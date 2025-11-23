  MENIU  
Cum se curăță un ananas

Cum se curăță un ananas

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Dulce, zemos și parfumat, ananasul este unul dintre cele mai iubite fructe exotice pe care îl putem consuma pe tot parcursul anului. Dar coaja groasă și frunzele țepoase reprezintă o provocare, când vrei să tai ananasul și să îl porționezi. Află cum să alegi un ananas bine copt și cum se curăță un ananas cât mai ușor!

Ananasul proaspăt și bine copt este o alegere excelentă pentru o gustare dulce, dar și pentru sănătate. Este un fruct plin de beneficii, care poate fi folosit în bucătărie în diverse preparate dulci sau sărate. Trebuie doar să știi cum să eviți frunzele țepoase și cum se curăță un ananas cât mai ușor, pentru a păstra doar pulpa suculentă.

Consumă cât mai des ananas proaspăt, deoarece îți dă energie, este benefic pentru starea ta de bine, este o sursă bogată în vitamina C și antioxidanți. Ananasul este un diuretic natural, reglează digestia și calmează durerile de stomac. În sezonul virozelor, câteva felii de ananas pot ameliora simptomele răcelii, iar zaharurile naturale oferă un plus de energie după o gripă mai severă.

Consumând ananas pe termen lung, te bucuri și de beneficii pentru vedere, în special în prevenirea degenerării maculare la vârste înaintate. Proprietățile antiinflamatorii îl fac util și în caz de reumatism. În plus, ananasul ajută la reducerea riscului de formare a cheagurilor de sânge și este un energizant natural excelent: revigorează după efort, ajută în perioade stresante și combate greața, fiind ideal după mese copioase.

Recomandarea zilei

Cum să alegi un ananas bine copt

Cei mai mulți cumpărători se ghidează după culoare, atunci când vor să aleagă fructele exotice bine coapte, parfumate și suculente. Cu cât au o culoare mai intensă, cu atât sunt mai bune. Evident, cel mai bun ananas este cel care a fost lăsat să se coacă la soare, în mod natural, dar astfel de fructe ajung mult mai rar în magazinele noastre. Ananasul este adesea cules când încă are coaja fermă și este parțial copt, pentru a rezista mai bine la transport.

Pentru a alege un ananas de calitate și bine copt, verifică să aibă culoarea galbenă aproape uniformă pe toată suprafața, dar de un galben mai intens la bază. Miroase fructul la bază și, dacă simți aroma specifică, dulce și fructată, înseamnă că este un fruct copt. Dacă nu simți niciun parfum, este posibil să fie un fruct destul de crud, cu o pulpă tare, ațoasă, care îți poate provoca dureri digestive.

Pentru a alege un ananas bine copt te mai poate ajuta și testul frunzelor. Încearcă să smulgi o frunză din centrul rozetei. Dacă aceasta se desprinde ușor, înseamnă că fructul este bine copt. Dacă frunza nu se poate desprinde ușor, înseamnă că este un fruct destul de crud. În plus, este bine să eviți ananasul care are frunzele veștede, aproape uscate, maronii. Acesta a stat prea mult prin depozitele magazinelor pentru a mai avea un gust delicios. Cu toate acestea, parfumul dulce și plăcut este cel mai bun indiciu pentru un ananas numai bun de consumat proaspăt.

Ananasul mai puțin copt se poate lăsa câteva zile la fereastră, la lumină, într-o cameră încălzită, pentru a se coace treptat, dar nu va avea parfumul și dulceața unui fruct copt pe plantație.

Pont! Ananasul se coace mai bine, dacă este ținut cu vârful în jos, deoarece amidonul și zaharurile de la baza fructului ajung în partea superioară.

Cum se curăță ananasul

Ananasul are o coajă destul de groasă și frunze dure, în care există riscul să te înțepi. De aceea trebuie să fii foarte atentă cum se curăță ananasul corect și să nu lași niciodată un copil să se ocupe de acest lucru. Este un fruct mare și greu de manevrat pentru copii sau pentru o persoană cu mâini neîndemânatice.

Ananasul are o structură deosebită. El este compus de fapt din mai multe fructe mici, crescute lipite unul de altul, într-o structură compactă. Fii atentă în primul rând la frunzele dure și la țepii care protejează fructul. Nu provoacă răni serioase, dar te pot zgâria. Așadar, folosește un cuțit bine ascuțit pentru a îndepărta rozeta de frunze și apoi aproximativ 2 centimetri de la bază.

Pune ananasul vertical pe un tocător de lemn și taie coaja de sus în jos în benzi late de două – trei degete.

După ce vei îndepărta coaja, vei observa că rămân mici ochiuri maronii dispuse în rânduri concentrice. Acestea conțin o coajă destul de tare și trebuie îndepărtate cu un cuțit mic și bine ascuțit.

Pentru a îndepărta ochiurile de coajă poți folosi două metode:

– curăță fiecare ochi cu vârful cuțitului – ceea ce poate fi destul de migălos;

– sau taie pe diagonală fiecare rând de ochiuri urmând liniile diagonale de-a lungul fructului.

Cum se taie ananasul – 6 tehnici diferite

Cum se curăță un ananas

Odată ce ai îndepărtat coaja și ochiurile maronii, vei rămâne cu pulpa suculentă a fructului care poate fi tăiată în mai multe moduri. Cea mai simplă dintre ele este să o tai sub formă de rondele.

Rondele

Pulpa ananasului poate fi tăiată sub formă de rondele de dimensiuni aproximativ egale. Poți tăia rondele de aproximativ un deget grosime. Fiecare rondea va conține și o parte din cotor care se distinge atât prin culoare, cât și prin consistența dură. Cotorul ananasului nu poate fi consumat, deoarece este foarte dur, are fibre ațoase care provoacă dureri de stomac și balonare puternică.

Cotorul din fiecare rondea se poate decupa folosind un cuțit mic, un cuțit cilindric sau chiar o formă rotundă de mici dimensiuni pentru tăiat aluatul.

Jumătăți

imediat după ce ai tăiat baza și vârful cu frunze, taie ananasul în două jumătăți egale. Cu ajutorul cuțitului, fă câte o incizie de o parte și alta a cotorului și scoate partea cea mai dură din fiecare jumătate. Apoi taie fiecare jumătate în felii subțiri de câțiva milimetri, în funcție de ceea ce vrei să prepari din ele.

Sferturi

Cum se curăță un ananas

O altă metodă simplă pentru a împărți ananasul este aceea de a tăia pulpa în patru sferturi. Fiecare sfert va conține o parte din cotor care trebuie îndepărtat cu un cuțit bine ascuțit. După ce îndepărtezi cotorul, taie fiecare sfert în bucățele mici de aproximativ un centimetru grosime. Asftel, vei obține cubulețe de ananas numai bune pentru salatele de fructe, pentru umpluturi sau compoturi.

Felii

Dacă ai nevoie de felii mai mari de ananas pentru diverse preparate, taie fructul doar pe jumătate. Taie apoi cotorul făcând incizii cu cuțitul de o parte și alta a cotorului pe fiecare jumătate. Apoi taie jumătățile de ananas în felii de un deget grosime sau mai subțiri, în funcție de modul în care vrei să le folosești. Spre exemplu, pentru a decora un tort cu felii proaspete de ananas, ele trebuie tăiate subțiri de 2 – 3 milimetri. Dacă vrei să folosești ananasul în garniturile pentru friptură, este bine să tai felii mai groase și mai suculente.

Inele

Cum se curăță un ananas

În comerț poți găsi un soi de cuțit rotund, conceput special pentru a tăia inele din fructele de dimensiuni mari. El este conceput special pentru ananas. Partea centrală a cuțitului taie și împinge cotorul în afară, iar lama rotundă laterală decupează inele, așa cum poți observa în imaginea de mai sus.

Cu acest cuțit poți tăia inele perfecte de ananas, dar este nevoie de îndemânare și forță pentru a împinge cotorul. Cuțitul este ingenios conceput și te poate ajuta.

Cum se păstrează ananasul tăiat

Ananasul proaspăt, cu tot cu coajă, se păstrează timp îndelungat într-o cămară rece sau la frigider. El poate rezista aproximativ 15 – 20 de zile la rece, dacă nu este decojit sau tăiat. Dar se recomandă să fie consumat câtă vreme are un parfum proaspăt și plăcut. Pe măsură ce trece prea mult timp de la cumpărare, fructul își pierde din dulceață și există riscul să mucegăiască.

Ananasul tăiat este parfumat și dulce timp de o zi sau două după ce l-ai tăiat. Dacă vrei să păstrezi feliile tăiate de ananas mai mult timp, le poți păstra la frigider, pentru a evita orice risc să mucegăiască într-un spațiu mai cald din casă.

Ananasul tăiat felii sau cubulețe poate fi păstrat și la congelator, depozitat în pungi alimentare sau caserole. După decongelare își pierde o parte din parfum, dar păstrează totuși aroma specifică și poate fi folosit în compoturi de fructe, prăjituri sau salate de fructe.

O altă metodă bună pentru a păstra ananasul decojit și tăiat este metoda la borcan. Pur și simplu pune cubulețele de ananas într-un borcan și toarnă peste ele puțină apă rece cu zahăr. Apoi păstrează borcanul la frigider, acoperit cu un capac. Apa ajută ananasul să nu se deshidrateze, iar zahărul are rol de conservant pentru aromă. Depozitat în borcan, ananasul tăiat poate fi păstrat aproape o săptămână și va avea un gust savuros!

Curiozități despre ananas

  1. Ananasul se regenerează! Poți planta frunzele unui ananas pentru a crește o nouă plantă.
  2. Ananasul conține enzima bromelaină, care poate descompune proteinele, astfel că îl poți folosi pentru a frăgezi carnea.
  3. Consumul mai mare de ananas poate provoca dureri digestive și balonare.
  4. Ananasul este, de fapt, un fruct compus din mai multe fructe foarte mici, de aceea prezintă acele ochiuri de coajă maronie. Fiecare ochi corespunde unui mic fruct.
  5. Ananasul are nevoie de aproximativ 18–20 de luni pentru a fi gata de recoltat.
  6. Ananasul este singurul fruct comestibil din familia Bromeliaceae.
  7. O plantă de ananas poate produce un singur fruct o dată.
  8. Ananasul parțial copt se poate coace mai repede dacă este ținut cu susul în jos.
buton