Rolf Riehm, unul dintre cele mai distincte voci ale muzicii contemporane, s-a stins din viață pe 3 ianuarie 2026 la vârsta de 88 de ani. Renumitul compozitor german din Saarbrücken a inspirat generații prin arta și angajamentul său social.

Compozitorul Rolf Riehm a murit

Rolf Riehm, un compozitor german cu o voce unică în muzica contemporană, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Deși decesul său a survenit pe 3 ianuarie, de abia acum s-a aflat de trecerea sa în neființă.

Considerat o figură artistică distinctă și un pedagog remarcabil, Riehm a lăsat o amprentă profundă asupra lumii muzicale și a generațiilor de studenți.

Născut în Saarbrücken, în 1937, Riehm a studiat muzicologia și oboiul la Frankfurt, urmând apoi cursuri de compoziție la Musikhochschule Freiburg sub îndrumarea renumitului Wolfgang Fortner. În anii 1960, a debutat ca oboist solo, participând la Cursurile Internaționale de Vară de la Darmstadt din 1966. În această perioadă, a cofondat Frankfurter Vereinigung für Musik, o inițiativă dedicată muzicii contemporane.

Riehm și-a dedicat viața nu doar compoziției, ci și educației muzicale. Între 1974 și 2000, a fost profesor de compoziție la Universitatea de Muzică și Arte Performative din Frankfurt (HfMDK). Aici, a inspirat generații de compozitori să vadă muzica ca pe un act de libertate și rezistență.

„Rolf Riehm a fost una dintre cele mai distinctive și independente voci în muzica contemporană”, a declarat Iris ter Schiphorst, director adjunct al secției de muzică la Akademie der Künste din Germania.

„Munca sa, care a căutat mereu fricțiuni în realitățile sociale și politice, rămâne un testament al unui spirit artistic incoruptibil”, a mai afirmat aceasta.

Riehm, un artist angajat politic

De-a lungul carierei sale, Riehm a fost un artist angajat politic. Membru al „So-Called Left-Wing Wind Orchestra” din Frankfurt, a participat frecvent la proteste, punând arta în slujba cauzelor sociale. În plus, a fost membru al „Group 8” o asociație de compozitori din Köln. Activitatea sa internațională l-a dus în Suedia, America Centrală și de Sud, dar și în Japonia, unde a susținut turnee, conferințe și ateliere.

Profesorul Elmar Fulda, președintele HfMDK Frankfurt, a spus: „Rolf Riehm a fost inteligent, cultivat, un om desăvârșit. A format generații de compozitori prin gândirea sa, întrebările sale și prin umanitatea sa și i-a învățat mult mai mult decât un meșteșug: o atitudine față de artă, o conștientizare profundă a responsabilității sociale și capacitatea de a asculta cu atenție”.

Într-un moment în care arta continuă să fie un motor al schimbării, moștenirea lui Rolf Riehm rămâne o sursă de inspirație.

Sursă foto: Facebook

