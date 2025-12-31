Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate substanțe afrodisiace

Ancheta continuă în cazul morții Rodicăi Stănoiu, iar procurorii au găsit substanțe afrodisiace în casa acesteia. Anchetatorii încearcă să afle dacă acestea i-au indus anumite stări și dacă i-au influențat starea de sănătate în vreun fel.

Ce au găsit procurorii acasă la Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu a murit la începutul lunii decembrie și a fost dezhumată după suspiciuni privind felul în care a murit. Ulterior, ea a fost îngropată a doua oară, iar procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă.

Acum, anchetatorii au ridicat probe din casa fostului ministru al Justiției pentru a încerca să afle dacă starea ei de sănătate a fost sau nu influențată din exterior.

Printre probe se numără și substanțe cu efect afrodisiac care au fost descoperite în casa acesteia.

Substanțele afrodisiace pot avea efecte asupra stării psihice și fiziologice a persoanei care le consumă. Anchetatorii vor să vadă dacă starea ei de sănătate a fost influențată din exterior.

Aceștia urmează să afle dacă în organismul femeii au existat urme de substanțe care ar fi putut duce la decesul ei.

Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat marți, 30 decembrie, mai multe telefoane și laptopuri din vila fostului ministru al justiției. Totodată, procurorii vor să verifice mesajele și conturile bancare, pentru a vedea dacă au fost accesate după deces.

Conform avocatului Aurel Moldovan, ar exista indicii cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală, iar percheziția informatică vrea „să scoată în evidență dacă au existat anumite tipuri de amenințări discrete prin mesaje, de constrângere împotriva voinței domniei sale, să facă sau să nu facă ceva împotriva voinței sale”.

Cine este bărbatul cu care ar fi avut o relație

Rodica Stănoiu avea o relație cu Marius Calotă, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr pe care l-ar fi cunoscut într-un parc din apropierea casei.

Bărbatul a infirmat speculațiile conform cărora ar fi avut o relație amoroasă cu Rodica Stănoiu, spunând că îi era ca o mamă.

”Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă, o bună vreme de timp și cam atât vă pot spune.

Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, conform Observatornews.

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, iar rezultatele necropsiei arată că aceasta ar fi făcut un infarct miocardic.

