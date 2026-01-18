  MENIU  
Cum se folosește lime-ul în bucătărie

Adina Zamfir
.

Fructul lime este apreciat pentru aroma sa proaspătă și ușor acidulată, care intensifică gustul preparatelor și al băuturilor. Este bogat în vitamina C și antioxidanți, susținând imunitatea și sănătatea pielii. De asemenea, are proprietăți detoxifiante și revigorante, fiind un ingredient versatil în bucătărie și remedii naturale. Află cum se folosește lime-ul în bucătărie și cum se deosebește de lămâie.

Lime începe să fie tot mai folosit în bucătăria românească, mai ales în pregătirea dulciurilor aromate și a unor cocktail-uri delicioase și răcoritoare. Aroma lui puternică îmbunățește ceaiurile calde de iarnă, dar și limonadele savuroase care alină canicula pe timpul verii.

Fructul lime este tot mai apreciat pe piața românească datorită parfumului său intens. Sunt numeroase rețete de băuturi, sosuri și dulciuri la care se folosește mai degrabă lime, decât lămâia. Unii români le confundă, considerând că lime este doar o lămâie mai mică, necoaptă bine. Cu toate acestea, există diferențe destul de mari între lime și lămâie. Află ce beneficii are acest fruct și cum se folosește lime-ul în bucătărie.

Lime sau limetă, de unde vine fructul

Lime-ul (Citrus aurantiifolia sau Citrus × latifolia, în funcție de soi) este în mare parte un fruct hibrid. Majoritatea lime-urilor comerciale provin din încrucișări între diferite specii de citrice, cum ar fi citronul (Citrus medica) și papeda sau alte specii de lime și lămâi. Această încrucișare îi conferă lime-ului aroma sa caracteristică, aciditatea echilibrată și rezistența la anumite condiții de mediu.

Fructul lime este cunoscut la noi și cu numele de lămâie verde sau limetă. A captat atenția românilor și este deja apreciat pentru conținutul ridicat de vitamina C și pentru aroma puternică de citrice. Parfumul de lime este mult mai puternic decât cel de lămâie, iar gustul mult mai acru. Drept pentru care modul în care se folosește lime-ul în bucătărie diferă de modul în care se folosesc lămâile sau alte citrice.

Lime are numeroase varietăți, fiind cunoscute cel puțin 15 soiuri de lime până în prezent. Originea acestor fructe este zona tropicală din Sudul Asiei, de unde s-au răspândit în Micronezia, India, Orientul Mijlociu și zona mediterană a Europei. Cei mai mari producători de fructe lime sunt acum India, Mexico, China, Argentina și Brazilia.

Diferitele specii de lime sunt cultivate nu doar pentru industria alimentară, ci și pentru industria farmaceutică, pentru cosmetică sau pentru detergenți și produse de curățenie. În general, de la aceste fructe se folosește sucul foarte acru din care se extrage vitamina C și coaja din care se extrage uleiul esențial de lime/limetă.

Cum recunoști lime sau limeta

Fructul lime poate fi ușor de recunoscut între toate fructele citrice datorită culorii sale verde. Multe fructe lime au o culoare verde închis, care sugerează prospețime și sănătate! Cu toate acestea, există și lime de culoare gălbuie sau verde-gălbui.

Poți recunoaște un lime după mai multe caracteristici clare:

  1. Culoarea: De obicei verde intens când este copt, unele soiuri pot deveni ușor galbene dacă sunt prea coapte.
  2. Forma: Rotund sau ușor oval, mai mic decât o lămâie obișnuită.
  3. Coaja: Netedă sau ușor poroasă, subțire și lucioasă.
  4. Greutatea: Greutatea față de mărime indică cât de suculent este – un lime plin și greu pentru dimensiunea lui are mai mult suc.
  5. Aroma: Mirosul proaspăt, citric, puternic și ușor acrișor este caracteristic.

Cum se deosebește lime de lămâie

Cum se folosește lime-ul în bucătărie

Fructul lime seamănă cu lămâia în ceea ce privește gustul acru, dar are un parfum deosebit, mult mai accentuat și persistent. Datorită aromei sale, uleiul esențial de lime este folosit în parfumuri, iar sucul acestui fruct dă o savoare deosebită băuturilor alcoolice răcoritoare și parfumate, așa cum sunt cocktail-urile.

Lime sau lămâie: principalele diferențe

Culoarea și forma: lămâia este galbenă când este bine coaptă și are formă ovală, pe când lime este rotund și are culoarea verde sau galben-verzuie.

Coaja: lămâia are coaja mai groasă și un strat alb sub coajă mult mai gros, pe când lime are o coajă mult mai subțire, iar stratul alb este aproape insesizabil;

Gustul: lămâia este deosebit de acră, cea mai acră dintre fructele citrice populare; despre lime se spune că este puțin mai dulce decât lămâia, deși mulți consumatori nu observă această diferență; lime are mai degrabă un gust acru-amărui și este foarte parfumat când este bine copt.

Valorile nutritive ale fructelor de lime

Aceste mici lămâi verzi sau limete, cum mai sunt denumite popular, sunt apreciate în primul rând pentru conținutul ridicat de vitamina C, antioxidanți și folați. Sucul de lime este mai puțin acid decât sucul de lămâie. În schimb, limeta, pe cât este de mică, este mult mai suculentă decât portocalele sau lămâile.

În pulpa și sucul de lime se găsesc procente semnificative de magneziu, potasiu și calciu. Fructul lime mai conține fier, sodiu, vitaminele din grupul B, uleiuri volatile, acizi benefici și antioxidanți care sprijină sistemul imunitar și sănătatea întregului organism.

Iată valorile nutritive esențiale pentru 100 gr de pulpă de lime

  • Calorii: 30
  • Carbohidrați: 10 gr
  • Zaharuri: 1,7 gr
  • Fibre: 2,8 gr
  • Vitamina C: 29 mg
  • Folați: 2% din DZR
  • Calciu: 33 mg
  • Magneziu: 6 mg
  • Potasiu: 102 mg
  • Fosfor: 18 mg

Cum să alegi un lime bun, suculent și aromat

Caută fructele cele mai verzi, care au coaja netedă. Acestea vor fi cele mai coapte. Iată câteva indicii care te ajută să alegi un lime bine copt și aromat din supermarket.

  1. Alege un fruct care pare greu pentru dimensiunea lui – greutatea indică cât de mult suc are fructul. Un lime bine copt este plin de suc și, ca atare, pare mai greu în comparație cu dimensiunea lui mică.
  2. Verifică coaja: o coajă netedă și lucioasă este semn de prospețime; evita coaja uscată sau crăpată.
  3. Apasă ușor: fructul trebuie să fie ferm, dar să cedeze puțin sub presiune, semn că este suculent. Dacă este prea tare și coaja nu se apasă, înseamnă că nu este bine copt sau este prea deshidratat.
  4. Culoarea: un lime bine copt este verde intens și are o culoare uniformă; nu te speria dacă are ușor galben – încă poate fi bun.
  5. Miros: un lime aromat are un miros citric proaspăt, semn că este plin de uleiuri esențiale. Ideal ar fi să cumperi lime bio sau organic, să provină din culturi ecologice și să nu fie stropit cu pesticide, pentru a putea folosi și coaja mărunțită în bucătărie.

Cum se folosește lime-ul în bucătărie

Cum se folosește lime-ul în bucătărie

Fructul lime este mai puțin consumat ca atare, chiar dacă este bine copt, pentru că este foarte acru și are o tentă ușor amăruie. Este mult mai bine să folosești lime-ul în bucătărie la diferite preparate, de aceea se recomandă să cumperi lime din culturi organice.

Dacă îți place mult gustul acru și consumi câte o felie de lămâie din când în când, este mai greu să o înlocuiești o felie de lime pentru că aceasta este prea acră și acidă. În special gustul acid este mai greu de suportat… ai impresia că te pișcă pe limbă și îți face gura pungă.

Sucul de lime este folosit în anumite proporții pentru a da aromă și prospețime unor preparate dulci și sărate, pentru băuturi, limonade, sucuri și cocktailuri.

Lime poate oricând înlocui lămâia în maioneze, sosuri, plăcinte, tarte, salate și băuturi. Este de preferat adesea pentru băuturile răcoritoare pentru că are o aromă mai puternică. Dar este mult mai rar consumat ca atare.

De asemenea, poți să folosești lime-ul în bucătărie pentru a înlocui oțetul balsamic în diverse preparate și salate.

Iar fructele de lime puse în saramură constituie o adevărată delicatesă în bucătăria indiană.

Coaja de lime poate fi răzuită și conservată în zahăr pentru limonadă și pentru prăjituri. Iar pulpa de lime se folosește pentru a pregăti fructe de mare și preparate din pește.

Un truc simplu să obții cât mai mult suc din lime

  1. Încălzește fructul ușor: Pune lime-ul câteva secunde în cuptorul cu microunde (10–15 sec) sau rulează-l pe masă apăsând ușor cu palma; asta rupe fibrele interne și ușurează stoarcerea.
  2. Taie-l corect: Taie-l pe jumătate de-a latul, nu pe lung, pentru a expune mai multe celule pline de suc.
  3. Folosește instrumentul potrivit: Stoarce-l cu un storcător manual sau presând cu degetele dacă nu ai; răsucirea în timpul stoarcerii ajută la eliberarea maximă a sucului.

Lime și beneficiile lui pentru sănătate

Lime este apreciat în primul rând pentru pulpa lui suculentă și pentru concentrația mare de vitamina C. De asemenea, ca multe alte fructe citrice, conține un procent semnificativ de magneziu, potasiu și calciu.

  • Vitamina C și sărurile minerale din lime stimulează imunitatea și previn virozele, răcelile și infecțiile respiratorii,
  • accelerează metabolismul și arderea grăsimilor;
  • Ajută activitatea ficatului
  • Ajută activitatea cardiacă și previne depunerile de colesterol pe artere
  • Reglează nivelul de zahăr din sânge și este recomandat diabeticilor
  • menține acuitatea vederii la distanță
  • este recomandat în perioadele în care se iau suplimente pe bază de fier, deoarece vitamina C ajută la absorbția fierului în sânge;
  • stimulează funcțiile cognitive
  • conferă energie organismului și combate stările de astenie și oboseală
  • are efect antiinflamator și întârzie apariția artritei și a reumatismului
  • antioxidanții din lime au efect antitumoral și pot preveni degradarea rapidă a țesuturilor și apariția cancerului.

