Irina Rimes pleacă de la „Vocea României”, după 8 ani. De ce a luat artista această decizie

Irina Rimes părăsește și ea Pro TV, după ce Cătălin Măruță a anunțat că încheie colaborarea cu postul de televiziune. Artista s-a aflat în juriul emisiunii „Vocea României” timp de 8 ani, iar plecarea sa a fost anunțată de mai mult timp în interiorul trustului.

Irina Rimes pleacă de la „Vocea României”

Irina Rimes a vrut să părăsească show-ul de talente încă de anul trecut, însă a fost convinsă de producători să mai rămână un sezon. Acum că acesta s-a încheiat. Artista a încheiat colaborarea cu postul din Pache Protopopescu, au afirmat surse pentru România TV.

Motivul principal este iubitul ei, producătorul David Goldcher. Cântăreața își împarte viața între România și Franța, unde locuiește partenerul ei. Cum programul solicitant al emisiunii și drumurile între cele două țări au devenit greu de gestionat, Irina Rimes a hotărât să pună punct acestui capitol al vieții ei.

Artista, cerută de soție cu un elastic de păr

Relația Irinei Rimes cu David Goldcher este una serioasă, producătorul cerând-o de soție pe artistă. Momentul a fost unul emoționant și de moment, bărbatul neavând un inel pregătit, astfel că i-a oferit iubitei sale un elastic de păr.

„Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis da și aia a fost. Oricum i-am zis că dacă vreodată mă cere, am zis că nu vreau inel, oricum eu nu sunt cu bijuteriile, nu port nimic, vreau o călătorie, du-mă într-o călătorie și ăla e inelul”, declara Irina Rimes în urmă cu ceva timp.

De asemenea, din cauza emisiunii, artista a fost nevoită să renunțe la mai multe concerte importante, iar acum nu mai vrea să își neglijeze cariera.

Irina Rimes, pe urmele lui Theo Rose

Irina Rimes nu este singurul jurat al emisiunii „Vocea României” care a decis să spună adio formatului. Prima care și-ar fi anunțat plecarea a fost Theo Rose, la scurt timp după încheierea ultimului sezon al show-ului. Aceasta a transmis un mesaj controversat, în care a dat de înțeles că nu va mai fi antrenor, alături de Horia Brenciu.

„Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. (…) Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are”, a scris artista în mediul online.

Irina Rimes a devenit jurat în 2018, după plecarea Loredanei Groza, și s-a impus rapid ca una dintre cele mai apreciate prezențe ale emisiunii.

În acest moment nu se știe cine o va înlocui pe cele Irina Rimes în scaunul de antrenor al „Vocea României”

Sursă foto: Instagram

