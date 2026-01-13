Gino Iorgulescu reacționează dur după declarațiile fiului său, Mario Iorgulescu: „O persoană bolnavă, lipsită de discernământ”

Gino Iorgulescu, președintele LPF, a reacționat dur după interviul acordat de fiul său, Mario Iorgulescu, pe 13 ianuarie 2026. Acesta a subliniat că Mario este o persoană bolnavă și vulnerabilă, aflată sub tutela sa legală.

Gino Iorgulescu, reacție dură după interviului lui Mario

Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu, a apărut pentru prima dată într-un interviu, la șapte ani după accidentul tragic din 2019, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Această apariție publică a stârnit o reacție vehementă din partea tatălui său, care a declarat că nu a fost niciodată de acord cu realizarea interviului.

Gino Iorgulescu a transmis un mesaj ferm prin intermediul unui comunicat de presă, subliniind că fiul său, Mario, nu ar fi trebuit să fie expus publicului.

„În calitate de tată și tutore legal al fiului meu, Mario Iorgulescu, îmi exprim public profunda dezamăgire și indignare față de decizia de a difuza un interviu cu acesta, în pofida faptului că, în prealabil, prin intermediul avocatului meu, am încunoștințat oficial atât trustul de presă, cât și jurnalistul care a realizat interviul, cu privire la situația medicală și juridică reală a fiului meu”, a declarat acesta.

„Am comunicat în mod expres și documentat faptul că Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, că suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și că se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România, subsemnatul având calitatea de tutore legal recunoscut de autoritățile competente. Cu toate acestea, aceste informații esențiale, comunicate cu bună-credință și în scopul prevenirii unui prejudiciu grav, au fost ignorate, iar materialul a fost publicat, expunând o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, unei presiuni mediatice nejustificate și profund nociv”, a mai spus Gino Iorgulescu.

Mario Iorgulescu ar avea probleme medicale grave

Șeful LPF a subliniat că Mario Iorgulescu suferă de afecțiuni medicale psihice grave, fapt care îl face să fie o persoană vulnerabilă și lipsită de discernământ. Mai mult, acesta se află sub tutela tatălui său, măsură recunoscută de autoritățile din România și Italia.

Potrivit declarațiilor lui Gino Iorgulescu, fiul său ar fi părăsit „necontrolat” clinica din Italia unde era internat, fără să fie însoțit de cadre medicale sau să beneficieze de supraveghere specializată.

„Menționez, de asemenea, că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide”, a subliniat președintele LPF.

Gino Iorgulescu, apel public pentru protecția persoanelor vulnerabile

Gino Iorgulescu a făcut un apel public către mass-media și autorități să protejeze persoanele vulnerabile, precum fiul său. În comunicatul său, el a reiterat că Mario Iorgulescu nu este un subiect de presă, ci o persoană cu dizabilități care are dreptul la demnitate și viață privată.

„Subliniez cu toată responsabilitatea că fiul meu nu este un subiect de presă, nu este un «personaj public» în sensul exploatării senzaționaliste, ci este o persoană cu handicap, cu certificat de dizabilitate recunoscut atât în Italia, cât și în România, care are dreptul fundamental la demnitate, viață privată și protecție împotriva stigmatizării”, a declarat acesta.

Mai mult, Gino Iorgulescu a criticat dur mass-media care ar fi profitat de starea de sănătate a fiului său de-a lungul timpului și a subliniat că va apela la autoritățile internaționale pentru a sancționa abuzurile și încălcările drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

„O societate se judecă nu după cum își tratează oamenii puternici, ci după cum își protejează cei mai vulnerabili membri”, a concluzionat președintele LPF în declarația sa.

