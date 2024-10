Irina Rimes, despre copilăria petrecută la țară, cu fratele Vitali: „Am făcut foarte multe prostii”. Ce fel de mătușă este antrenoarea de la „Vocea României” / Exclusiv

Irina Rimes a avut o copilărie frumoasă alături de fratele ei, Vitali, la țară, deși părinții munceau mult și petreceau puțin timp cu ei. Invitată la Fresh by Unica, antrenoarea de la „Vocea României” ne-a povestit ce pozne făcea în copilărie, dar și ce fel de mătușă este. Fratele Irinei are o fetiță, Anastasia, în educația căreia artista își dorește să fie un om de bază. La rândul lor, cântăreața și iubitul ei, David Goldcher, își doresc copii împreună.

Irina Rimes, pozne din copilărie și valorile ei în rolul de mătușă

Irina Rimes a crescut cu fratele ei, Vitali Rimes, la țară. Când nu lucrau la birou, în calitate de contabili, părinții solistei și ai fratelui ei lucrau pământul, ori erau prinși cu aprovizionarea magazinelor pe care le aveau la un moment dat.

„Cumva pe mine și pe fratele meu a stat tot timpul această povară de a întreține gospodăria. Și am avut și porci, și vaci, și oi, și capre, să nu mai zic de găini, curci, rațe și gâște. Și câini și pisici, dar cu ele mai mult ne jucam”, a povestit Irina Rimes, la Fresh by Unica.

În cadrul aceluiași interviu, antrenoarea de la „Vocea României” ne-a povestit o pățanie din care vaca familiei a ieșit plină de zgârieturi.

„Am făcut foarte multe prostii.”

„Țin minte o zi, o pățanie, în care vaca noastră a căzut într-o groapă foarte mare și a trebuit să o scoatem. Și era vina noastră, pentru că noi nu trebuia să lăsăm vaca să intre în garaj. În garaj exista o gaură ca să poți să intri sub mașină. Gaura era destul de îngustă și noi nu aveam voie să dăm drumul animalelor acolo. Un animal mic e ușor de scos, nu-i problemă. Dar pentru un animal mare, precum o vacă, este ceva oribil. Și a căzut vaca acolo.

Am chemat toată mahalaua să ne ajute să o scoatem. Au scos-o cu niște din-alea de tras mașini. A fost greu și mi-a fost foarte milă de ea. Era toată zgâriată și probabil o durea. Dar rugămintea mea cea mai mare era să nu spună mamei vecinii, că mi-era frică că o să-mi iau o mare bătaie. Dar normal că au aflat, că au venit seara și au văzut vaca zgâriată și au întrebat ce s-a întâmplat. Și nu știam să le explic și la un moment dat le-am zis. Am avut multe situații de genul ăsta. Am făcut foarte multe prostii”, a povestit Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Ce fel de mătușă este Irina Rimes

După această poveste, ne-am întors în prezent și am întrebat-o pe cântăreață care a fost cel mai frumos cadou făcut părinților. Irinei nu i-a venit niciun lucru material în gând, în schimb crede că relația frumoasă frate-soră și fericirea celor doi copii ai lor sunt cel mai frumos cadou pentru părinții ei. Un alt cadou deosebit este nepoțica lor, Anastasia, fiica lui Vitali. Irina ne-a dezvăluit ce fel de mătușă își dorește să fie.

„O să pun umărul la educația acestui copil. Cred că o să fiu o mătușă care o să o învețe foarte multe lucruri. O să-i pun la dispoziție toate lucrurile să o fac curioasă. Curiozitatea, după părerea mea, este lucrul cel mai de preț. Te ajută să evoluezi în viață, să cunoști, să înveți, să nu te plafonezi. Și mi-aș dori să-i hrănesc această curiozitate. Sper să o aibă. E curioasă, dar în limitele normale. Dar cred că o să-i cumpăr toate cărțile din lume. Telescoape și globuri și tot ce trebuie ca să o facă și mai curioasă”, a mai spus Irina, pentru Unica.ro.

Unde vrea Irina Rimes să-și crescă copiii

În vara anului trecut, Irina Rimes dezvăluia că, dacă ea și iubitul ei, David Goldcher, ar avea un copil, și-ar dori ca acesta să crească în România, nu în Franța, țara natală a producătorului muzical.

„În România, cultivăm niște valori care ne fac mai fericiți. Dacă ar fi să compar cele două familii, și David ar spune că-n familia mea e mult mai simplă fericirea. Chiar dacă nu ne spunem «te iubesc», fericirea e mai simplă. Mi-aș dori ca și copiii mei să trăiască asta, simplitatea”, spunea Irina în 2023, în podcastul „Fain & Simplu”.

Irina Rimes, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Irina Rimes despre noul sezon de „Vocea României”, despre copilăria petrecută la sat și despre ce fel de mătușă este, despre colaborarea cu Steve Aoki și dorința de a face muzică în franceză, dar și despre horoscop.

#ThisorThat cu Irina Rimes

