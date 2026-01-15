Cine este Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Psiholog de profesie, soția lui Gino Iorgulescu e o prezență rară în lumina reflectoarelor

Mărturisirile făcute de Mario Iorgulescu la șase ani de la tragedia în care și-a pierdut viața Dani Vicol au readus în prim-plan familia sa și tensiunile despre care tânărul a vorbit public.

Figura Gabrielei Iorgulescu a revenit în atenția publică după interviul lui Mario Iorgulescu, în care acesta a vorbit despre dinamica familiei sale și despre „pactul” pe care l-ar fi avut cu tatăl său. În timp ce declarațiile tânărului au stârnit controverse, mulți au început să se întrebe cine este, de fapt, mama lui și ce rol a avut în viața lui.

Cine e Gabriela Iorgulescu

Gabriela Iorgulescu (58 de ani) este psiholog, doctor în Științe Medicale și specialist în Psihologie Medicală, Hipnoză și Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală. De asemenea, este lector universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și conduce, din 2014, Societatea Academică a Științelor Comportamentale.

Începând cu octombrie 2020, și-a adaptat activitatea universitară pentru a putea fi alături de fiul ei, aflat în străinătate pentru recuperare.

Reacția mamei după tragedia din 2019

În 2019, după accidentul în care Dani Vicol și-a pierdut viața, iar Mario Iorgulescu a ajuns în stare critică la spital, Gabriela Iorgulescu a publicat pe Facebook un mesaj puternic, în care critica reacțiile dure ale opiniei publice.

„Văd că toată lumea jubilează, toată lumea își dorește doar sânge și moarte! (…) Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie. Închei cu ce am început: nu judeca, că vei fi judecat”, a scris ea pe rețeaua socială, într-o postare ulterior ștearsă.

Critici și controverse în spațiul public

Într-o ediție recentă a emisiunii „Dan Capatos Show”, Cristian Rizea a afirmat că părinții lui Mario poartă o parte din responsabilitatea tragediei. El a subliniat că, în opinia sa, tânărul ar fi avut acces la prea mulți bani și prea multă libertate.

„I-au dat pe mână mulți bani. Asta e greșea la familie. Știi care e paradoxul mare? Că mama lui, soția lui Gino, mama lui Mario e psiholog. Deci asta este maxim. Cea care dă sfaturi și vin la ea alții care să fie vindecați de situații din astea, de depresii, de cutare, de cutare, tocmai ea n-a reușit să-și…”, a declarat Rizea în cadrul emisiunii.

Dan Capatos a completat discuția, amintind că Mario însuși a spus că avea un „pact” cu tatăl său, în timp ce mama sa se opunea constant acestui stil de viață.

„Nu aș acuza-o, pentru că însuși Mario spunea: eu cu tata am făcut un soi de pact și mama întotdeauna era contra noastră. Tu îți dai seama ce dramă a fost în familia aia. A fost o dramă în familia aia. Este o dramă în continuare”, l-a completat Capatos.

Gabriela Iorgulescu, singura declarație după interviul fiului ei

Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu, a intervenit public pentru prima dată după interviul care a stârnit numeroase controverse. Ea a afirmat că fiul său suferă de probleme medicale serioase și că, în aceste condiții, nu ar fi trebuit să apară în fața presei, deoarece declarațiile lui nu pot fi considerate credibile.

„E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația. Moare un om și întrebați cum se simte. Mai gândiți-vă pentru că este grav să hărțuiți o persoană bolnavă” a afirmat mama lui Mario Iorgulescu pentru Cancan.

