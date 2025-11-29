  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Ce faci cu corpul animalului tău de companie după ce a murit

Ce faci cu corpul animalului tău de companie după ce a murit

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Cei mai mulți dintre noi aleg singuri un loc de veci pentru animalul de companie pe care l-au pierdut! Puțini stăpâni de căței sau pisicuțe știu că există o lege care reglementează ce faci cu corpul animalului tău de companie după deces. Pentru mulți dintre noi reprezintă o adevărată problemă, mai ales dacă locuim la bloc și nu ne putem deplasa departe de casă pentru a-l înmormânta undeva, în natură.

Sunt deosebit de dureroase și grele momentele în care pierzi un animal drag, un adevărat prieten, care ți-a fost alături ani de zile. Este un suflet plin de candoare, mereu iubitor, mereu lângă tine, gata să te susțină așa cum știe el mai bine. Mereu a rămas lipit de tine când te simțea necăjit sau bolnav. Afecțiunea și devotamentul unui câine, al unei pisici sau chiar al unui papagal sunt de necontestat. Mulți stăpâni consideră pe bună dreptate că micul lor prieten patruped sau micul prieten cu pene merită o înmormântare simbolică și chiar o cruce mică sau o piatră funerară.

Ce spune legea cu privire la decesul animalelor de companie

Poate părea ciudat că rămășițele animalului tău de companie sunt numite ”deșeuri de origine animală”. Chiar dacă este o exprimare nefericită, este bine să consultăm și legea care reglementează ce ai de făcut cu corpul animalului tău de companie după ce moare. În practică, ne confruntăm cu două situații deosebite: una, în cazul în care micul animal moare acasă, iar cea de a doua, când micul patruped este eutanasiat la o clinică veterinară din cauza unor boli dureroase și incurabile. Cele două situații sunt prevăzute în două acte normative și anume Ordonanța de Guvern nr. 24/2016 și Hotărârea de Guvern nr.551/2018.

Conform articolului 3 din OG nr. 24/2016: ”Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare”. Cu alte cuvinte, în condițiile în care animalul de companie moare acasă nu avem voie să îl îngropăm în curtea de la țară sau undeva, pe un câmp părăsit sau la marginea unei păduri.

Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Recomandarea zilei

Ordonanța stabilește destul de clar și categoria de animale la care se referă legea, incluzând deopotrivă animalele din ferme și pe cele din propria casă pe care le numim animale de companie.

”Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, referitoare la sistemul de colectare, transport şi eliminare a acestora, activitate publică de interes naţional. În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
Recomandarea zilei

a) deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală, respectiv corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

b) animal – orice animal vertebrat sau nevertebrat, inclusiv peşti, reptile şi amfibii;

c) animal de interes economic – orice animal crescut sau deţinut în gospodăriile populaţiei şi în fermele de creştere intensivă, în mod obişnuit, în scopul desfăşurării unei activităţi economice, cu excepţia animalului de companie;

d) animal de companie – orice animal care aparţine speciilor hrănite şi deţinute de om în alte scopuri decât cele comerciale şi nu este destinat consumului uman.

Ce obligații au stăpânii animalelor dacă acestea mor acasă

Iată ce stipulează articolul 4 al Ordonanței cu nr. 24 din 2016. Alineatul 4 din articolul 4 îi privește direct pe toți cei care au acasă un câine, o pisică, păsări de colivie sau pești ori reptile.

(4) Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi şi autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se referă prezenta ordonanţă. Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean care anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora. Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de deşeuri de origine animală trimise către unităţile de neutralizare, iar consiliul judeţean întocmeşte un centralizator al acestor registre de evidenţă.

Medicii veterinari recomandă incinerarea

Este o adevărată încurcătură birocratică. În mod surprinzător, așa cum puțini români s-ar aștepta, nu este legal să înmormântezi corpul animalului tău de companie în spațiul verde de lângă bloc sau în parcul din oraș ori în alte locuri alese pentru un peisaj deosebit. În mod legal, trebuie să anunți medicul veterinar în 24 de ore precum și autoritățile locale, iar aceștia vor anunța o firmă care poate transporta trupul animalului către un centru de incinerare.

Îngroparea unui animal decedat pare o măsură sigură, dar nu este legală. Există riscul ca trupul lui să fie dezgropat de animalele sălbatice, există și riscul ca trupul animalului tău să devină un focar de infecție, dacă nu este incinerat sau îngropat în condiții sigure. Autoritățile locale nu exclud îngroparea unei pisici sau a unui câine pe un teren propriu. În această situație, se recomandă o groapă foarte adâncă, de doi sau chiar trei metri, iar trupul trebuie bine înfășurat. Ține cont de faptul că trupul animalului nu trebuie îngropat lângă un izvor sau o sursă de apă. Dar este mult mai sigur să respecți legea și să te consulți cu medicul veterinar la care ești arondat. Medicul veterinar trebuie să îți ofere soluţii și recomandări. Dacă există posibilitatea, medicul veterinar te poate trimite către un cimitir al animalelor sau îți poate recomanda incinerarea. În multe regiuni din țară există incineratoare care preiau și cadavre de animale.

În cazul în care este vorba de animale de fermă, o vacă sau un cal, primăria se ocupă de întreaga procedură. Firma autorizată de primărie merge în gospodăria respectivă, preia cadavrul în condiții sigure, dezinfectează locul și îl depozitează într-un spațiu special amenajat până la incinerare.

Conform aliniatului 5 din articolul 5 al ordonanței, se prevede că ”Resursele financiare necesare realizării activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”. Toate aceste activități sunt decontate de primării, dar în cazul animalelor de companie precum câinii sau pisicile legea nu stipulează acțiuni la fel de clare.

O situație excepțională în localitățile izolate

Legea prevede și cazurile deosebite din localitățile izolate, aflate departe de punctele de incinerare din marile orașe.

”În localităţile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităţilor competente privind protecţia mediului, şi este organizată de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor”, stipulează articolul 6 din OG nr. 24/2016.

Unde găsești cimitire pentru animale în țară

Ce faci cu corpul animalului tău de companie după ce a murit

Marile orașe au deja cimitire dedicate animalelor de companie pe care le pierdem, fiind vorba mai ales de cele care mor din cauze naturale, de bătrânețe. Dacă medicul veterinar va recomanda eutanasierea și incinerarea pentru un animal grav bolnav, care nu mai poate fi salvat, el va recomanda cimitirul pentru animale în cazul în care micul patruped a murit de bătrânețe.

Opțiunile sunt destul de limitate deocamdată. Iată lista cimitirelor pentru animale deschise în România:

1. Raiul Animalelor – comuna Cățelu, lângă București

2. Eden – Codlea, județul Brașov

3. Rămas bun – orașul Hunedoara

4. Cimitirul Animalelor – Bihor, satul Calea Mare.

Pentru bucureșteni, Raiul Animalelor rămâne prima recomandare în preferințele stăpânilor de animale. Amplasat în localitatea Cățelu, la câțiva kilometri de Capitală, acest cimitir – primul de acest tip din România – funcționează încă din 2003. Pe o suprafață ce depășește 15.000 de metri pătrați, Raiul Animalelor pune la dispoziție peste 50.000 de locuri de veci, fiecare amenajat cu respect și atenție pentru companionii care au plecat prea devreme.

Aici sunt oferite servicii complete, de la înhumări clasice cu pachete personalizabile (placă memorială, concesiune pe 30 de ani, întreținere), până la incinerare individuală sau colectivă, în funcție de dorințele stăpânilor. Transportul din București este asigurat atât de la domiciliu, cât și de la cabinetele veterinare. Cimitirul a fost creat pentru a oferi familiilor un loc demn în care să-și ia rămas bun de la animalele iubite – fie că este vorba despre câini, pisici, iepuri sau alte mici viețuitoare.

Pentru cei care preferă o soluție modernă și igienică în locul înhumării tradiționale, platforma IncinerareAnimale.ro reprezintă o alternativă tot mai des aleasă în București. Cu sediul în Sectorul 6, centrul este ușor accesibil și pune la dispoziție un proces rapid, discret și etic pentru familiile care suferă pentru micile lor animale de companie.

Serviciile includ incinerare individuală, cu returnarea cenușii în urnă, sau incinerare colectivă, în funcție de opțiunile fiecăruia. Sunt disponibile și transport autorizat, precum și păstrare frigorifică până la momentul procedurii. Este o variantă potrivită pentru cei care caută o soluție ecologică, sigură și respectuoasă, fără a părăsi orașul.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Fanatik
Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din România
Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din România
GSP.ro
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Citește și...
Orașul istoric din România unde a apărut cel mai spectaculos obiectiv turistic în onoarea lui David Popovici, băiatul de aur al natației mondiale
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata
Cum se curăță un ananas
Ce efecte are asupra câinilor o dietă vegetariană
Vacanță de vis la Viena
Şocul momentului, este vorba de liderul clanului Cordoneanu, cel mai de temut interlop din România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mara Bănică, dezvăluiri despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat când l-a cunoscut, în 2019: „I-aș fi povestit”
Mara Bănică, dezvăluiri despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat când l-a cunoscut, în 2019: „I-aș fi povestit”
Actorul Valentin Voicilă a murit la 67 de ani
Actorul Valentin Voicilă a murit la 67 de ani
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile...”
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile...”
Meghan Markle, din nou în mijlocul unei controverse! Ducesa de Sussex e acuzată că o copiază pe Pamela Anderson. Ce DETALIU a dus la comparația între ele. Foto
Meghan Markle, din nou în mijlocul unei controverse! Ducesa de Sussex e acuzată că o copiază pe Pamela Anderson. Ce DETALIU a dus la comparația între ele. Foto
Andreea Bănică, despre problema de sănătate cu care se confruntă. Ce a pățit artista: „Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
Andreea Bănică, despre problema de sănătate cu care se confruntă. Ce a pățit artista: „Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Povestea fiicei pe care Florin Prunea a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce l-a inspirat să facă acest gest
Povestea fiicei pe care Florin Prunea a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce l-a inspirat să facă acest gest
Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri șocante de la începutul carierei de bucătar. "A contat bătaia aia în bucătărie!" Prin ce a trecut juratul de la "Chefi la cuțite"
Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri șocante de la începutul carierei de bucătar. "A contat bătaia aia în bucătărie!" Prin ce a trecut juratul de la "Chefi la cuțite"
Andreea Perju, despre viața după divorț și actuala relație: „Divorțul nu pot să-l percep decât ca pe un eșec”
Andreea Perju, despre viața după divorț și actuala relație: „Divorțul nu pot să-l percep decât ca pe un eșec”
Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America
Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America
Observator News
Românii care şi-au montat la bloc, pe balcon, panouri fotovoltaice. Ce economii fac la factură
Românii care şi-au montat la bloc, pe balcon, panouri fotovoltaice. Ce economii fac la factură
Libertatea pentru Femei
WOW! Neașteptat ce a decis Elena Udrea să facă în Postul Crăciunului: „De trei ori pe zi...”. Unii o blamează, alții o felicită, comentariile curg cu miile
WOW! Neașteptat ce a decis Elena Udrea să facă în Postul Crăciunului: „De trei ori pe zi...”. Unii o blamează, alții o felicită, comentariile curg cu miile
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Revoluție în sănătate: statul înființează trei Registre de Screening pentru cancer. Cum vor fi afectați pacienții?
Revoluție în sănătate: statul înființează trei Registre de Screening pentru cancer. Cum vor fi afectați pacienții?
Vitamina esențială de care depinde sănătatea creierului. Un nivel prea scăzut afectează memoria
Vitamina esențială de care depinde sănătatea creierului. Un nivel prea scăzut afectează memoria
Ce se întâmplă dacă iei probiotice în fiecare zi
Ce se întâmplă dacă iei probiotice în fiecare zi
Ingredientul care ajută la eliminarea grăsimii din ficat
Ingredientul care ajută la eliminarea grăsimii din ficat
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton