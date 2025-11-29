Ce faci cu corpul animalului tău de companie după ce a murit

Cei mai mulți dintre noi aleg singuri un loc de veci pentru animalul de companie pe care l-au pierdut! Puțini stăpâni de căței sau pisicuțe știu că există o lege care reglementează ce faci cu corpul animalului tău de companie după deces. Pentru mulți dintre noi reprezintă o adevărată problemă, mai ales dacă locuim la bloc și nu ne putem deplasa departe de casă pentru a-l înmormânta undeva, în natură.

Sunt deosebit de dureroase și grele momentele în care pierzi un animal drag, un adevărat prieten, care ți-a fost alături ani de zile. Este un suflet plin de candoare, mereu iubitor, mereu lângă tine, gata să te susțină așa cum știe el mai bine. Mereu a rămas lipit de tine când te simțea necăjit sau bolnav. Afecțiunea și devotamentul unui câine, al unei pisici sau chiar al unui papagal sunt de necontestat. Mulți stăpâni consideră pe bună dreptate că micul lor prieten patruped sau micul prieten cu pene merită o înmormântare simbolică și chiar o cruce mică sau o piatră funerară.

Ce spune legea cu privire la decesul animalelor de companie

Poate părea ciudat că rămășițele animalului tău de companie sunt numite ”deșeuri de origine animală”. Chiar dacă este o exprimare nefericită, este bine să consultăm și legea care reglementează ce ai de făcut cu corpul animalului tău de companie după ce moare. În practică, ne confruntăm cu două situații deosebite: una, în cazul în care micul animal moare acasă, iar cea de a doua, când micul patruped este eutanasiat la o clinică veterinară din cauza unor boli dureroase și incurabile. Cele două situații sunt prevăzute în două acte normative și anume Ordonanța de Guvern nr. 24/2016 și Hotărârea de Guvern nr.551/2018.

Conform articolului 3 din OG nr. 24/2016: ”Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare”. Cu alte cuvinte, în condițiile în care animalul de companie moare acasă nu avem voie să îl îngropăm în curtea de la țară sau undeva, pe un câmp părăsit sau la marginea unei păduri.

Ordonanța stabilește destul de clar și categoria de animale la care se referă legea, incluzând deopotrivă animalele din ferme și pe cele din propria casă pe care le numim animale de companie.

”Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, referitoare la sistemul de colectare, transport şi eliminare a acestora, activitate publică de interes naţional. În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală, respectiv corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

b) animal – orice animal vertebrat sau nevertebrat, inclusiv peşti, reptile şi amfibii;

c) animal de interes economic – orice animal crescut sau deţinut în gospodăriile populaţiei şi în fermele de creştere intensivă, în mod obişnuit, în scopul desfăşurării unei activităţi economice, cu excepţia animalului de companie;

d) animal de companie – orice animal care aparţine speciilor hrănite şi deţinute de om în alte scopuri decât cele comerciale şi nu este destinat consumului uman.

Ce obligații au stăpânii animalelor dacă acestea mor acasă

Iată ce stipulează articolul 4 al Ordonanței cu nr. 24 din 2016. Alineatul 4 din articolul 4 îi privește direct pe toți cei care au acasă un câine, o pisică, păsări de colivie sau pești ori reptile.

(4) Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi şi autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se referă prezenta ordonanţă. Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean care anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora. Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de deşeuri de origine animală trimise către unităţile de neutralizare, iar consiliul judeţean întocmeşte un centralizator al acestor registre de evidenţă.

Medicii veterinari recomandă incinerarea

Este o adevărată încurcătură birocratică. În mod surprinzător, așa cum puțini români s-ar aștepta, nu este legal să înmormântezi corpul animalului tău de companie în spațiul verde de lângă bloc sau în parcul din oraș ori în alte locuri alese pentru un peisaj deosebit. În mod legal, trebuie să anunți medicul veterinar în 24 de ore precum și autoritățile locale, iar aceștia vor anunța o firmă care poate transporta trupul animalului către un centru de incinerare.

Îngroparea unui animal decedat pare o măsură sigură, dar nu este legală. Există riscul ca trupul lui să fie dezgropat de animalele sălbatice, există și riscul ca trupul animalului tău să devină un focar de infecție, dacă nu este incinerat sau îngropat în condiții sigure. Autoritățile locale nu exclud îngroparea unei pisici sau a unui câine pe un teren propriu. În această situație, se recomandă o groapă foarte adâncă, de doi sau chiar trei metri, iar trupul trebuie bine înfășurat. Ține cont de faptul că trupul animalului nu trebuie îngropat lângă un izvor sau o sursă de apă. Dar este mult mai sigur să respecți legea și să te consulți cu medicul veterinar la care ești arondat. Medicul veterinar trebuie să îți ofere soluţii și recomandări. Dacă există posibilitatea, medicul veterinar te poate trimite către un cimitir al animalelor sau îți poate recomanda incinerarea. În multe regiuni din țară există incineratoare care preiau și cadavre de animale.

În cazul în care este vorba de animale de fermă, o vacă sau un cal, primăria se ocupă de întreaga procedură. Firma autorizată de primărie merge în gospodăria respectivă, preia cadavrul în condiții sigure, dezinfectează locul și îl depozitează într-un spațiu special amenajat până la incinerare.

Conform aliniatului 5 din articolul 5 al ordonanței, se prevede că ”Resursele financiare necesare realizării activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”. Toate aceste activități sunt decontate de primării, dar în cazul animalelor de companie precum câinii sau pisicile legea nu stipulează acțiuni la fel de clare.

O situație excepțională în localitățile izolate

Legea prevede și cazurile deosebite din localitățile izolate, aflate departe de punctele de incinerare din marile orașe.

”În localităţile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităţilor competente privind protecţia mediului, şi este organizată de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor”, stipulează articolul 6 din OG nr. 24/2016.

Unde găsești cimitire pentru animale în țară

Marile orașe au deja cimitire dedicate animalelor de companie pe care le pierdem, fiind vorba mai ales de cele care mor din cauze naturale, de bătrânețe. Dacă medicul veterinar va recomanda eutanasierea și incinerarea pentru un animal grav bolnav, care nu mai poate fi salvat, el va recomanda cimitirul pentru animale în cazul în care micul patruped a murit de bătrânețe.

Opțiunile sunt destul de limitate deocamdată. Iată lista cimitirelor pentru animale deschise în România:

1. Raiul Animalelor – comuna Cățelu, lângă București

2. Eden – Codlea, județul Brașov

3. Rămas bun – orașul Hunedoara

4. Cimitirul Animalelor – Bihor, satul Calea Mare.

Pentru bucureșteni, Raiul Animalelor rămâne prima recomandare în preferințele stăpânilor de animale. Amplasat în localitatea Cățelu, la câțiva kilometri de Capitală, acest cimitir – primul de acest tip din România – funcționează încă din 2003. Pe o suprafață ce depășește 15.000 de metri pătrați, Raiul Animalelor pune la dispoziție peste 50.000 de locuri de veci, fiecare amenajat cu respect și atenție pentru companionii care au plecat prea devreme.

Aici sunt oferite servicii complete, de la înhumări clasice cu pachete personalizabile (placă memorială, concesiune pe 30 de ani, întreținere), până la incinerare individuală sau colectivă, în funcție de dorințele stăpânilor. Transportul din București este asigurat atât de la domiciliu, cât și de la cabinetele veterinare. Cimitirul a fost creat pentru a oferi familiilor un loc demn în care să-și ia rămas bun de la animalele iubite – fie că este vorba despre câini, pisici, iepuri sau alte mici viețuitoare.

Pentru cei care preferă o soluție modernă și igienică în locul înhumării tradiționale, platforma IncinerareAnimale.ro reprezintă o alternativă tot mai des aleasă în București. Cu sediul în Sectorul 6, centrul este ușor accesibil și pune la dispoziție un proces rapid, discret și etic pentru familiile care suferă pentru micile lor animale de companie.

Serviciile includ incinerare individuală, cu returnarea cenușii în urnă, sau incinerare colectivă, în funcție de opțiunile fiecăruia. Sunt disponibile și transport autorizat, precum și păstrare frigorifică până la momentul procedurii. Este o variantă potrivită pentru cei care caută o soluție ecologică, sigură și respectuoasă, fără a părăsi orașul.

Foto: Shutterstock

