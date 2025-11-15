Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple. Cine este soțul actriței / Exclusiv

Ada Condeescu a fost o prezență elegantă la Premiile TVmania 2025, unde ne-a vorbit despre proiectele din care face parte, dar și despre planurile ei de viitor. Actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” ne-a spus de ce nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple și în ce format TV crede că s-ar potrivi mai bine. Totodată, Ada ne-a vorbit despre cum se împarte între carieră și familie, de când a devenit mamă, în 2018.

Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple

Ada Condeescu (37 de ani) a vorbit deschis despre genul de proiect TV din care i-ar plăcea să facă parte, despre motivul pentru care nu își dorește să participe la Asia Express sau Power Couple, dar și despre cum se împarte între viața profesională și cea de familie.

Adei Condeescu i-ar plăcea să fie jurat într-o emisiune de talente. Simte că acest rol i s-ar potrivi, având în vedere că a jurizat filme și piese de teatru în diverse competiții și festivaluri din România și din afara țării. „Îmi place foarte mult să descopăr lucruri, oameni noi, proiectele lor. Cred că zona asta în care aș vedea ceva nou, pentru că ar fi ceva nou destul de des în zona de talent, ar fi un lucru care m-ar ține cumva în priză și ar fi pe structura mea”, a explicat actrița, pentru Unica.ro.

Având în vedere că doar ce s-a încheiat un sezon de Asia Express și unul nou de Power Couple urmează să înceapă, am întrebat-o pe Ada dacă vreunul dintre aceste proiecte îi face cu ochiul.

„Nu mă simt deloc în zona asta. Pe de-o parte pentru că eu sunt, deși poate nu par, un om destul de închis. Mă deschid doar cu oamenii în care am încredere și pe care-i știu de ceva timp și cu care am un limbaj comun deja. Bine, poate să fie și chimie, dintr-odată. Dar, în general, nu mă arăt foarte mult în fața unui public de televiziune. Adică prefer personajele și măștile”, ne-a mărturisit.

Citește și: Răzvan Simion, dezvăluiri despre cariera de peste două decenii în televiziune și dorința de a avea copii cu Daliana Răducan: „Deci lucrez” / Exclusiv

Cum se împarte între rolul de mamă și cel de actriță

Actrița a devenit mamă pentru prima oară în 2018, când s-a născut fetița ei, Ecaterina. În 2020, familia s-a extins cu un băiețel, Alexei. Tot pentru Unica.ro, Ada a spus cum se împarte între rolul de mamă și cel de actriță.

„Îmi place provocarea asta și îmi place din ce în ce mai mult. Mă simt foarte puternică atunci când reușesc să echilibrez lucrurile și deocamdată, fără mare modestie, le-am echilibrat întotdeauna. Am o forță așa aparte, mai ales atunci când sunt pe scenă sau pe set și știu că am dus și copiii la școală, urmează să-i iau de acolo și sunt așa cu ei. Ei nu simt, de fapt, că eu muncesc de cele mai multe ori. Se întâmplă, bineînțeles, pentru că am spectacole, să petreacă seara doar cu soțul meu sau cu mama mea. Dar, în general, am reușit să fac în așa fel încât să muncesc când ei sunt la în treaba lor”, a mai spus Ada Condeescu, pentru Unica.ro.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Adei Condeescu

Ada Condeescu este căsătorită din anul 2016 cu regizorul Cătălin Mitulescu, alături de care îi are pe Ecaterina și Alexei. Actrița și regizorul formează un cuplu discret din anul 2015, rareori împărtășind detalii despre relația sau familia lor.

„Sunt un om discret pur și simplu. În ceea ce mă privește, nu simt nevoia acestui tip de expunere. Mă deranjează ca oamenii să vrea ceva de la mine, ceva ce eu nu simt să împărtășesc”, spunea în 2015, pentru Ziare.com, la scurt timp după ce a confirmat relația cu soțul ei.

Pe Ada Condeescu o puteți vedea pe micile ecrane în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1, și în piesele de teatru „Trădare” și „Acasă la Zoo”, de la Teatrul Act.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News