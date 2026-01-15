Tatăl lui Dani Vicol, reacție explozivă după interviul lui Mario Iorgulescu. „Ne-au umilit! O spun public!” Mesajul tranșant al lui Ion Vicol

La mai bine de șase ani de la accidentul în care fiul său, Dani Vicol, și-a pierdut viața, Ion Vicol rupe tăcerea și comentează apariția recentă a lui Mario Iorgulescu.

Revenirea lui Mario în spațiul public a redeschis răni vechi pentru familia Vicol. Ion Vicol a mărturisit că a avut „o noapte albă” după interviu și că întreaga familie a retrăit durerea pierderii. El consideră că Mario ar fi trebuit să rămână în umbră, pentru a permite familiei îndoliate să își continue procesul de vindecare.

Nemulțumirea față de discursul lui Mario Iorgulescu

Ion Vicol s-a arătat profund dezamăgit de faptul că Mario Iorgulescu, în prima sa intervenție publică după accident, nu a abordat aproape deloc subiectul tragediei. El a declarat pentru Spynews.ro că Mario „nu a spus nimic despre cele întâmplate, legate de accident”, ci a vorbit despre viața sa personală, femei și consum de droguri. Potrivit lui Vicol, acest comportament arată lipsă de responsabilitate și respect față de memoria fiului său.

Acuzații privind comportamentul din instanță

Tatăl victimei respinge ferm afirmațiile lui Mario Iorgulescu potrivit cărora părinții acestuia și-ar fi cerut scuze familiei Vicol. Ion Vicol a afirmat că nu a existat nicio încercare de dialog sau de reconciliere din partea lui Gino Iorgulescu sau a soției sale. Mai mult, el susține că familia Iorgulescu nu a oferit niciun sprijin celor doi copii rămași orfani.

Ion Vicol a povestit că, în cei șase ani de procese, s-a simțit umilit de modul în care familia Iorgulescu a abordat cazul. El a declarat că aceștia au venit „cu 30-40 de avocați” pentru a contesta detalii nesemnificative, precum poziția mașinii fiului său în momentul impactului. În opinia sa, strategia juridică a fost una agresivă și lipsită de empatie.

„Părinții lui Mario, să înțeleagă și el, Mario, poate vede acest articol, nici măcar nu și-au cerut scuze, nu ne-au contactat să ne ceară scuze. O ignorare totală. Vreau să mai spun că părinții lui ne-au umilit în instanță. Da, și-au pus 30-40 de avocați, doar pentru a demonstra de ce copilul nostru era pe banda 1 și nu pe banda 2. Aberații! Am să spun ce am întâmpinat în instanță, timp de șase ani de zile, și o spun public: acești oameni nu au venit să dea niciun leu copiilor lui Dani Vicol, nepoților mei” – a mai declarat Ion Vicol, pentru aceeași sursă.

Un episod care a lăsat urme adânci

Tatăl lui Dani Vicol a relatat și o discuție pe care ar fi avut-o cu Gino Iorgulescu. Acesta i-ar fi spus că familia nurorii sale, fiind de o anumită etnie, ar fi un motiv pentru care nu vor primi sprijin. Vicol a descris afirmația drept revoltătoare și complet lipsită de legătură cu tragedia suferită.

„Mi-a spus că, datorită faptului că familia nurorii mele este de o anumită etnie, noi pierdem. Ce treabă are acest lucru?! Gino Iorgulescu mi-a spus acest lucru față în față! M-a întâlnit o singură dată. Mi-a spus că din cauza familiei fetei, nurorii mele, nu ne dau nimic. Până la urmă, fata aceasta are copii cu băiatul meu… dacă era indiancă, nepaleză sau orice altă naționalitate… ce contează?!”, a mai spus Ion Vicol.

