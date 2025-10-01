  MENIU  
Home > Divertisment > Irina Rimes a făcut unul dintre cele mai frumoase show-uri la Arenele Romane cu ultimul concert din seria „Descântatele”

Irina Rimes a făcut unul dintre cele mai frumoase show-uri la Arenele Romane cu ultimul concert din seria „Descântatele”

Irina Rimes a făcut unul dintre cele mai frumoase show-uri la Arenele Romane cu ultimul concert din seria „Descântatele”
Unica.ro
.

Irina Rimes a transformat Arenele Romane într-un adevărat univers magic pe 27 septembrie, odată cu concertul special „Descântatele”. Show-ul a fost dus la un nou nivel, depășind așteptările publicului și ridicând ștacheta față de ediția anterioară. Arena a fost la capacitate maximă, mii de oameni cântând, dansând și trăind fiecare piesă alături de Irina.

Emoțiile au atins cote înalte cu Ion Paladi, care a surprins printr-o interpretare specială a piesei „Huțulca”, dar și cu aparițiile spectaculoase ale artiștilor Magnat, Feoctist, David Ciente și Grupul Jianca. Momentul mult-așteptat al serii a fost întâlnirea dintre Irina Rimes și Delia pe aceeași scenă, o colaborare în premieră ce a ridicat sala în picioare. Seara a fost deschisă de aparițiile pline de sensibilitate și prospețime ale Simonei Delegeanu și Eugeniei Nicolae.

descantatele irina rimes (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Pe lângă muzică, publicul a trăit o experiență complexă, cu efecte speciale impresionante, o scenografie elaborată și energia band-ului complet al Irinei Rimes. Atmosfera de sărbătoare s-a simțit și în afara scenei, unde fanii au putut descoperi standuri cu merch dedicat și alte momente-surpriză.

Irina Rimes este una dintre cele mai influente artiste ale industriei muzicale din România, cu o carieră marcată de succesuri internaționale și o conexiune puternică cu publicul. Cu un stil distinctiv și o voce inconfundabilă, ea a reușit să cucerească atât topurile radio și TV, cât și inimile a milioane de fani. Albumele sale „Despre el”, „Cosmos”, „Pastila”, „ACASĂ” și “Origini” sunt pline de hituri care au devenit imnuri ale muzicii românești, precum „Visele”, „Ce s-a întâmplat cu noi” și „Iubirea noastră mută”. Irina și-a demonstrat versatilitatea nu doar prin cariere solo, dar și prin colaborările sale de succes cu artiști precum Guess Who, Carla’s Dreams, The Motans, INNA și Grasu XXL, dar și prin piesele compuse pentru Andra, Antonia și Nicole Cherry.

Scenă neașteptată la înmormântarea jurnalistei Ioana Popescu. O femeie s-a apropiat de sicriu și a făcut un gest surprinzător
Scenă neașteptată la înmormântarea jurnalistei Ioana Popescu. O femeie s-a apropiat de sicriu și a făcut un gest surprinzător
Recomandarea zilei

În 2022, Irina a lansat mini-seria „Pe drumul meu”, care a avut un impact puternic asupra fanilor săi, iar piesa „Ba ba ba – Inima mea bate” a fost desemnată cea mai ascultată piesă a verii, conform Media Forest. De asemenea, Irina a revenit în calitate de jurat la „Vocea României” pe PROTV, continuând să își impresioneze publicul cu autenticitatea și talentul său. În 2023, Irina a lansat noi hituri, inclusiv „Neiubita ta”, „Flori de mai” și „Gelos”, iar colaborarea sa cu Theo Rose, „Stinge Luminile”, a fost inclusă pe soundtrack-ul oficial Miami Bici 2. 2024 a început cu succesul colaborării sale cu Dan Bălan pe piesa „Ultima noapte” și a continuat cu “Dudadu”, un hit care a dominat playlist-urile DJ-ilor și care a beneficiat de remixuri de la Tiesto și Steve Aoki. În 2025, Irina Rimes scrie din nou istorie cu piesa „Să nu uiți cât te-am iubit”, care a ajuns pe primul loc în topurile Media Forest, Spotify și Apple Music în doar 24 de ore, devenind un adevărat fenomen pe toate platformele. Mai mult decât atât, una dintre cele mai recente piese ale artistei, ,,Hora fetelor”, care este de 9 săptămâni în top 10 cele mai difuzate piese de la radio, ajungând până pe locul #1. 

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Fanatik
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Click.ro
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
TV Mania
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Citește și...
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Grota Miresei din Slănic, locul blestemat unde o fată s-a aruncat în gol, din dragoste, în ziua nunții
Cel mai așteptat serial al toamnei vine pe Netflix, în octombrie. Ce filme te așteaptă pe platforma de streaming
De ce sticla de vin are 750 ml
Cum să îţi ştergi contul de TikTok
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
DESPĂRȚIRE șoc în familia Măruță! Și-au spus adio! Anunțul a fost făcut chiar de Andra!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul! Ce semnificație are numele ales de cuplu pentru bebeluș
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul! Ce semnificație are numele ales de cuplu pentru bebeluș
Mara Bănică, amintiri prețioase cu Ioana Popescu. Jurnalista s-a ocupat singură de înmormântare, fără ajutorul lui Mihai Lungu, iubitul răposatei: „Să fie sănătos”
Mara Bănică, amintiri prețioase cu Ioana Popescu. Jurnalista s-a ocupat singură de înmormântare, fără ajutorul lui Mihai Lungu, iubitul răposatei: „Să fie sănătos”
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Elle
George Burcea are o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine este iubita actorului și ce i-a declarat public: „Superb de talentată...”
George Burcea are o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine este iubita actorului și ce i-a declarat public: „Superb de talentată...”
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Gina Chirilă are un nou iubit după divorțul de Bogdan Vlădău! Cine ar fi partenerul vedetei și cu ce se ocupă Detaliul inedit care a ieșit acum la iveală. Foto
Gina Chirilă are un nou iubit după divorțul de Bogdan Vlădău! Cine ar fi partenerul vedetei și cu ce se ocupă Detaliul inedit care a ieșit acum la iveală. Foto
DailyBusiness.ro
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
A1.ro
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Cum se descurcă soțul Laurei Cosoi cu o casă plină de fete: „Ăsta da bărbat”
Cum se descurcă soțul Laurei Cosoi cu o casă plină de fete: „Ăsta da bărbat”
Florin Ristei s-a despărțit de iubita lui? Ce mesaj a transmis Yasmin Awad: „A dispărut flacăra”
Florin Ristei s-a despărțit de iubita lui? Ce mesaj a transmis Yasmin Awad: „A dispărut flacăra”
Cine este și cu ce se ocupă Claudia, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple. În trecut a cochetat cu modelingul
Cine este și cu ce se ocupă Claudia, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple. În trecut a cochetat cu modelingul
Cum arată acum actorii din „Lacrimi de iubire”. Telenovela a aniversat 20 de ani de la lansare
Cum arată acum actorii din „Lacrimi de iubire”. Telenovela a aniversat 20 de ani de la lansare
Observator News
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
Libertatea pentru Femei
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce spune ministrul Florin Manole despre plata cash a pensiilor
Ce spune ministrul Florin Manole despre plata cash a pensiilor
Vești despre starea de sănătate a lui Cristian, nepotul maestrului Nicolae Botgros
Vești despre starea de sănătate a lui Cristian, nepotul maestrului Nicolae Botgros
Sistemul francez răsplătește spitalele pentru transparența în raportarea erorilor medicale
Sistemul francez răsplătește spitalele pentru transparența în raportarea erorilor medicale
Horoscop 2 octombrie 2025. Cheia zilei: Să nu te lași prins în conflicte mărunte
Horoscop 2 octombrie 2025. Cheia zilei: Să nu te lași prins în conflicte mărunte
TV Mania
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton