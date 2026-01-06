Cum a reacționat o americancă stabilită în România, când preotul a venit cu Boboteaza: „Simt că ar trebui să vorbim despre ce s-a întâmplat”

Tatum Nzekwesi, o americancă stabilită în Oradea, a rămas uimită de tradiția românească de Bobotează. În prag de sărbătoare, un preot i-a stropit locuința cu apă sfințită, generând curiozitate și un val de reacții online.

Americancă surprinsă de obiceiurile sărbătorii Bobotezei

Tatum Nzekwesi, o tânără americancă stabilită în Oradea, a avut parte de o experiență neașteptată care a devenit virală pe rețelele de socializare. Într-un video postat pe TikTok, Tatum, soția lui Emmanuel Nzekwesi, baschetbalist la CSM Oradea, a povestit cum a fost surprinsă de vizita neașteptată a unui preot care a intrat în casa sa cu câteva zile înainte de Bobotează, sărbătoare importantă în tradiția ortodoxă.

„Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar sunt șocată de ceva ce mi s-a întâmplat”, a explicat Tatum.

„Sunt americancă şi locuiesc în România. La un moment dat aud un clopoțel şi mă întreb: vine de afară, este soacra mea la telefon?! Aşa că am ieșit în direcţia de unde venea sunetul şi văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită, probabil, în tot apartamentul. Ne vede, stropește din nou, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta? Nu știu dacă e vreo tradiție azi. Catolicii sărbătoresc ceva, așa știu. Poate era un preot catolic, nu sunt sigură, dar nu mă deranjează”, a afirmat americanca pe Instagram.

Reacția sa sinceră a stârnit mii de reacții și comentarii, unele dintre ele explicând semnificația religioasă și culturală a momentului.

Boboteaza, sărbătorită anual pe 6 ianuarie, este o zi cu o mare încărcătură spirituală pentru creștinii ortodocși, marcând Botezul Domnului Iisus Hristos în apele Iordanului. Este un moment simbolic, asociat cu purificarea sufletului și binecuvântarea casei pentru un an nou plin de noroc și sănătate.

Citește și: 2026, anul marilor reforme. Avertismentul lui Ilie Bolojan despre pensii și restructurări. „Pensionări la 50 de ani cu pensia cât ultimul salariu!”

Citește și: Prima zi de concediu medical nu se mai plătește. Decizia luată de Ministerul Sănătății la finalul anului 2025

Tatum Nzekwesi, șocată de cele întâmplate

Tatum, care se declară creștină, a recunoscut că nu era familiarizată cu tradiția și a cerut ajutor pentru a o înțelege mai bine.

„Eu sunt creştină, dar simt că ar trebui să vorbim despre ce s-a întâmplat. Nu am nicio idee, am fost luată pe nepregătite, a fost foarte ciudat. Făceam curat în bucătărie, aud un clopot şi văd un preot stropindu-mi uşa cu apă… Dacă mă puteţi ajuta să înţeleg ce s-a întâmplat v-aş fi extrem de recunoscătoare”, a mai spus ea.

Videoclipul său a adunat zeci de mii de vizualizări, iar utilizatorii i-au oferit explicații și au împărtășit propriile experiențe legate de această tradiție.

Citește și: Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dificile, măsuri care au fost dureroase pentru români. Intrăm în anul viitor fără datorii”

Citește și: S-a aflat ce probleme de sănătate are, de fapt, Dan Petrescu: „Nu are cancer. Face un tratament pentru încă o lună, apoi revine pe teren”

Obiceiuri și tradiții de Bobotează

În România, tradițiile de Bobotează sunt diverse și unice. De la sfințirea apelor și recuperarea crucii aruncate în apă, până la obiceiuri populare precum punerea busuiocului sub pernă pentru a visa ursitul, această sărbătoare rămâne una dintre cele mai importante ale iernii.

O tradiție aparte, întâlnită în unele regiuni ale țării, este „Iordănitul femeilor”. Femeile se adunau, petreceau împreună, iar dimineața îi opreau pe bărbați pe ulițe, amenințându-i în glumă că îi vor arunca în râu, marcând astfel trecerea tinerelor neveste în rândul femeilor căsătorite.

În ajunul sărbătorii, preotul vizitează casele credincioșilor pentru a le stropi cu apă sfințită, un gest menit să alunge răul și să aducă binecuvântare. În unele gospodării, se organizează și o masă ritualică cu 12 feluri de mâncare de post, ca un simbol al belșugului. Toate aceste obiceiuri contribuie la farmecul și semnificația profundă a Bobotezei pentru români.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News