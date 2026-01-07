Nestlé România retrage de urgență loturi de lapte praf pentru sugari din cauza unei posibile contaminări cu cereulidă, o toxină periculoasă. Părinții sunt sfătuiți să returneze produsele și să contacteze compania pentru detalii.
Nestlé România ia măsuri pentru siguranța bebelușilor și retrage de pe piață anumite loturi de lapte praf pentru sugari. Potrivit ANSVSA, această decizie a fost luată din precauție, după ce s-a descoperit o neconformitate la un ingredient furnizat extern.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează că anumite loturi ar putea conține cereulidă, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus. Toxina poate cauza intoxicații alimentare și probleme gastrointestinale severe, în special la consumatorii vulnerabili, cum sunt sugarii. Deși până acum nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire, Nestlé își reafirmă angajamentul față de siguranța alimentară.
Dacă ai achiziționat lapte praf Nestlé din loturile afectate, nu-l folosi! Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, iar contravaloarea va fi rambursată integral. Pentru mai multe informații, compania pune la dispoziția părinților o linie telefonică gratuită, disponibilă de luni până vineri, între orele 09.00 și 18.00, la numărul 0800 863 785. De asemenea, poți trimite întrebări la adresa de e-mail [email protected].