Ce i-a promis Irina Rimes lui Steve Aoki în culisele de la Untold 2024: „Am schimbat niște energie”. DJ-ul, cucerit de piesa „Dudadu” / Exclusiv

Irina Rimes a atras atenția și admirația celor mai mari DJ-i ai lumii cu piesa „Dudadu”, remixată de iubitul ei, David Goldcher, care este și unul dintre producătorii acesteia. Invitată la Fresh by Unica, antrenoarea de la „Vocea României” a spus cum a ajuns melodia inspirată din folclorul românesc la urechile lui Steve Aoki și Tiesto, dar și ce i-a promis DJ-ului american de origine japoneză în culisele de la Untold 2024.

Steve Aoki, cucerit de piesa „Dudadu” a Irinei Rimes

Irina Rimes (32 de ani) a urcat pe scena de la Untold 2024 alături de Steve Aoki, pentru a interpreta piesa ei „Dudadu”, remixată de DJ-ul american de origine japoneză după ce a descoperit-o întâmplător într-un taxi din România, când se afla în țară pentru festivalul de muzică Neversea.

„Mândria a fost dublă. Știam că oamenii nu sunt mândri de mine, ci pentru limba lor. Cred că este unul dintre momentele pe care n-o să le uit niciodată”, a spus Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Unde era antrenoarea de la „Vocea României” când a citit mesajul de la DJ

În cadrul aceluiași interviu, Irina ne-a spus cum a reacționat când a citit mesajul de la Steve Aoki, dar și ce au discutat în culise înainte și după momentul lor de pe scena de la Untold 2024.

„Eram la Roma, am fugit să facem un City Break de o zi. Nu faceți asta niciodată, nu recomand! Toată ziua ne-am plimbat ca să recuperăm celelalte zile care ar fi trebui să fie. Obosiți, am ajuns în camera de hotel. Am dechis Instagramul să văd ce se mai întâmplă, cu toate că mi-am zis că în ziua aia nu intru. Am avut o perioadă în care a trebuit să fac un pic de detox de rețele de socializare pentru că personal nu-mi fac bine. Consider că nici celorlalți, doar că fiecare are toleranță diferită la treaba asta. Deschid Instagramul și văd mesaj de la Steve Aoki. Eram după o zi întreagă de mers pe trotinetă. Totuși, am avut energia să urlu de fericire, să fac în toate felurile”, a povestit Irina Rimes, pentru Unica.ro.

Ce i-a promis Irina Rimes lui Steve Aoki, în culisele de la Untold 2024

Despre interacțiunea cu Steve din culise, Irina ne-a povestit că a fost una firească, dar și că a simțit o conexiune puternică față de iubita DJ-ului.

„Nu mi-a dat vreun sfat neapărat. Doar am vorbit, am schimbat niște energie. Mi-a plăcut de iubita lui. M-am împrietenit cu ea, am stat de vorbă destul de mult și am și promis că ne vedem când mergem noi în Vegas. Ei stau în Vegas. Sunt oameni, ca noi”, ne-a mai povestit antrenoarea de la „Vocea României”.

Irina Rimes așteaptă un remix și de la Tiesto

Steve Aoki nu este singurul DJ celebru care s-a oferit să remixeze piesa „Dudadu”. În prezent, Irina așteaptă versiunea lui Tiesto, care a apreciat melodia la rândul lui.

„A luat legătura cu noi și a zis că i-ar plăcea foarte tare să facă un remix și acum așteptăm remixul lui Tiesto”, ne-a mărturisit cântăreața.

Solista crede că Tiesto a descoperit melodia prin intermediul casei de discuri Keinemusik din Germania, de muzică electronică. Unul dintre DJ-ii din această echipă, &Me, a inclus piesa „Dudadu” în setul lui de la o petrecere din București, la rugămintea fanilor Irinei, care știau că ea își dorește foarte tare acest lucru. Artista i-a scris și personal DJ-ului, însă acesta nu a văzut mesajul ei. Inițiativa fanilor ei a dat roade, însă, iar piesa a ajuns în playlistul lui &Me.

„Am știut că dacă i-a dat play Keinemusik o să-i dea și a doua și a treia oară, iar în momentul ăsta ei dictează cam tot ce se întâmplă în muzica afro house și știam că toți DJ-ii din lume se uită la setul lor. După care am urcat în 50 Beatport (magazin american online de muzică electronică – n.red.), după care 26, după care 10. Am fost și nr. 8 la un moment dat, în lume”, a mai spus Irina Rimes, la Fresh by Unica.

„N-am visat niciodată la o carieră internațională eu am visat să fiu un artist apreciat și iubit pentru muzică”

În aceeași perioadă, Irina Rimes a fost contactată de Steve Aoki, iar la scurt timp după de Tiesto. În prezent, artista filmează audițiile pe nevăzute de la „Vocea României” și se pregătește, totodată, pentru concertul „Descântatele” din 28 septembrie, la Arenele Romane. Biletele sunt disponibile pe site-ul Iabilet.ro.

„Descântecul este o formă de magie. O incantație folosită de femei pentru a scoate «ochiul rău», acel furt de energie. Tot timpul am fost fascinată de aceste teme. Noi ne-am dorit ca acest concert să fie ca un descântec. Pot să promit că toți cei care vor veni la concert se vor simți foarte bine pentru că este altceva”, a spus Irina Rimes, pentru Unica.ro.

Cu toate că se bucură că i s-au deschis ușile către o carieră internațională, Irina ne-a mărturisit că nu acesta este cel mai mare vis profesional al ei.

„N-am visat niciodată la o carieră internațională. Eu am visat să fiu un artist apreciat și iubit pentru muzică. Am mai avut un vis, visul de a face muzică în Franța. Vreau să fac muzică și, dacă muzica mea este apreciată pe cât mai multe teritorii, este minunat”, a mai spus Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Irina Rimes, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Irina Rimes despre noul sezon de „Vocea României”, despre copilăria petrecută la sat și despre ce fel de mătușă este, dar și despre horoscop și aniversarea ei de 33 de ani.

#ThisorThat cu Irina Rimes

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@irinarimes

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

