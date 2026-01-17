Ce face și cum arată Oana Frigescu, la 13 ani de când a părăsit televiziunea. Fosta prezentatoare și-a deschis o afacere

Oana Frigescu, fosta prezentatoare a știrilor Observator, a lăsat televiziunea în urmă acum 13 ani pentru a-și regăsi echilibrul. Astăzi, se dedică familiei și pasiunii sale, pe care a transformat-o în afacere.
Ce face Oana Frigescu, la 13 ani de când a renunțat la televiziune
Oana Frigescu, figura emblematică a știrilor Observator, a ales să părăsească televiziunea în 2013, într-un moment marcat de provocări personale și profesionale. După ce ani la rând a fost o prezență constantă pe ecrane, decizia de a renunța la lumina reflectoarelor a venit brusc.
Divorțul din 2011 de Andrei Badiu, marcat de acuzații de agresiune fizică, a fost un moment de cotitură pentru fosta jurnalistă. Episodul a fost intens mediatizat, iar Oana a simțit nevoia să se retragă din atenția publicului. În prezent, preferă discreția, mai ales în ceea ce privește viața personală, concentrându-se pe fiica sa, Maria, și pe propria evoluție interioară.
„Am simțit că trebuie să mă reconectez cu mine însămi și să îmi regăsesc echilibrul”, a mărturisit ea, potrivit Cancan.
După ce a închis capitolul televiziunii, Oana Frigescu a descoperit o nouă pasiune: confecționarea de bijuterii hand-made. Această activitate nu este doar o sursă de venit, ci și o formă de terapie. Inspirată de fiica ei, Maria, Oana a transformat această pasiune într-un business care îi aduce împlinire.
„Este o modalitate de a-mi exprima creativitatea și de a mă conecta cu partea mea autentică”, a declarat ea într-o postare pe Instagram.
Fosta știristă, despre transformările prin care a trecut
Anul 2025 a fost unul definitoriu pentru Oana Frigescu. Într-un mesaj profund publicat pe Instagram, ea a descris procesul de transformare prin care a trecut: „How much did you save this year? I have saved my life. Așa s-a scris pentru mine povestea anului 2025: un an al destrămării și renașterii, un an în care am avut curajul să mă aplec, cu o claritate nemaiîntâlnită, asupra propriilor închisori interioare”.
Aceasta a reflectat asupra rădăcinilor sale și a dinamicilor invizibile moștenite din familie, dezvăluind un proces profund de vindecare.
„Am rupt pacturi interioare. Am trădat tipare vechi. Am eliberat adevăruri care nu-mi mai hrăneau sufletul”, a continuat ea.
Cu toate acestea, procesul nu a fost lipsit de dificultăți, Oana Frigescu recunoscând că uneori povara emoțională a fost copleșitoare.
În ultimele zile ale anului 2025, Oana a petrecut timp în munți, înconjurată de oameni care împărtășesc aceleași valori. În acest cadru intim, a găsit răgazul de a medita asupra parcursului său.
„Am simțit recunoștință pentru fiecare clipă, pentru râsul și plânsul împărtășit, pentru privirea care înțelege fără cuvinte..”, a scris ea, adăugând că și-a încheiat anul cu un suflet deschis către iubire și speranță.
