Mircea Badea și Carmen Brumă, fotografie rară împreună. Prezentatorul TV, ironic la adresa lui George Buhnici în descrierea imaginii

Mircea Badea (48 de ani) și Carmen Brumă (45 de ani) doar ce s-au întors din vacanța în Zakynthos, Grecia, de unde prezentatorul TV a publicat mai multe imagini în mediul online, printre acestea și o fotografie rară cu el și cu antrenoarea de fitness.

„Uitați-vă la mine, arăt ca un minor!”, a scris Mircea Badea în descrierea postării. Mesajul este o altă ironie la adresa jurnalistului devenit vlogger George Buhnici, care, în luna iulie, a făcut o serie de declarații sexiste într-un interviu TV. Cu doar câteva zile în urmă, în dreptul unei alte imagini, Mircea Badea mai scria: „A sunat Buhnici…”. Comentariile ambelor postări sunt limitate.

„Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. (…) Putem fi de acord că e normal să ne uităm la ț**e și la b**i? Aia vreau să văd la mare! (…) Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a declarat George Buhnici luna trecută.