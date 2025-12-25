Crăciunul este înconjurat de numeroase sărbători și tradiții pe care românii le respestă cu drag și credință. Multe dintre obiceiurile și tradițiile de Crăciun sunt legate tocmai de rânduielile casei: când se face curat, când se spală rufe, când se pregătesc bucatele de Sărbătoare. Cum toate aceste lucruri sunt oprite în preajma Crăciunului este firesc să ne întrebăm când se spală rufele după Crăciun și când putem face curățenie.

Crăciunul vine înconjurat de mari sărbători creștine, dar și de obiceiuri vechi, transmise din generație în generație, mai ales în ceea ce privește treburile gospodărești. Multe femei se întreabă când este bine să spele rufele după Crăciun și în ce zile pot face curățenie temeinică, mai ales după mesele bogate și vizitele prietenilor și ale rudelor.

Bunicile noastre nu se atingeau de rufe din Ajunul Crăciunului și până după Revelion. Ele știau din bătrâni rânduiala zilelor și țineau cont atât de tradiții, cât și de sărbătorile creștine care deschid anul. Deși vremurile s-au schimbat, iar spălatul rufelor nu mai presupune un efort fizic, ci doar o apăsare de buton la mașina de spălat, multe femei aleg și astăzi să respecte credințele populare legate de sănătate, noroc și belșug, evitând să spele rufele după Crăciun și între Crăciun și Anul Nou.

Mari sărbători în preajma Crăciunului

De fiecare dată când ne întrebăm dacă se face curat, dacă se gătește sau se spală rufe, este bine să consultăm și calendarul ortodox al Patriarhiei Române. În calendar vom găsi menționate toate sărbătorile mari cu litere roșii, precum și sărbătorile cu cruce neagră.

Conform tradiției ortodoxe, nu se spală rufe (și nici nu se face curățenie sau muncă fizică) în zilele marcate cu cruce neagră, deoarece acestea sunt considerate sărbători mari, închinate rugăciunii, reflecției spirituale și odihnei, nu treburilor domestice. Cu atât mai puțin nu se fac deloc treburi gospodărești când sunt mari praznice împărătești sau sărbători cu o cruce roșie.

20 decembrie – Înaintea Prăznuirii Nașterii Domnului – sărbătoare cu cruce neagră

24 decembrie – Ajunul Crăciunului

25 decembrie – Crăciunul, Nașterea Domnului – mare praznic împărătesc

26 decembrie – Soborul Maicii Domnului – sărbătoare cu cruce roșie

27 decembrie – Sfântul Apostol Ștefan – sărbătoare cu cruce roșie

31 decembrie – Odovania Praznicului Nașterii Domnului – sărbătoare cu cruce neagră

Zilele de după Crăciun: ce este îngăduit și ce nu

Imediat după Crăciun, dorința de a face ordine este firească, mai ales dacă ai avut musafiri. Totuși, Nașterea Domnului este urmată de două zile mari, marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox, în care nu se lucrează și nu se spală rufele după Crăciun. Este vorba despre ziua de 26 decembrie, Soborul Maicii Domnului, zi dedicată cinstirii Fecioarei Maria, și ziua de 27 decembrie, când este prăznuit Sfântul Ștefan.

În cele două mari zile de Sărbătoare după Crăciun sunt interzise toate muncile în gospodărie, muncile câmpului, curățenia, măturatul și spălatul rufelor. Este adevărat că sunt mulți oameni care lucrează în sectoarele unde activitatea nu poate fi întreruptă așa cum sunt spitalele, secțiile de poliție și unitățile militare, sau fabricile de pâine. În ritmul trepidant al vieții moderne, când Sărbătoarea Crăciunului înseamnă destul de mult distracție, cumpărături și petreceri, numeroase magazine se redeschid imediat a doua zi de Crăciun.

Vechile tradiții creștine și anume interdicțiile cu privire la curățenie și spălatul rufelor sunt păstrate totuși în fiecare familie, chiar dacă mulți dintre noi muncim a doua zi sau a treia zi de Crăciun.

De ce nu se spală rufele după Crăciun

În tradiția creștină, zilele de sărbătoare sunt rânduite ca timp de rugăciune, liniște și apropiere de Dumnezeu, iar treburile gospodărești, inclusiv spălatul rufelor, sunt lăsate deoparte. Aceste zile nu sunt dedicate muncii, ci odihnei sufletești și trupești, amintindu-ne că viața nu înseamnă doar grijă pentru cele materiale, ci și pentru cele ale sufletului.

Spălatul rufelor era considerată o muncă grea, care presupunea un efort deosebit din partea femeilor. Multe dintre ele erau nevoie să spele rufele la râu, în vremurile de demult, altele foloseau o copaie și le spălau de mână cu leșie sau săpun de casă. Între timp, cum aproape toate femeile se bucură azi de o mașină de spălat, această muncă nu mai reprezintă niciun efort. Apeși un buton și mașina muncește în locul tău.

Cu toate acestea, tradițiile s-au păstrat pentru că ele au o frumusețe și un farmec anume. De aceea, Biserica și tradiția populară recomandă ca în zilele de sărbătoare cu cruce roșie să nu se spele, nici măcar atunci când există mașini automate. Gestul simbolizează respectul față de sfinții pomeniți și față de momentele sfinte din calendar. În vechime, femeile credeau că lucrul în astfel de zile aduce neliniște, oboseală sufletească și lipsă de spor în casă.

Crăciunul este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății, fiind ziua Nașterii Mântuitorului. Spălatul rufelor în această zi era considerat un mare păcat, deoarece însemna că femeia respectivă ignoră sau nesocotește bucuria cerească a Nașterii Pruncului Iisus și a tainelor sfinte. Tradiția spune că apa murdară aruncată de Crăciun aduce lacrimi și necazuri în familie, iar femeia care muncește în această zi nu va avea parte de pace în anul care urmează.

Pentru gospodine, sfatul cel mai bun este să se organizeze din timp. Spălatul rufelor, curățenia și pregătirea casei se fac înainte de Sărbători, astfel încât zilele sfinte să fie trăite în tihnă. De Crăciun și în celelalte sărbători, este bine să te rogi, să mergi la biserică și apoi să te odihnești. Este o bucurie să te îmbraci cu haine frumoase, pregătite dinainte, și să te bucuri de familie, de vizite și de prieteni. Respectarea acestor obiceiuri aduce pace în suflet, armonie în casă și un sentiment profund de binecuvântare.

Când este îngăduit să facem curat după Crăciun

Abia după data de 28 decembrie se pot relua treburile gospodărești. Zilele de 28, 29 și 30 decembrie sunt potrivite pentru curățenie. Abia în aceste zile se spală rufele după Crăciun și se face ordine prin casă.

Din bătrâni se spune că este bine să intri în Anul Nou cu locuința curată și aerisită, să arunci vechiturile, hainele rupte, lenjeria uzată și obiectele inutile. Cu cât lași mai multe lucruri vechi și inutile în urmă, cu atât pășești mai ușoară în noul an, iar norocul și liniștea îți bat mai ușor la ușă.

Curățenia care se face după Sărbătorile Crăciunului și înainte de Sărbătorile Anului Nou este o curățenie ritualică, cu o semnificație deosebită. Aruncă vechiturile și hainele pătate sau uzate, pe care știi că nu le mai porți niciodată. Astfel, odată cu ele, arunci din casă și amintirile neplăcute sau dureroase. Scoate praful din casă, aerisește bine, șterge de praf toate icoanele și aprinde o candelă în fața lor, să fie luminate. Sunt gesturi pe care este bine să le faci în primul rând pentru sufletul tău, pentru liniștea ta interioară și pentru un început de an mai bun, mai luminat și mai prielnic.

De ce Ajunul Anului Nou este zi de odihnă

Ziua de 31 decembrie este considerată Ajunul Anului Nou și este o sărbătoare religioasă, marcată cu o cruce neagră. În această zi este Odovania Praznicului Nașterii Domnului. Această zi marchează încheierea perioadei de prăznuire a Crăciunului în Biserica Ortodoxă. Nu este o zi obișnuită, ci un moment de adâncă semnificație duhovnicească, în care credincioșii își iau rămas-bun, cu smerenie și recunoștință, de la bucuria marelui praznic al venirii lui Hristos în lume. Prin slujbele speciale săvârșite în această zi, Biserica reia cântările și rugăciunile Nașterii Domnului, ca o pecetluire a luminii care a strălucit în Betleem.

Odovania ne amintește că sărbătoarea nu se încheie brusc, ci se stinge lin, asemenea unei lumânări care arde până la capăt. Este o chemare la a păstra în inimă pacea, curăția și iubirea aduse de Nașterea Mântuitorului, dincolo de mesele festive și de colindele cântate. Deși perioada de prăznuire se apropie de final, mesajul Crăciunului rămâne viu în viața creștinului, îndemnând la blândețe, milostenie și credință statornică. Pentru mulți credincioși, Odovania este și un timp al așezării sufletești, al întoarcerii la rânduiala zilnică, dar cu inima îmbogățită de har. Este momentul în care lumina Nașterii Domnului este purtată mai departe, în fapte bune și în liniștea fiecărei zile, ca o binecuvântare care nu se risipește, ci rodește în suflete.

Tradițiile populare avertizează că nu este bine să speli rufe sau să faci curățenie nici pe 31 decembrie. Se crede că tot ce arunci în această zi, inclusiv apa murdară de la haine, înseamnă că risipești norocul adunat în casă. O altă vorbă din popor spune că femeia care spală rufe în Ajunul Anului Nou va avea parte de lacrimi și necazuri, picăturile scurse din haine aducând lacrimi multe în anul ce urmează să înceapă.

Aceasta este o zi dedicată odihnei, pregătirilor frumoase sau petrecerilor de Anul Nou. Fie că te pregătești pentru musafiri sau doar pentru o seară liniștită, fă-ți timp să te aranjezi, să te simți frumoasă și să te bucuri de momentele simple. Se spune că ceea ce faci în ajun se va înmulți în anul care urmează, așa că lasă munca deoparte și alege odihna și bucuriile simple.







