Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei. Gabriela Iorgulescu: „E un băiat bolnav, cu acte”

Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario, a vorbit pentru prima dată după interviul controversat al fiului său. Aceasta a declarat că tânărul este grav bolnav și nu ar fi trebuit să ofere niciun fel de interviu, vorbele sale nefiind credibile.

Gabriela Iorgulescu, despre interviul oferit de fiul ei

Mario Iorgulescu a rupt tăcerea, oferind primul său interviu după tragicul accident de acum șase ani, iar declarațiile sale au provocat o undă de șoc în opinia publică. Într-o discuție cu Dan Capatos, fiul președintelui LPF a abordat subiecte sensibile, dezvăluind detalii despre relația cu tatăl său și viața tumultoasă pe care o ducea. Drept reacție, părinții săi, Gino și Gabriela Iorgulescu, au vorbit despre starea vulnerabilă a fiului lor.

Gabriela Iorgulescu a fost surprinsă recent în zona de nord a Capitalei, unde le-a oferit jurnaliștilor de la Cancan părerea sa cu privire la interviul dat de Mario.

„E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația”, a afirmat mama lui Mario Iorgulescu pentru Cancan.

Vizibil afectată, mama lui Mario și-a arătat dezaprobarea față de interviul oferit de fiul său, considerând că starea sa de sănătate nu îi permite să facă astfel de declarații publice.

„Moare un om și întrebați cum se simte. Mai gândiți-vă pentru că este grav să hărțuiți o persoană bolnavă”, a adăugat ea, exprimându-și dezamăgirea față de mediatizarea situației delicate a familiei sale.

Gino Iorgulesc susține că Mario Iorgulescu nu avea voie să dea interviul

Gino Iorgulescu a transmis un mesaj ferm prin intermediul unui comunicat de presă, subliniind că fiul său, Mario, nu ar fi trebuit să fie expus publicului.

„În calitate de tată și tutore legal al fiului meu, Mario Iorgulescu, îmi exprim public profunda dezamăgire și indignare față de decizia de a difuza un interviu cu acesta, în pofida faptului că, în prealabil, prin intermediul avocatului meu, am încunoștințat oficial atât trustul de presă, cât și jurnalistul care a realizat interviul, cu privire la situația medicală și juridică reală a fiului meu”, a declarat acesta.

„Am comunicat în mod expres și documentat faptul că Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, că suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și că se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România, subsemnatul având calitatea de tutore legal recunoscut de autoritățile competente. Cu toate acestea, aceste informații esențiale, comunicate cu bună-credință și în scopul prevenirii unui prejudiciu grav, au fost ignorate, iar materialul a fost publicat, expunând o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, unei presiuni mediatice nejustificate și profund nociv”, a mai spus Gino Iorgulescu.

Șeful LPF a subliniat că Mario Iorgulescu suferă de afecțiuni medicale psihice grave, fapt care îl face să fie o persoană vulnerabilă și lipsită de discernământ. Mai mult, acesta se află sub tutela tatălui său, măsură recunoscută de autoritățile din România și Italia.

