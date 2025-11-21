Ce spune George Buhnici despre derapajul lui sexist de acum trei ani: „Am tăcut, am înghițit, dar mi se sfidător”

George Buhnici a meditat asupra derapajului său de acum trei ani, în care a făcut mai multe declarații sexiste. Subiectul a fost dezbătut în prezența soției lui, Lorena, în cadrul podcastului Clubul Oamenilor Dragi, găzduit de Mihai Morar.

George Buhnici, impresii la trei ani de la derapajul sexist

George Buhnici și soția lui, Lorena, au împărtășit impresii despre unul dintre cele mai grele momente din viața lor, derapajul jurnalistului dintr-un interviu din anul 2022. Atunci, Buhnici le-a trimis pe femei la sală pentru că „e normal să ne uităm la țâțe și la buci” la mare. Tot atunci, jurnalistul a spus: „Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră”. Declarațiile sale au stârnit reacții dure în spațiul public, i-au afectat imaginea și, implicit, cariera.

La trei ani de la derapaj, George Buhnici spune: „Am tăcut, am înghițit, dar mi se pare nu trădare, sfidător, ca unii dintre colegii noștri de breaslă să se fi folosit de noi ca o treaptă pe care să calce. Fără nume”.

„Aveam nevoie de un pic de umilință”

La vremea respectivă, mai multe persoane publice l-au blamat pe Buhnici pentru declarațiile sale. Printre acestea îi amintim pe Mircea Badea, Alina Eremia, Ilona Brezoianu și Cristina Bălan. Badea l-a ironizat pe jurnalist, în timp ce Eremia, Brezoianu și Bălan au transmis mesajul că femeile nu sunt datoare să arate într-un anume fel pentru bărbați.

„Aveam nevoie de un pic de umilință, era necesar. Cred că toți avem nevoie”, a concluzionat Buhnici, în podcastul lui Morar.

„Și să ieși dintr-o bulă statornică, de neclintit”, l-a completat soția.

Lorena Buhnici: „A fost mult prea dur pentru prea puțin, îndrăznesc să spun”

Totodată, Lorena Buhnici a explicat că incidentul i-a făcut pe ea și pe soțul ei să se raporteze diferit la ce înseamnă prietenia pentru ei.

„Era necesar, acum îmi dau seama. Nu în felul ăsta, evident, pentru că a fost mult prea dur pentru prea puțin, îndrăznesc să spun. Acum îi văd utilitatea. Multe lucruri bune s-au întâmplat după. M-a schimbat pe mine, mi-a schimbat anumite procese, l-a schimbat pe el și a schimbat modul de lucru, abordare, transparență poate mai multă și felul în care ne raportăm la ce înseamnă prietenie”, a spus Lorena.

