Care sunt animalele de companie uşor de îngrijit

Numeroși începători caută animale de companie ușor de îngrijit, mai ales dacă nu au o casă prea încăpătoare. De asemenea, mulți părinți caută pentru copii animale de companie ușor de îngrijit pentru a-i învăța de mici să fie mai responsabili și afectuoși cu animalele.

Oricât ar fi de frumoși, haioși sau drăgălași, câinii și pisicile nu sunt în top când vine vorba despre animalele de companie ușor de îngrijit. Știm deja că micile patrupede ne solicită tot timpul atenția, câinii au nevoie de spațiu și de plimbări lungi în aer liber, pisicile sunt mofturoase la mâncare sau lasă prea multă blană prin casă.

Dacă vrei un animal de casă ușor de îngrijit, este bine să te orientezi către specii care solicită cât mai puțin spațiu, specii care fac mai puțină gălăgie sau mizerie sau, pur și simplu, specii care nu suferă atât de mult când ești plecată zi de zi la birou.

Ce înseamnă un animal de companie ușor de îngrijit

Alegerea unui animal de companie este o decizie importantă, care implică responsabilitate, timp și devotament. Totuși, nu toate animalele necesită aceeași atenție sau îngrijire. Un animal de companie ușor de îngrijit este acela care se adaptează ușor la mediul de viață al stăpânului, nu are nevoie de o întreținere costisitoare și nu solicită prea mult timp zilnic pentru curățenie, hrană sau dresaj.

De obicei, persoanele cu un program încărcat, copiii sau cei care locuiesc în apartamente mici preferă animale mai independente, care nu cer plimbări lungi sau o supraveghere constantă. Printre acestea se numără peștii de acvariu, hamsterii, broaștele țestoase sau unele specii de pisici. Ele se mulțumesc cu un spațiu limitat, o hrană simplă și curățenie periodică. În plus, multe dintre ele aduc o stare de calm și relaxare doar prin prezența lor, fără a necesita atenție continuă.

Un alt aspect care definește un animal ușor de îngrijit este sănătatea sa robustă. Speciile care nu sunt predispuse la boli frecvente și care pot fi hrănite cu alimente ușor de procurat sunt ideale pentru cei care nu au experiență în îngrijirea animalelor. Totuși, chiar și cele mai „ușoare” animale au nevoie de atenție, afecțiune și respect din partea stăpânului lor.

În concluzie, un animal de companie ușor de îngrijit nu este un simplu obiect decorativ, ci un prieten tăcut, care aduce echilibru și bucurie în viața omului. Alegerea lui trebuie făcută cu grijă și cu dorința sinceră de a-i oferi o viață bună, chiar dacă necesită un efort minim.

Cum să alegi un animal companie pentru stilul tău de viață

Fiecare animal de companie, fiecare specie are cerințele ei de îngrijire, dacă vrei să îi oferi o viață liniștită și sănătoasă. Animalele nu sunt dificile, trebuie doar să alegem animalul potrivit pentru stilul nostru de viață, de aceea este bine să iei în calcul câteva criterii esențiale:

cât de spațioasă este casa ta sau locul pe care îl aloci unui animal;

ce buget ai pe lună pentru hrana lui, pentru curățenie sau pentru veterinar;

cât timp liber poți petrece cu micul animal;

cât de des ești plecat de acasă;

cât timp ai pentru a face curățenie și pentru a hrăni micul companion;

dacă ai sau nu copii care s-ar putea adapta cu un animal de companie în casă.

Top specii de animale de companie ușor de îngrijit

Unele specii de pești

Peștii sunt adesea considerați cele mai ușor de îngrijit animale de companie, însă nu toți se încadrează în această categorie. Unele specii pot necesita îngrijiri complexe și întreținere frecventă. Totuși, dacă ne referim la un pește auriu sau la o specie obișnuită de apă rece, lucrurile devin mult mai simple. Chiar și așa, trebuie să investești într-un acvariu potrivit, cu filtre, pietriș și câteva plante acvatice care să creeze un mediu natural și plăcut. În rest, peștii nu cer prea mult din timpul tău. Este suficient să îi hrănești zilnic, să te asiguri că apa are un pH echilibrat și să cureți acvariul o dată pe săptămână.

Îngrijirea devine mai complicată atunci când alegi pești tropicali sau exotici. Aceștia au nevoie de o temperatură constantă, o compoziție precisă a apei și un echilibru fragil al mediului, ceea ce presupune costuri mai mari și o atenție permanentă. Pentru cineva care nu a mai avut animale de companie, peștii tropicali nu sunt o alegere recomandată. În schimb, un pește auriu sau o specie rezistentă de apă dulce poate fi ideală pentru a învăța ce înseamnă responsabilitatea față de un animal, fără a te copleși cu griji. În felul acesta, bucuria de a privi culorile și mișcările line ale peștilor se combină cu o îngrijire ușoară și plăcută.

Hamsterii și șoriceii

Șoriceii pot fi animale de companie amuzante pentru copii, deoarece sunt jucăuși, activi și relativ ușor de îngrijit. Hamsterii sunt animale inteligente, blânde și curioase, care pot fi chiar dresați să facă mici trucuri. Șoriceii, în schimb, sunt mai timizi și sperioși, fiind mai potriviți pentru a fi priviți decât mângâiați.

Indiferent ce specie alegi, rozătoarele au nevoie de o cușcă suficient de spațioasă, în care să se poată mișca liber și să se simtă în siguranță. Este important să le asiguri un strat gros de rumeguș sau așternut special, unde să doarmă și să se ascundă, precum și câteva jucării care să le mențină interesul și activitatea pe parcursul zilei.

Îngrijirea lor este simplă, dar trebuie făcută regulat. Așternutul trebuie curățat zilnic de excremente, iar o dată pe săptămână se recomandă înlocuirea completă cu unul nou.

Broaștele țestoase

Țestoasele nu au nevoie de prea multă interacțiune cu oamenii, însă sunt animale care necesită o îngrijire atentă și constantă. Ele au nevoie de un mediu de viață bine echilibrat, lucru care poate fi destul de costisitor și complicat de amenajat. Pentru a se dezvolta armonios, țestoasa are nevoie de un acvariu sau un terariu spațios, lămpi de încălzire și filtre care să mențină apa curată și temperatura potrivită. Deși par calme și ușor de întreținut, țestoasele sunt destul de „murdare” – acvariul lor trebuie curățat frecvent pentru a preveni apariția bacteriilor și a mirosurilor neplăcute. În plus, ele nu pot fi hrănite cu alimente obișnuite: au nevoie de o dietă specială, recomandată de un medic veterinar, și uneori de suplimente care să le întărească sistemul imunitar și carapacea.

Dacă sunt îngrijite corespunzător, țestoasele pot trăi până la 40 de ani, ceea ce înseamnă o legătură de o viață întreagă. De aceea, înainte de a adopta o țestoasă, este bine să te gândești dacă ești pregătit pentru o asemenea responsabilitate pe termen lung. Nu este un animal pentru oricine, dar pentru cei care iubesc liniștea, răbdarea și respectă ritmul lent al naturii, țestoasa poate deveni un companion de durată și o prezență calmă în locuință.

Păsările mici de colivie

Evită speciile de papagali de talie medie sau mare, pentru că solicită multă atenție și multe îngrijiri. Dacă ești o iubitoare de păsări, două specii se încadrează în top animale de companie ușor de îngrijit și anume canarul și perușul. Hrana lor este în proporție de 90% făcută din semințe, la care poți adăuga frunze de salată, pătrunjel sau păpădie, câteva rondele de morcovi sau boabe de porumb.

Cele două păsări au nevoie de colivii mici, pe care le cureți ușor. Dar este recomandat să fie lăsate libere, să zboare prin casă și să aibă unul sau două locuri de aterizare cu mici jucării colorate lângă fereastră. Și ele îți vor simți lipsa, dacă ai un program încărcat și stai ore întregi departe de casă. Dar, dacă iei câte o pereche, viața lor va fi mai ușoară și mai veselă. Important este să nu le ții închise în colivie, ci să le oferi un spațiu minim unde pot zbura și unde pot face mișcare folosind câteva jucării colorate și crenguțe.

Perușii sau canarii pot fi dresați de mici să vină pe mâna ta și să se joace cu tine. Unii dintre ei sunt mai gălăgioși și cântă mai mult, dar sunt mult mai ușor de îngrijit decât papagalii de talie mai mare.

Iepurii

În pofida faptului că sunt foarte jucăuși, iepurii pot fi ușor de îngrijit, dacă ai spațiul potrivit pentru ei. Iepurii sunt, în general, animale blânde și liniștite, care se simt cel mai bine în spații largi, cu mai multe locuri unde se pot ascunde și odihni. Contrar credinței populare, iepurii nu trebuie ținuți permanent în cuști. Ei au nevoie de un adăpost închis, unde să doarmă și să se retragă, dar și de un spațiu exterior generos, unde să poată alerga și să se joace în voie. Ideal ar fi ca aceste două zone să fie conectate printr-un tunel, pentru ca iepurele să se poată mișca liber între ele.

Pentru confortul lor, este necesar un așternut moale, din paie sau rumeguș, care trebuie curățat și înlocuit o dată pe săptămână. Iepurii au nevoie de hrană proaspătă, apă curată și controale veterinare regulate, pentru a se menține sănătoși. De asemenea, au nevoie de interacțiune umană, dar cu măsură – sunt animale sensibile și sperioase, care preferă liniștea și blândețea în locul gesturilor bruște sau al zgomotelor puternice.

Un alt aspect important este că iepurii sunt ființe sociabile și se simt mai bine în pereche sau în grupuri mici. Prin urmare, dacă te gândești să adopți un iepure, ar fi bine să iei doi, pentru ca ei să se poată juca și sprijini reciproc. Cu grijă, răbdare și afecțiune, iepurii pot deveni animale de companie minunate, care aduc bucurie și echilibru în casă.

Pisicile

Micile feline și câinii sunt mereu în competiție pentru cele mai adorabile, iubite și răsfățate animale de companie. Dar nu se poate spune că se numără printre animalele cele mai ușor de îngrijit. Cele mai multe pisici sunt liniștite, au nevoie de un spațiu restrâns, iar hrana lor are un cost mediu. Dar faptul că năpârlesc abundent de câteva ori pe an și au tendința să zgârie mobila constituie motive pentru care unii oameni se feresc să adopte pisici.

Deși par independente și distante, pisicile pot fi prieteni devotați, capabili să aducă bucurie și echilibru în viața stăpânului lor. În plus, pot fi chiar dresate să facă mici trucuri amuzante, dacă sunt răsplătite cu răbdare și afecțiune. Pisicile au o personalitate puternică și un spirit liber, dar adoră momentele de tandrețe și răsfăț. Totuși, pentru a fi fericite, ele au nevoie de o hrană adecvată, apă proaspătă, un spațiu curat și controale veterinare regulate. Este esențial să fie învățate să folosească litiera, iar aceasta trebuie curățată zilnic pentru a menține igiena și confortul lor.

Deși pot părea independente, pisicile se atașează profund de oamenii lor. Odată ce se creează o legătură între tine și pisica ta, ea va deveni o prezență caldă și constantă în viața ta — o prietenă loială care te va face să zâmbești chiar și în cele mai grele zile. Ușor de iubit și pline de farmec, pisicile sunt dovada că afecțiunea nu are nevoie de cuvinte, ci doar de încredere și puțină blândețe. Rasele de pisici ușor de îngrijit sunt cele cu păr scurt, cum ar fi British Shorthair și Balineza, precum și cele cu un temperament calm, cum ar fi Ragdoll și Albastra de Rusia. Aceste pisici nu necesită o îngrijire complexă a blănii și sunt potrivite pentru diverse stiluri de viață, de la apartamente mici la case mari cu familii și copii.

Câinii de talie mică

Dintre rasele de câini despre care se poate spune că sunt mai ușor de îngrijit putem lua în calcul rasele de talie mică. Sunt foarte inteligente, jucăușe, dar și ușor de dresat. Un terrier, un bichon sau un chihuahua, un pomeranian sau un teckel pot fi companioni fideli, inteligenți și ascultători. Ei necesită un spațiu mai restrâns și se pot adapta unui stil de viață liniștit, într-un mic apartament. Nu au nevoie de plimbare zi de zi, dar le prinde bine să iasă la aer curat măcar la două zile. Curățenia nu pune probleme mari, iar hrana lor nu este prea scumpă. În schimb, au mare nevoie de atenție și afecțiune și vor suferi dacă ești genul de persoană ocupată, plecată mai tot timpul de acasă.

