5 decembrie, când a distribuit un videoclip cu fiica sa.

Ultimul mesaj al Yuliei

Conform MSK1, ea a distribuit în dimineața operației sale și un videoclip pe VK, o platformă de socializare rusă, de la Cafe Pushkin, o cafenea din Moscova, suprapus cu textul tradus „Bună dimineața, Moscova 😘”.

În comentariile la ultima sa postare de pe Instagram, urmăritorii Yuliei Burtseva au reacționat la vestea tragică a morții sale, transmițând omagii regretatei influencerițe.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu influencerița Yulia Burtseva

Sursă foto: Instagram

