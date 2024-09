Irina Rimes, cerută în căsătorie de David Goldcher. Cum și unde a avut loc cererea: „Am zis da”

Irina Rimes (33 ani) a dezvăluit că iubitul ei, producătorul francez David Goldcher, a cerut-o de soție, iar ea a acceptat. Invitată într-o emisiune televizată, artista a povestit cum a avut loc cererea în căsătorie, pe care a și acceptat-o.

Irina Rimes cerută de soție de David Goldcher

Irina Rimes și David Goldcher formează un cuplu de câțiva ani și de când l-a cunoscut, artista noastră a învățat și limba franceză, pentru a se putea înțelege mai bine cu iubitul ei. Aceasta a mărturisit că face naveta România-Franța, iar relația lor merge foarte bine. Acum, invitată în emisiunea „La Măruță”, care zilele acestea este prezentată de Pavel Bartoș. cântăreața a dezvăluit că David a făcut pasul cel mare și a cerut-o de soție.

„Tot urlă lumea pe aici, îmi zice întreab-o când vrea să se mărite”, i-a spus Pavel Bartoș invitatei sale, care l-a surprins cu răspunsul ei sincer.

„Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis „da’ și aia a fost”, a povestit ea.

Ce își dorește artista în locul unui inel de logodnă

Irina Rimes a precizat că ea nu este o femeie care să iubească bijuteriile, astfel că nu își dorește un inel de logodnă. În schimb, ea preferă să meargă într-o călătorie.

„Oricum i-am zis că dacă vreodată mă cere, am zis că nu vreau inel, oricum eu nu sunt cu bijuteriile, nu port nimic, vreau o călătorie, du-mă într-o călătorie și ăla e inelul”, a mai spus artista.

Când vine vorba de copii, Irina Rimes spune că nu știe câți ar vrea să aibă, dar știe că vrea să adopte.

„Nu știu câți copii vreau. Îmi doresc să înfiez, asta știu sigur, la momentul potrivit”, a mai spus ea în emisiunea „La Măruță” de pe Pro TV.

Pe de altă parte, cântăreața spunea la finalul anului trecut că își dorește, atunci când se mărită, să aibă trei petreceri.

„M-am gândit la trei, dar cred că e prea mult. Trei în sensul în care aș face una în vestul Franței. Smiley mi-a spus că vine la nunta mea numai dacă îl chem în Franța la un chateau. Și atunci, am zis că fac o nuntă pentru Smiley”, a povestit ea.

De asemenea, ea își mai dorește o nuntă în România, unde să petreacă cu prietenii și colegii, și una în Moldova, care să respecte tradițiile cu care a crescut.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News