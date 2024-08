Irina Rimes, dezvăluiri despre relația cu David Goldcher și concertul „Descântatele”. Cum împacă profesionalul cu personalul: „Iese cu scandal câteodată” / Exclusiv

Irina Rimes își trăiește visul cu ochii. Dorința ei cea mai mare a fost, este și va rămâne aceea de a fi un artist iubit de oameni pentru muzica ei. La aproape 33 de ani, antrenoarea de la „Vocea României” nu este împlinită doar muzical, ci și personal, într-o relație cu un om care-i înțelege profesia și, mai presus de atât, îi împărtășește pasiunea. În ediția Fresh by Unica din această săptămână, ultima din sezonul 2 al seriei noastre de interviuri, Irina Rimes ne-a vorbit despre succesul internațional al piesei sale „Dudadu”, despre filmările sezonului 12 de „Vocea”, dar și despre povestea de dragoste dintre ea și iubitul ei, David Goldcher.

Irina Rimes, despre concertul „Descântatele” și relația cu David Goldcher, la Fresh by Unica

Irina Rimes iubește arta și arta o iubește pe ea. Recent a lansat un nou EP, „Origini”, menit să poarte ascultătorii într-o călătorie muzicală din trecut până în prezent, împletind cu măiestrie tradiția și inovația. Noile piese vor răsuna live pe scena de la Arenele Romane pe 28 septembrie, în cadrul concertului „Descântatele”, un eveniment cu un concept diferit, pe care artista este nerăbdătoare să-l împărtășească publicului. Biletele sunt disponibile pe site-ul Iabilet.ro.

„Lucrurile astea vin atunci când trebuie să vină. Nu cred în destin, dar cred real în context. Acum s-a găsit contextul, chiar dacă foarte multă lume mi-a spus să nu fac asta, pentru că există această percepție că s-a abuzat prea mult de folclor. Contrar așteptărilor lor, am făcut ceva diferit. Descântecul este o formă de magie. O incantație folosită de femei pentru a scoate «ochiul rău», acel furt de energie. Tot timpul am fost fascinată de aceste teme. Noi ne-am dorit ca acest concert să fie ca un descântec. Pot să promit că toți cei care vor veni la concert se vor simți foarte bine pentru că este altceva”, a spus Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Cine a făcut primul pas: „Normal”

Așa cum vă spuneam în debutul acestui articol, Irinei Rimes i-a scos viața în cale un om care o înțelege, o sprijină și care contribuie la visurile ei pentru că se intersectează cu ale sale. Irina l-a cunoscut pe iubitul ei, producătorul muzical și DJ-ul David Goldcher, în Franța, la o sesiune de studio. La Fresh, cântăreața ne-a spus cine a făcut primul pas, dar și cum împacă ea și David personalul cu profesionalul.

„Eu! (a făcut primul pas – n.red.) Normal că eu. Eu am fost o femeie-bărbat tot timpul, și în viața personală, și în casă, și în cariera mea. Nu că n-ar fi David destul de masculin. Doar că eu n-am nici răbdare și știu foarte clar ce-mi doresc. Sunt rare cazurile în care nu știu ce-mi doresc. Acolo, de obicei, e foarte mare haos. E rău. Dar, în general, cam știu. Știu ce trebuie să fac ca să obțin ceea ce-mi doresc și cu asta am cam zis totul despre mine”, a mărturisit Irina Rimes, pentru Unica.ro.

„El și-a schimbat foarte mult viața de când noi doi am rămas împreună”

Când s-au cunoscut, Irina ne-a povestit că David se afla la o răscruce de drumuri. Tocmai din acest motiv, cântăreața simte că a ajuns în viața DJ-ului „la momentul potrivit”. Relația lor a adus multe schimbări în viețile amândurora, însă în special în a lui David, care a decis să se mute în România.

„El și-a schimbat foarte mult viața de când noi doi am rămas împreună. El credea că doar vine în vizită și eu o să mă mut, încet-încet construindu-mi cariera în Franța. De fapt a fost invers. A făcut sacrificii destul de multe pentru relația asta”, ne-a mai povestit solista.

Cum s-a acomodat David Goldcher în România

Acomodarea lui David în România s-a întâmplat treptat. Cu timpul, tânărul s-a integrat în grupul de prieteni ai Irinei și a creat și noi legături.

„La început mai greu (s-a acomodat – n.red.). A suferit și de depresia imigrantului, dar cu timpul a început să-i placă. Și-a făcut prieteni. A învățat că aici lumea este mult mai deschisă. A învățat foarte multe lucruri de la oamenii cu care s-a înconjurat. Și-a făcut o viață aici și separat de mine. Mă bucură treaba asta. Înseamnă că nu depinde total de mine”, a dezvăluit Irina Rimes, pentru Unica.ro.

Ce fac atunci când au direcții creative diferite: „Iese cu scandal”

Când se plictisesc, Irina și David intră în studio și fac muzică împreună. „Este cea mai minunată ocupație pe care o putem avea noi doi”, ne-a mai spus solista. Se mai întâmplă, însă, să aibă direcții creative diferite.

„Tot timpul. Ne certăm, eu plec din studio, el vine după mine, sau invers. E mai greu pentru cineva care are o conexiune emoțională să facă muzică. În sesiune, în general, trebuie să fii respectuos și trebuie să ai răbdare. Ori când ești cu persoana cu care ești în fiecare zi, n-ai așa de multă răbdare și spui pe șleau lucrurile. Se cam strică niște lucruri. Iese cu scandal câteodată, dar important e că ies lucruri, chiar dacă e cu scandal”, a mai spus Irina Rimes, în ediția Fresh by Unica din 14 august.

Preparatele cu care David Goldcher a cucerit-o pe Irina Rimes

Irina și David nu s-au lovit de diferențe culturale majore în acești aproximativ trei ani de relație. Artiștii au un simț al umorului similar și încă mai descoperă lucruri unul despre celălalt și despre modul în care a crescut fiecare. Antrenoarea de la „Vocea României” ne-a dezvăluit că David este un bucătar de excepție și că o surprinde tot timpul cu preparate franțuzești și nu numai.

„Gătește foarte, foarte bine. Are acest talent înnăscut. Face o salată cu ton crud, semințe de porumb uscate, cu morcov și alte crudități, roșii, castraveți și lapte de cocos. Este minunată. Cea mai fresh salată pe care am mâncat-o vreodată. Bruschete gătește foarte bine. Face un soi de tartar din langustine foarte gustos. Mi-a gătit o dată Saint Jacques. Am zis că nu există, că e cea mai gustoasă mâncare pe care am mâncat-o vreodată. Mai face supă de ceapă și supă thailandeză sau vietnameză, nu știu denumiri și ingrediente, el știe”, ne-a mai povestit Irina.

„Lui îi plac unele chestii românești, dar nu toate. Nu (îi plac sarmalele – n.red.). Înainte nu-i plăcea nici mămăliga, acum îi place. Îi plac felurile de mâncare ucraineană. Îi place borșul ucrainean, cel roșu, cu sfeclă. Eu îi gătesc și îi place foarte mult, ciorbă a la grec. Când gătesc, fac două ciorbe, borș ucrainean și ciorbă de pui a la grec”, a completat solista.

„Am avut o perioadă în care am avut certuri în cuplu ca orice cuplu și am dat vina pe diferența culturală. Dar am trecut și peste asta”, a încheiat Irina.

Irina Rimes, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Irina Rimes despre noul sezon de „Vocea României”, despre copilăria petrecută la sat și despre ce fel de mătușă este, despre colaborarea cu Steve Aoki și dorința de a face muzică în franceză, dar și despre horoscop și aniversarea ei de 33 de ani.

#ThisorThat cu Irina Rimes

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@irinarimes

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

