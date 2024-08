Irina Rimes și Steve Aoki au încins atmosfera la UNTOLD. Un show memorabil care a surprins audiența

La ediția din acest an a festivalului UNTOLD, scena principală a vibrat de energie și emoție, când Irina Rimes, una dintre cele mai iubite artiste din România, a urcat pe scenă alături de legendarul DJ Steve Aoki. Acest moment a fost cu adevărat special, nu doar pentru fanii artistei, ci și pentru publicul internațional care a fost martor la o colaborare electrizantă. Steve Aoki, cunoscut pentru hiturile sale globale și spectacolele pline de energie, a fost atât de impresionat de piesa „Dudadu” a Irinei Rimes, încât a decis să o invite pe scenă pentru a interpreta live acest hit care i-a cucerit inima.

„Dudadu” – piesa Irinei Rimes care l-a captivat pe Steve Aoki

Pe scena de la UNTOLD, Steve Aoki a mărturisit în fața miilor de spectatori că a fost complet fascinat de „Dudadu”, piesa Irinei Rimes de pe EP-ul „Origini”.

„Nu-mi venea să cred ce aud… iubesc această piesă”, a declarat DJ-ul, care ocupă locul 8 în topul celor mai buni DJ-i din lume, conform prestigiosului clasament Top 100 DJ Mag.

Această declarație a venit în completarea surprizei pe care Steve Aoki o pregătise pentru fanii săi: un remix propriu al piesei „Dudadu”, care este deja disponibil pe toate platformele de streaming.

Publicul de la UNTOLD a fost martor la un moment unic, când Irina Rimes și Steve Aoki au combinat forțele pe scenă, oferind o interpretare care a ridicat nivelul de energie al festivalului la cote maxime. Irina, vizibil emoționată, a transmis recunoștința ei pentru această oportunitate rară, declarând că a fost „o experiență de neuitat” și că a trăit fiecare secundă la intensitate maximă.

„M-am bucurat la cea mai mare intensitate de fiecare secundă pe scenă. Mulțumesc Steve Aoki, UNTOLD și tuturor celor care au simțit alături de noi!”, a spus Irina, plină de entuziasm.

Poţi vedea momentul AICI şi AICI.

Irina Rimes nu s-a oprit doar la colaborarea cu Steve Aoki la UNTOLD. Ea a adus în premieră o parte din noul său concept muzical „DESCÂNTATELE”, un spectacol special care promite să aducă emoții intense și o experiență muzicală unică pentru fani. Deși doar o parte a acestui concept a fost prezentată pe scena festivalului, publicul va avea ocazia să se bucure de întregul spectacol pe 28 septembrie, la Arenele Romane din București. Biletele pentru acest eveniment mult așteptat sunt deja disponibile, iar Irina promite un show de neuitat, încărcat de emoție și inovație muzicală.

„Dudadu” cucerește festivalurile internaționale

Succesul internațional al piesei „Dudadu” nu s-a limitat doar la colaborarea cu Steve Aoki. Irina Rimes a fost vedeta multor evenimente internaționale de prestigiu, inclusiv la Tomorrowland, cel mai mare festival de muzică electronică din lume. Piesa ei a răsunat pe scena principală nu o dată, ci de trei ori, în remixuri incendiare realizate de marii DJ-i ai lumii, precum Tiesto și Goldcher. Aceste remixuri au electrizat mulțimea și au adus o nouă dimensiune piesei „Dudadu”, confirmându-i statutul de hit global.

Cine este Steve Aoki

Steve Aoki nu este doar un DJ de succes, ci și un producător muzical de renume mondial, cu două nominalizări la premiile Grammy și aproape 3 miliarde de stream-uri ale pieselor sale. De-a lungul carierei sale, Aoki a colaborat cu o gamă variată de artiști, de la BTS și Maluma, până la Snoop Dogg și Linkin Park. Aceste colaborări au dus la numeroase single-uri de platină și de aur, precum și la hituri care au dominat topurile internaționale.

Pe lângă succesul său muzical, Steve Aoki este cunoscut și pentru angajamentul său în diverse proiecte, inclusiv documentarul Netflix nominalizat la Grammy, „I’ll Sleep When I’m Dead”, și memoriile sale „BLUE: The Color of Noise”. De asemenea, el este fondatorul Aoki Foundation, care sprijină cercetările în domeniul științei creierului, și al casei de discuri Dim Mak, care a lansat carierele unor artiști precum The Chainsmokers și Zedd.

Irina Rimes a devenit un fenomen muzical

Irina Rimes și-a consolidat poziția în industria muzicală românească și internațională printr-un stil unic de interpretare și piese care au devenit rapid hituri. Cu peste 450 de milioane de vizualizări pe YouTube și o carieră muzicală care cuprinde patru albume de succes, Irina continuă să surprindă și să încânte publicul cu fiecare apariție. Colaborările sale cu artiști de renume și piesele sale inedite au făcut-o una dintre cele mai versatile și apreciate voci din muzica românească.

După succesul pieselor precum „Visele” și „Ce s-a întâmplat cu noi”, Irina Rimes a continuat să inoveze și să experimenteze, lansând conceptul „DESCÂNTATELE” și cucerind scena internațională. Cu o carieră care nu arată semne de încetinire, Irina Rimes rămâne un nume de referință în muzică și un exemplu de dedicare și talent autentic.

Colaborarea dintre Irina Rimes și Steve Aoki pe scena UNTOLD a fost un moment remarcabil care a evidențiat talentul și carisma ambilor artiști. Acest eveniment nu doar că a consolidat succesul internațional al Irinei, dar a și creat o punte între două lumi muzicale aparent diferite, unindu-le într-un spectacol care a lăsat publicul în extaz.

