Răzvan Simion, dezvăluiri despre cariera de peste două decenii în televiziune și dorința de a avea copii cu Daliana Răducan: „Deci lucrez” / Exclusiv

Răzvan Simion ne-a vorbit despre provocările găzduirii unui matinal TV vreme de mai bine de două decenii, dar și despre dorința lui de a deveni din nou tată. Prezentatorul de la Antena 1 are doi copii mari, de 21 și de 17 ani, însă se vede părinte din nou. Matinalul, care a divorțat de mama copiilor lui în 2015, formează de aproximativ patru ani un cuplu cu arhitecta Daliana Răducan, alături de care încă nu are copii.

Răzvan Simion, dezvăluiri despre cariera de peste două decenii în televiziune și dorința de a avea copii cu Daliana Răducan

Răzvan Simion are motive de sărbătoare după ce matinalul pe care îl prezintă, „SuperNeatza cu Răzvan și Dani”, a câștigat premiul pentru Cea mai bună emisiune de divertisment de zi la Premiile TVmania 2025. Cu această ocazie, prezentatorul TV a vorbit cu Unica.ro despre provocările jobului pe care-l practică de peste două decenii cu același entuziasm. Singura „meserie” care consideră că o depășește pe a lui „în complexitate și satisfacție” este cea de mamă. De aceea, am vorbit cu matinalul și despre planurile lui de a deveni din nou părinte.

Răzvan Simion a divorțat de mama celor doi copii ai lui, Ianca și Tudor, în anul 2015, iar din 2021 formează un cuplu discret cu arhitecta Daliana Răducan, cu care s-a căsătorit în 2024. Între ei este o diferență de vârstă de 10 ani, arhitecta fiind cea mai tânără dintre ei. Descoperă în interviul de mai jos ce spune matinalul despre cariera și despre viața lui personală.

Ce te-a surprins cel mai mult la evoluția televiziunii și a publicului român în ultimii ani?

Oh, cât timp ai? Să știi că cercetez fenomenul ăsta încă de dinainte să fiu pe TV, când eram doar un băiat la radio. Ne-a fascinat lumea asta și uite că am ajuns și noi pe sticlă. Și de atunci nu ne-am mai oprit, 20 de ani anul ăsta, chiar s-au împlinit. Îmi place că televiziunea a reușit să țină piept întâi YouTube-ului, apoi platformelor, pentru că în ultimii 15 ani toți ne dau morți și îngropați, dar ce să vezi, marile formate de televiziune rezistă chiar și în România. O țară mică, un buget mic de publicitate, dar nu uitați că toate marile formate internaționale de televiziune se fac și la noi. Asta înseamnă că avem consumatori avizați, dar, din păcate, avem și consumatori care termină, devorează, pur și simplu, foarte repede orice program de televiziune. Dacă nu vii cu ceva bun în fiecare sezon, te-au dat la o parte.

Citește și: Cum s-a schimbat relația dintre Răzvan Simion și Daliana Răducan, după un an de căsnicie: „Ne îngrijim mai mult sufletul”

Răzvan Simion, ofertat de posturile concurente

Povestește-mi cel mai stânjenitor moment al tău de la TV.

N-am cum să-ți povestesc. Există YouTube pentru lucrurile astea. Campion e Dani, eu sunt doar suport. (râde)

Ți s-a făcut vreodată o ofertă de la un post de televiziune concurent?

Dacă nu mi s-ar fi făcut vreodată o ofertă, ar fi însemnat că nu e bine ce fac. Dar asta rămâne, cum să spun, în discuțiile unui gentleman. Nu se discută despre transferuri și bani la noi.

Ce te-a făcut să rămâi la Antena 1 atâția ani?

Antena 1 e familia mea. Facem 18 ani în februarie. Nu am văzut niciun motiv pentru care să plecăm de acasă.

Citește și: Răzvan Simion, alături de Sofia Vergara și Patrick Dempsey la Formula 1 în Monaco. Ce a spus despre actriță: „Greu de trecut cu vederea”

Constrângeri la locul de muncă și dorința de a mai avea copii

Te-ai simțit vreodată constrâns de jobul tău?

Da, aș fi vrut să nu mă trezesc atât de devreme și să pot să-mi iau și eu vacanțe în noiembrie, de exemplu. Dar asta vine la pachet și cu o grămadă de beneficii. Constrângeri de alt gen nu au existat, din contră, noi suntem niște răsfățați ai sorții. Chiar ne-au tolerat o grămadă de tâmpenii pe care le-am făcut de-a lungul timpului.

Te-ai gândit vreodată să renunți?

Nu mă lasă banca. (râde) Nu, am cea mai frumoasă meserie din lume. Singura meserie care mă depășește în complexitate și în satisfacție este meseria de mamă. În rest, nu cred că există ceva mai frumos pe lumea asta.

Tu ai doi copii mari, te mai vezi devenind tată din nou?

Orice om își dorește cât mai mulți copii. Trebuie să facem 2,3, am înțeles, ca să sporim natalitatea. Deci lucrez la 0,3. (râde)

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News