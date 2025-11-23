  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Ce efecte are asupra câinilor o dietă vegetariană

Ce efecte are asupra câinilor o dietă vegetariană

Adina Zamfir
Câinii sunt omnivori și numeroși veterinari recomandă o dietă echilibrată, care să includă carnea și legumele în proporții cel puțin egale. Dar în ultimii ani au fost realizate diverse studii care analizează ce efecte poate avea asupra câinilor o dietă vegetariană, iar rezultatele sunt uimitoare.

Dietele vegetariene și vegane câștigă tot mai multă popularitate în rândul oamenilor, iar cercetorii iau în considerare un trend similar și în ceea ce privește îngrijirea câinilor. Marii producători de hrană pentru căței au dezvoltat deja numeroase produse pe bază de plante și cereale, fără niciun fel de carne. Iar cercetătorii și veterinarii sunt tot mai atenți la efectele pe care le poate avea asupra câinilor o dietă vegetariană.

Cele mai multe studii provin din Marea Britanie, acolo unde mulți stăpâni își hrănesc patrupezii cu produse strict vegetariene din cauza unor probleme de sănătate, dar și din considerente etice. Studiile se bazează pe faptul că prietenii noștri blănoși sunt omnivori, ceea ce înseamnă că au nevoie mai degrabă de nutrienți specifici și de un aport echilibrat de minerale și vitamine, decât de ingrediente specifice cum ar fi carnea de pui sau de vită.

Nutrienții cei mai importanți din hrana câinilor

Moda dietelor vegetariene începe să prindă teren și în lumea micilor patrupezi. Dar stăpânii lor se întreabă adesea dacă animalele pot fi cu adevărat sănătoase și bine hrănite în condițiile în care elimini carnea din hrana lor! De aceea este bine să știi care sunt cei mai importanți nutrienți din dieta zilnică a unui câine, indiferent de rasă sau greutate.

Hrana câinilor necesită șase nutrienți esențiali: apă, proteine, grăsimi, carbohidrați, minerale și vitamine, care susțin toate funcțiile vitale ale organismului, de la întreținerea mușchilor la sistemul imunitar și producția de celule noi. Un echilibru corect al acestora, obținut printr-o hrană de calitate superioară, este crucial pentru sănătatea câinilor. 

Proteinele

Sunt o sursă esențială de aminoacizi, necesari pentru menținerea masei musculare, funcționarea sistemului imunitar, producerea de enzime și susținerea creșterii și dezvoltării; proteinele de calitate din dieta câinilor provin din carnea de vită, carnea de somon, carnea de pui sau ouă; dar în varianta vegetariană s-a descoperit că proteinele din leguminoase (fasole, linte, mazăre, năut), cât și cele din cerealele (quinoa, ovăz) sunt hrănitoare pentru câini. Leguminoasele, în special lintea și fasolea, sunt de obicei mai bogate în proteine per porție decât multe cereale, în timp ce quinoa este considerată o proteină completă. Un câine adult sănătos necesită aminoacizi esențiali: lizină, metionină, cistină, treonină, triptofan, valină, leucină, izoleucină, histidină, fenilalanină și tirozină. Acestea sunt vitale, motiv pentru care sursele de proteine alese trebuie să fie bine tolerate și digerate.

Grăsimile 

Lipidele sunt importante pentru funcționarea celulară, producerea de noi celule și absorbția vitaminelor (liposolubile). Grăsimile bune din hrana câinilor provin și ele din carnea de pește, somon în special, din carnea de vită sau din ouă. Chiar și în cazul dietei vegetariene, grăsimile trebui să fie 8–18% din conținutul uscat.

Carbohidrații

Furnizează energie și ajută la utilizarea altor nutrienți; aceștia pot fi ușor asimilați din anumite cereale, iar fibrele pe care le conțin cerealele sunt de asemenea importante pentru digestie.

Mineralele

Sunt esențiale pentru diverse procese, de la structura oaselor la funcționarea enzimelor. Unele minerale, precum calciul, sunt deosebit de importante pentru cățeii în creștere, femelele gestante sau cele care alăptează, dar necesarul trebuie acoperit printr-o dietă echilibrată, nu prin excese. Câinii au mare nevoie de calciu, magneziu, fosfor și fier.

Vitaminele

Acționează ca un catalizator în numeroase procese biochimice și funcții ale organismului. Vitamina C, vitaminele din grupul B, precum și vitamina D se numără printre cele mai importante în dieta câinilor.

Apa

Este o componentă fundamentală a organismului, esențială pentru hidratare și pentru toate funcțiile corpului, iar în cazul unei diete vegetariene, stăpânii trebuie să știe că aportul de apă va fi mai mare decât în cazul unei diete pe bază de carne.

Ce spun studiile despre hrana vegetariană pentru câini

Un studiu realizat de biologii de la Universitatea din Nottingham a descoperit faptul că hrana vegeteriană pentru câini conține aproximativ aceiași nutrienți precum hrana pe bază de carne. Produsele vegane sau vegetariene pentru câini conțin suficiente proteine, grăsimi și aminoacizi esențiali pentru o dietă echilibrată. Studii similare realizate în Marea Britanie, Canada și Brazilia susțin același lucru. În pofida unor mici carențe, dieta vegetariană pentru câini este nutritivă și sănătoasă. Singurele elemente importante care lipsesc sau sunt în cantitate insuficientă sunt iodul și câteva dintre vitaminele B, după cum arată studiul realizat de Universitatea din Nottingham.

Majoritatea produselor vegetariene conțin prea puțin iod, dar un aport de alge marine poate corecta această lipsă. Iar vitaminele B1, B3 și B12 care sunt în concentrație mai mică pot fi și ele adăugate în hrana pentru câini din alte surse în afară de carne. În concluzie, studiul respectiv arată că și produsele vegetariene sunt la fel de nutritive și sănătoase precum cele pe bază de carne.

Stăpânii trebuie să aleagă cea mai bună hrană

Mulți stăpâni de câini aleg dieta vegetariană din considerente etice, fiind conștienți de ce înseamnă consumul de carne la nivel global, cu efectele lui asupra mediului și gazele de seră. Rebecca Brociek, cercetătorul care a condus studiul Universității din Nottingham este de părere că dieta vegetariană este o alternativă, dar nu trebuie să ne gândim doar la efectele asupra mediului, ci și la beneficiile asupra câinilor. Pe de altă parte, David Gardner, unul dintre cercetătorii din cadrul studiului arată că ”Majoritatea câinilor – inclusiv labradorii – vor mânca aproape orice, așa că hrana pe bază de plante poate fi o alegere sănătoasă dacă este corect formulată.”

Din cele 31 de produse studiate la Nottingham niciunul nu a respectat întocmai ghidurile oficiale pentru dieta câinilor. Toate produsele aveau proteine, acizi grași și aminoacizi esențiali în limite acceptabile, dar aveau și carențe deși erau etichetate drept ”complet nutriționale”. Stăpânii care aleg dieta vegetariană trebuie să fie conștienți de faptul că nu orice hrană pentru câini este complet nutritivă și să aleagă cele mai bune produse pentru prietenii lor blănoși.

Ce efecte ar putea avea dieta vegetariană asupra câinilor

Medicii veterinari recomandă stăpânilor de câini să consulte întotdeauna un specialist înainte de a adopta o dietă vegetariană pentru patrupezii lor. În niciun caz preparatele vegetariene de acasă nu sunt recomandate, deoarece ele nu vor suplini toate cerințele nutriționale ale animalelor.

Este de preferat să fie cumpărate produse vegetariene din comerț, de bună calitate, care să conțină toți nutrienții necesari.

Moda hranei vegetariene pentru câini este abia la început, iar studiile sunt și ele realizate pe perioade scurte de timp. Este necesar să mai treacă cel puțin 10 ani pentru a urmări evoluția și beneficiile pe care le poate avea asupra câinilor o dietă vegetariană.

Iată, însă, ce efecte arată un studiu realizat tot în Marea Britanie în anul 2024, timp de un an, cu ajutorul informațiilor adunate de la 2536 de câini, dintre care 336 de câini hrăniți exclusiv cu diete vegetariene.

Iată concluziile prezentate de studiul realizat la Universitatea din Winchester, condus de prof. dr. veterinar Andrew Knight:

”Câinii hrăniți cu diete vegetariene au avut mai puțină nevoie de medicamente, de diete medicale sau de vizite la veterinar. Mai mult, câinii hrăniți vegan au fost evaluați drept mai sănătoși atât de către stăpânii lor, cât și de medicii veterinari. Ei au prezentat rate mai reduse de îmbolnăvire și mai puține afecțiuni atunci când apăreau probleme de sănătate. Numărul de prezentări la veterinar a fost cu 10% mai scăzut în cazul câinilor hrăniți cu produse vegetariene, decât în cazul câinilor cu diete complete, iar procentul câinilor vegetarieni cu probleme de sănătate a fost mai mic cu 15% față de cel al câinilor cu o dietă omnivoră”

Profesorul Knight subliniază că toate aceste diferențe au fost statistic semnificative, ceea ce înseamnă că aproape sigur reflectă situații reale, nu variații întâmplătoare. În plus, probabilitatea de a suferi de șase afecțiuni specifice câinilor a scăzut cu 50 – 61% la câinii hrăniți vegetarian, în comparație cu cei care primeau și produse din carne. Aceste afecțiuni includ unele dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la câini: probleme cu greutatea, infecții ale urechilor, tulburări musculoscheletale și digestive – care pot duce, de exemplu, la șchiopătare sau diaree.

Dintre cele 22 de afecțiuni comune identificate într-un studiu din 2022 pe aceiași câini, 11 au fost cel mai des întâlnite la câinii hrăniți cu mâncare convențională care conține și carne, opt la cei hrăniți cu carne crudă și doar trei la câinii hrăniți vegetariann. Aproape jumătate (49%) dintre câinii hrăniți cu hrană convențională au fost considerați bolnavi, comparativ cu 43% dintre cei hrăniți cu carne crudă și 36% dintre cei hrăniți vegetarian.

„Câinii hrăniți cu diete vegetariene au avut, în mod clar, cele mai bune rezultate în materie de sănătate în acest studiu de mare amploare, iar aceste concluzii sunt în concordanță cu cercetările anterioare din domeniu”, a declarat profesorul Andrew Knight, citat de www.winchester.ac.uk

Asociația Medicilor Veterinari din Marea Britanie (BVA) afirmă în prezent că dietele pe bază de plante pentru câini pot fi nutrițional adecvate, însă avertizează că ”proprietarii ar trebui să fie conștienți de dificultatea de a echilibra aceste diete pentru a acoperi necesarul nutrițional, de lipsa unor date solide pe termen lung privind siguranța lor și ar trebui să monitorizeze starea de sănătate a câinelui pentru posibile efecte pe termen lung.”

foto: Shutterstock

Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
