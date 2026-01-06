  MENIU  
Câte zile nu ai voie să speli după Bobotează

Adina Zamfir
.

Prima mare sărbătoare a anului nou este Botezul Domnului sau Boboteaza, sărbătoarea în care apele sunt primenite și sfințite prin rugăciuni și liturghii sfinte. Odată cu apele sfințite, și cugetul credincioșilor se primenește și se curăță de păcatele adunate în vechiul an. Românii țin cu mare evlavie Botezul Domnului și se abțin de la treburile gospodărești care pot întina sărbătoarea.

Botezul Domnului are o mare însemnătate pentru creștini și este una dintre cele mai îndrăgite și respectate sărbători religioase pe meleagurile noastre. După Nașterea Domnului, care aduce o nouă speranță în sufletele credincioșilor, Botezul Domnului ne ajută să ne curățăm de păcate și să ne întărim credința.

Românii respectă cu sfințenie o serie de credințe și obiceiuri sacre legate de Bobotează, iar femeile se abțin de la treburile gospodărești. Multe dintre ele se întreabă când este bine să speli după Bobotează, având în vedere că această mare sărbătoare este urmată de soborul Sf. Ioan Botezătorul, ambele fiind praznice mari, însemnate cu o cruce roșie în calendar.

Apele sfințite de Bobotează curăță păcatele și alungă necazurile

Botezul Domnului sau Boboteaza, care se ține în fiecare an pe data de 6 ianuarie, este prima sărbătoare din an în care preoții pregătesc agheasma mare sau Sfințirea cea Mare a Apei. Conform ritualului, preoții din toate bisericile și mănăstirile românești țin slujbele de Bobotează după canoane, apoi sfințesc simbolic apa adusă în cazane mari, să fie îndestulătoare pentru mulțimea credincioșilor.

Cu rugăciuni, cântări religioase și cu busuioc sfințit, preoții pregătesc miracolul sfințirii apelor, iar apa sfințită la biserică se preface în agheasma mare. Acest ritual unic poate fi făcut fie la sfârșitul Sfintei Liturghii din ajunul sărbătorii Bobotezei, după terminarea slujbei Utreniei sau după săvârșirea Sfintei Liturghii din ziua praznicului Epifaniei (Bobotezei).

Credincioșii sunt chemați din timp să se spovedească și să participe la slujba de sfințire a apelor, iar la final fiecare primește câte o sticlă cu agheasmă mare. În popor sunt multe credințe și obiceiuri legate de această apă sfințită la biserică, plină de virtuți vindecătoare pentru trup și suflet. Mai mult decât atât, se spune că toate apele sunt sfințite de Bobotează, firea lor se schimbă, adică devin purtătoare de har dumnezeesc. Drept urmare, nicio gospodină nu spală rufe în ziua Bobotezei și unele dintre ele țin cont de zilele în care este bine să speli după Bobotează.

Agheasma mare, apa cinstită de toți credincioșii

Conform obiceiului, în ziua de Bobotează este bine să mergi la biserică, să participi la slujba de sfințire a apei și apoi să ceri pentru acasă o sticlă de agheasmă mare. Tradiția spune că agheasma are puteri vindecătoare și alungă multe dureri din trup, dar mai ales din cuget și din suflet. De aceea, credincioșii au obiceiul să ia câte o înghițitură de agheasmă mare pe nemâncate, dimineața devreme, începând din data de 7 ianuarie până pe data de 14 ianuarie.

Tot cu agheasma mare este bine să stropești casa, icoanele din casă și pe ceilalți membri ai familiei, animalele din casă și din ogradă, curtea și livada, fântâna sau troița de lângă casă. Tradiția spune că, în ziua de Bobotează, agheasma mare se folosește pentru a sfinți familia, casa și animalele, iar singura băutură din ziua aceasta trebuie să fie apa curată. Obiceiurile din popor arată că, de Bobotează, apa nu trebuie folosită pentru curățenie, adică nu trebuie murdărită. De aceea, nu este bine să te speli pe cap de Bobotează, să speli vase, să speli podelele sau să speli rufele. Ține cont de zilele în care poți să speli după Bobotează și păstrează obiceiul de a folosi apa doar pentru hrana trupului și a sufletului în ziua în care sărbătorim Botezul Domnului.

Cum să folosești agheasma mare, apa sfințită de Bobotează

Boboteaza 2023

În timpul slujbei de Bobotează, apa sfințită în biserică capătă proprietăți miraculoase și este de mare ajutor în clipele grele. Toți creștinii trebuie să ia acasă agheasma mare și să o păstreze lângă icoane. Apa sfințită în biserică are o putere tămăduitoare binecunoscută de către cei care merg la biserică și cred cu adevărat. Ei știu că agheasma nu este doar un leac pentru durerile trupului, ci mai ales pentru liniștea sufletului și pentru binecuvântare.

În zilele de 5 și 6 ianuarie, în Ajunul Bobotezei și cu prilejul Botezului Domnului, toți preoții sărvârșesc slujba prin care se sfințește agheasma mare. Această apă atinsă de harul dumnezeesc se păstrează tot anul în agheasmatar și se folosește la toate sărbătorile, dar mai ales la Paște.

Creștinii care iau acasă agheasma mare, trebuie să o păstreze în sticle curate, cu o ramură de busuioc sfințit, vegheată de o icoană a Maicii Domnului sau a sfântului Ioan Botezătorul. Oamenii știu că apa sfințită rămâne la fel de proaspătă și bună la gust ca în ziua în care a fost adusă de la slujbă.

Agheasma nu se strică niciodată deoarece capătă proprietăți deosebite și poate fi de ajutor credincioșilor după ce se face semnul crucii asupra ei și se rostesc rugăciuni pioase. Apa sfântă este un dar de la Dumnezeu și se spune că nu se strică niciodată, dacă este păstrată cu grijă și folosită în scopuri nobile. Preoții spune că ea capătă un iz neplăcut numai dacă nu a fost ținută într-un recipient bine spălat și dezinfectat înainte sau dacă nu a fost așezată la icoane.

Când poți să folosești acasă apa sfințită adusă de la biserică

La început de an, când aduci acasă agheasma mare, este bine să îți binecuvântezi familia și animalele din casă, întreaga locuință și icoanele, stropindu-le cu busuioc înmuiat în apa sfințită. Când îți binecuvântezi copiii, când este ziua lor de naștere sau când sunt bolnavi, este bine să le ungi fruntea cu agheasma mare și să te rogi pentru ei.

Când treci printr-o perioadă mai grea și te rogi la Dumnezeu, bea câte o gură de agheasmă mare dimineața, înainte să mănânci. Ea are proprietatea de a curăța trupul și sufletul din punct de vedere spiritual, iar rugăciunile sunt mai puternice.

Folosește agheasma mare când ești pusă în fața unei încercări grele și când ai mare nevoie de liniște sufletească pentru a lua cea mai bună decizie. Se spune că, dacă îți ungi fruntea cu apă sfințită, se limpezesc gândurile și emoțiile, iar ajutorul de care ai nevoie vine mai curând.

Când este bine să speli după Bobotează

Câte zile nu ai voie să speli după Bobotează

Nu uita de ritualul celor 8 zile în care este bine să bei agheasma mare, după Bobotează. Și ține cont de zilele cele mai potrivite în care este bine să speli după Bobotează. Așadar, cum zilele de 6 și 7 ianuarie sunt zile cu mari sărbători în calendar, abia după data de 8 ianuarie este bine să speli după Bobotează.

Soborul Sf. Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă începute la Crăciun. Astfel că ziua de 7 ianuarie este ultima zi în care nu este bine să speli rufele, să faci curat în casă și să speli pe jos sau să cureți petele. După 8 ianuarie, se reia lucru și se reiau toate treburile gospodărești. După data de 8 ianuarie este cel mai bine să speli rufele după Bobotează.

Ce credințe false despre agheasma mare trebuie să eviți

Neștiința și superstițiile au creat câteva credințe false despre agheasma mare, pe care o luăm de la biserică de Bobotează. Nu toți credincioșii știu cum să o păstreze și să o folosească după învățăturile drepte ale preoților. Mulți dintre noi credem în proprietățile miraculoase ale apei sfințite de Bobotează, dar unele credințe au legătură mai degrabă cu magia, ceea ce nu este bine văzut de biserică.

Agheasma nu se înmulțește acasă!

Multe femei cred că agheasma poate fi înmulțită acasă, ceea ce este cum nu se poate mai fals. Este adevărat că am vrea să avem o cantitate mai mare, nu doar o sticluță mică din această apă sfințită, dar nu o putem înmulți singuri, acasă.

Unii credincioși cred că este suficient să mai adaugi apă în sticla cu agheasmă pentru a se înmulți, dar preoții ne sfătuiesc să nu facem acest lucru. Când agheasma mare se termină, există peste an alte sărbători și slujbe la care se face agheasma mică și se împarte credincioșilor.

Nu se pune usturoi și nici busuioc în agheasmă!

Învățătura bisericească spune că agheasma mare sau agheasma mică sunt ape sfințite cu har și nu se strică de-a lungul anului. Cu toate acestea, agheasma trebuie ținută într-o sticlă foarte bine spălată și dezinfectată în prealabil, altfel poate să prindă un miros neplăcut de la resturile care erau în sticlă.

De asemenea, preoții ne sfătuiesc să nu dăm crezare superstițiilor băbești că este bine să pui usturoi sau busuioc în sticla cu agheasmă. Apa sfințită trebuie ținută curată, așa cum a fost primită de la biserică.

Agheasma nu devine mai puternică dacă o strângi de la un an la altul

O altă superstiție răspândită pe la sate este aceea că, adunând agheasmă de la o Bobotează la alta, aceasta devine mai puternică și se transformă în leac miraculos pentru orice durere și boală. Agheasma nu devine mai puternică și nici mai slabă. Ea are aceleași proprietăți în orice an, la orice biserică, prin harul credinței și al rugăciunilor care sunt rostite.

Această apă atinsă de harul dumnezeiesc se păstrează tot anul în agheasmatar și se folosește la toate sărbătorile, dar mai ales la Paște. Preoții obișnuiesc să stropească altarul și biserica, apoi capetele credincioșilor și icoanele cu agheasmă.

Foto: Shutterstock

