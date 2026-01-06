Yulia Burtseva, care avea peste 73.000 de urmăritori pe Instagram, și-a împărtășit viața de familie online, detaliind relația cu soțul ei, Giuseppe, și cu fiica lor. Conform biografiei sale de pe Instagram, Burtseva locuia în Napoli, Italia, cu soțul ei.
Potrivit MSK1, o agenție de știri rusă, citată de People, creatoarea de conținut a suferit o intervenție chirurgicală estetică la o clinică privată din Moscova pe 4 ianuarie și deși a fost dusă imediat la spital după ce starea ei s-a deteriorat, aceasta a fost declarată ulterior decedată.
Operația cosmetică, care se pare că avea scopul de a-i mări fesele, a costat-o pe influenceriță 5.300 de euro. Starea ei s-a deteriorat imediat după procedură, tânăra suferind un șoc anafilactic.
Conform MSK1, ea a distribuit în dimineața operației sale și un videoclip pe VK, o platformă de socializare rusă, de la Cafe Pushkin, o cafenea din Moscova, suprapus cu textul tradus „Bună dimineața, Moscova 😘”.