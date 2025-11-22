  MENIU  
Ada Condeescu, dezvăluiri rare despre căsnicia cu regizorul Cătălin Mitulescu și felul în care își cresc cei doi copii: „Lucrurile astea te unesc foarte mult" / Exclusiv

Ada Condeescu, dezvăluiri rare despre căsnicia cu regizorul Cătălin Mitulescu și felul în care își cresc cei doi copii: „Lucrurile astea te unesc foarte mult” / Exclusiv

Adelina Duinea
.

Ada Condeescu ne-a oferit detalii rare despre viața ei de familie, la Premiile TVmania 2025. Actrița este căsătorită cu regizorul Cătălin Mitulescu din anul 2016 și împreună au doi copii, o fiică și un fiu, Ecaterina și Alexei.

Ada Condeescu, dezvăluiri rare despre căsnicia cu regizorul Cătălin Mitulescu și felul în care își cresc cei doi copii

Ada Condeescu este o prezență rară la evenimente mondene, preferând discreția. Totuși, actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” nu a putut rata ocazia de a le fi alături colegilor ei de trust, care au câștigat mai multe premii în cadrul Galei TVmania de anul acesta. Antena 1 a plecat cu cinci trofee acasă, pentru matinalul găzduit de Dani Oțil și Răzvan Simion, pentru reality show-ului „Insula Iubirii” și „Asia Express” și emisiunile „Te cunosc de undeva!” și „MediCOOL”.

Într-un interviu pentru Unica.ro, Ada Condeescu a vorbit deschis despre cel fel de mamă este, despre cât de mult o ajută în căsnicie faptul că ea și soțul ei activează în același domeniu, dar și ce înseamnă succesul pentru ea.

Ce înseamnă succesul pentru Ada Condeescu

Ce însemna succesul pentru tine la începutul carierei și ce înseamnă succesul pentru tine acum?

Cred că sunt încă într-un soi de concordanță cu primele mele idei în ceea ce privește succesul. Cred că în primul rând înseamnă o carieră în sensul cel mai profund și nuanțat. Când spun carieră, mă refer la o carieră pe termen lung. Poți să ai succes o dată sau de două ori, dar ține de tine, de munca și de alegerile pe care le faci și de lucrurile și proiectele de care te înconjori ca să poți fi constant în meseria aceasta, care e una foarte grea. Chiar mă gândeam că mereu ești pus în fața unui start ca actor. Chiar dacă faci un rol bun sau ai un premiu sau chiar mai multe, întotdeauna trebuie să o iei de la capăt. Așa că succesul pentru mine înseamnă să fac această meserie până la finalul zilelor mele.

A fost vreun moment în care te-ai gândit să renunți?

Nu, niciodată. Cred foarte tare că eu sunt făcută pentru meseria asta, pentru emoție și pentru a bucura oamenii sau, mă rog, a emoționa. De cele mai multe ori îi fac să plângă, dar mă rog. (râde)

Ce crede Ada Condeescu despre faptul că ea și soțul ei activează în același domeniu

Soțul tău este regizor, tu te-ai gândit vreodată să devii regizor?

Deocamdată nu. Îmi place foarte mult însă zona de producție și de post-producție. Îmi place zona de research. Îmi place zona de a-i convinge pe oameni să creadă în proiectul tău și cred că sunt bună la asta. Dar ca regie, deocamdată, nu mă văd făcând asta foarte curând. Poate peste mai mult timp. Cred că regia presupune o experiență de viață mai mare decât cea pe care o am eu. Cred că îți trebuie un anumit tip de înțelepciune, pe care eu nu simt că-l am acum.

Crezi că pe tine și pe soțul tău v-a ajutat, în relația voastră, faptul că lucrați în același domeniu?

Nu aș spune asta neapărat. Cu siguranță că, pentru că ne plac aceleași lucruri și pentru că simțim un film de cele mai multe la fel sau un text sau un scenariu, lucrurile astea te unesc foarte mult și îți dau anumite straturi pe dinăuntru. Cred că nu aș fi rezistat într-o relație atât de mulți ani, că deja sunt 15 ani de căsătorie, dacă nu aveam real multe lucruri comun.

Cum își cresc cei doi copii

Cine este polițistul bun și cine este polițistul rău cu copiii?

Să știi că nu avem rolurile astea, poate într-un film. (râde) Suntem și-și. Mie nu-mi iese nici să fiu ăla bun total, nici să fiu ăla rău total, nici lui și atunci suntem echilibrați în rolurile astea.

Cum te-ai descrie ca mamă? Ești mai relaxată sau mai anxioasă?

Cred că depinde în ce zi mă întrebi asta. (râde) Îngrijorată nu pot să spun că sunt, în ceea ce privește direct copiii sau, mă rog, cum îi văd pe ei. Nu, nu mă panichez ușor, dar, într-adevăr, mi-e greu să văd… ceea ce se întâmplă în jurul nostru apropo de ecrane și de social media. Eu sunt total împotriva acestor device-uri și a tehnologiei băgate prea mult în sufletul unui copil foarte mic. În același timp mă gândesc cum se vor adapta ei pe măsura ce vor crește la lucrurile astea, adică am eu mai de grabă multe întrebări și probleme, dar așa cu ei sunt destul de relaxată.

„Îmi place provocarea asta și îmi place din ce în ce mai mult”

Legat de ecrane, ai vreo regulă?

Nu, eu îi las doar la desene sau la filme. În general, facem seri de filme în care eu muncesc eu acasă, fac dublaj și floricele în același timp. aproape în același timp. Dar nu, îi las la desene când mai am și eu treabă sau oricum nu în fiecare zi. Avem un program destul de clar. Se întâmplă să-l mai și încălcăm, dar Întotdeauna există o limită, un film de desene animate sau câteva episoade care să nu depășească un anumit timp, dar sunt foarte restrictivă pentru că mi se pare că odată ce ai dat frâul liber acestui lucru, e foarte greu să te întorci așa.

Cum te împarți între familie și carieră?

Îmi place provocarea asta și îmi place din ce în ce mai mult. Mă simt foarte puternică atunci când reușesc să echilibrez lucrurile și deocamdată, fără mare modestie, le-am echilibrat întotdeauna. Am o forță așa aparte, mai ales atunci când sunt pe scenă sau pe set și știu că am dus și copiii la școală, urmează să-i iau de acolo și sunt așa cu ei. Ei nu simt, de fapt, că eu muncesc de cele mai multe ori. Se întâmplă, bineînțeles, pentru că am spectacole, să petreacă seara doar cu soțul meu sau cu mama mea. Dar, în general, am reușit să fac în așa fel încât să muncesc când ei sunt la în treaba lor.

Pe Ada Condeescu o puteți vedea pe micile ecrane în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1, și în piesele de teatru „Trădare” și „Acasă la Zoo”, de la Teatrul Act.

