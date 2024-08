Irina Rimes, un Leu care nu crede în astrologie: „Nu mă conduc după horoscop” / Exclusiv

Mercur va fi retrograd până la finalul lunii septembrie, însă acest lucru nu o mâhnește câtuși de puțin pe Irina Rimes. Cântăreața nu crede în horoscop, deși se regăsește în câteva dintre caracteristicile zodiei sale, Leu.

Irina Rimes nu crede în horoscop

Irina Rimes (33 de ani) este născută pe 22 august, în zodia Leu. Cu toate că a identificat mai multe trăsături caracteristice zodiei sale în care se regăsește, antrenoarea de la „Vocea României” nu crede în horoscop.

Irina Rimes crede că ea este singura în măsură să decidă dacă va avea o zi bună sau mai puțin bună. În funcție de lucrurile pe care le are de făcut, artista ne-a spus că se va mobiliza astfel încât să dea tot ce are mai bun task-urile pe care le are de îndeplinit.

Citește și: Irina Rimes, dezvăluiri despre relația cu David Goldcher și concertul „Descântatele”. Cum împacă profesionalul cu personalul: „Iese cu scandal câteodată” / Exclusiv

„Mă conduc, în general, după ce mi-am setat”

Pentru solistă nu înseamnă nimic nici veștile bune, nici cele rele din horoscopul zilnic, săptămânal, lunar sau anual.

„Nu (crede în astrologie – n.red.). Nici n-am stat să studiez foarte mult ca să am o opinie foarte bazată în domeniul acesta, dar hai să zicem că nu cred în horoscop. După mine e bullshit (nonsens). Astăzi, dacă mă trezesc motivată, o să fac chestii. Dacă mă trezesc nemotivată și am nevoie de motivație, o să trebuiască să-mi găsesc motivația. Dacă am o zi în care am voie să nu fiu motivată, o să fiu nemotivată.

Nu mă conduc după horoscop. Mă conduc, în general, după ce mi-am setat, și încerc să fiu la nivelul așteptărilor pe care le am de la mine în ziua aia”, a spus Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Citește și: Ce i-a promis Irina Rimes lui Steve Aoki în culisele de la Untold 2024: „Am schimbat niște energie”. DJ-ul, cucerit de piesa „Dudadu” / Exclusiv

În ce caracteristici ale zodiei Leu se regăsește

Leul este o zodie de foc, masculină, o fire comunicativă și un lider înnăscut. Irina Rimes se regăsește în aceste patru trăsături, dar și în altele.

„Da, sunt o femeie puternică. Da, sunt familistă. Da, sunt protectoare”, ne-a mai spus antrenoarea de la „Vocea României”.

Citește și: Irina Rimes și David Goldcher se pregătesc de nuntă! Artista vrea trei petreceri! „Una pentru Smiley”

„Știu să simulez foarte bine”

Cu toate acestea, Irina, un artist aflat adesea în lumina reflectoarelor, nu este și extrovertită, o caracteristică des întâlnită în nativii Leu.

„Nu sunt (extrovertită – n.red.). Sunt în lumea mea, în general. Câteodată mai ies, mai scot capul. Câteodată am chef să scot capul din lumea mea. În general, știu să simulez foarte bine extrovertirea și mă folosesc de treaba asta. Dar, în general, sunt o persoană care își iubește solitudinea destul de mult”, a mai spus Irina Rimes, pentru Unica.ro.

Citește și: În ce zodii sunt născute vedetele tale preferate. Cât de bine se înţeleg antrenorii de la Vocea României din punct de vedere astral

Efectele lui Mercur retrograd în zodia Leu se vor face simțite până pe 26 septembrie. O veste bună pentru Irina Rimes, chiar dacă nu crede în astre. Spunem că este o veste bună pentru că artista va susține un concert cu un concept unic două zile mai târziu, pe 28 septembrie, la Arenele Romane. Biletele pentru concertul „Descântatele” pot fi achiziționate online, pe site-ul Iabilet.ro.

Irina Rimes, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Irina Rimes despre noul sezon de „Vocea României”, despre copilăria petrecută la sat și despre ce fel de mătușă este, despre relația cu iubitul ei, David Goldcher, dar și despre succesul internațional al piesei „Dudadu”.

#ThisorThat cu Irina Rimes

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@irinarimes

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

Urmărește-ne pe Google News