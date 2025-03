Matteo Bocelli, fiul celebrului Andrea Bocelli, dezvăluiri despre pasiuni și traiul de acasă: „Gătesc mult. Îmi place să renovez jeep-uri vechi”. Artistul vine în România / Interviu EXCLUSIV

Artistul Matteo Bocelli, fiul celebrului Andrea Bocelli, a făcut dezvăluiri despre viața sa personală, în exclusivitate pentru Unica.ro. El ne-a povestit ce adoră să facă atunci când are timp liber, de relaxare, dar și cum arată o perioadă în care are multe spectacole.

Matteo Bocelli va susține un concert la București, în data de 10 iunie, pe scena Sălii Palatului. Artistul este nerăbdător să se întâlnească cu fanii din țara noastră.

Matteo Bocelli, artistul care va concerta în iunie la București, dezvăluiri despre pasiunile sale

Fiul celebrului Andreea Bocelli vorbește despre tradițiile de acasă, despre pasiunile sale, dar și despre cât de multe lucruri a învățat de la tatăl său, pe plan profesional.

Matteo, pe 10 iunie ai un concert în România, la București. Cum crezi că vei fi primit de publicul român?

Publicul din întreaga Europă a fost atât de cald și de generos și sunt sigur că Bucureștiul nu va dezamăgi. Am o mulțime de fani români online, așa că abia aștept să pot cânta în sfârșit pentru ei în persoană. Va fi o seară distractivă. Pregătiți-vă să dansați!

Românii iubesc Italia, o vizitează, îi cunosc istoria. Crezi că acest lucru va ajuta la crearea unei legături puternice între tine și publicul român?

Nu știam că Italia este atât de populară în România! Presupun că avem o istorie comună care datează din epoca romană! Venirea într-o țară pentru un turneu ajută cu siguranță la solidificarea legăturii cu fanii. Ei se simt văzuți și apreciați dacă poți să vii și să cânți live pentru ei, așa că abia aștept asta.

Desigur, este mai complicat, din punct de vedere logistic, să călătorești doar în locurile în care știi că ai fani, dar sunt foarte fericit că am reușit să includem Bucureștiul în turneu de data aceasta.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Sunt extrem de norocos să mă fi născut într-un loc atât de frumos”

Te-ai născut în una dintre cele mai frumoase părți ale Italiei – Toscana. Poți să ne povestești puțin despre orașul copilăriei tale și despre cum este să trăiești în Toscana?

Sunt extrem de norocos să mă fi născut într-un loc atât de frumos. Până în ziua de azi, Toscana este încă acasă pentru mine. Familia mea locuiește în Forte Dei Marmi, un oraș de coastă de pe Marea Ligurică, aproape de Pisa. Este foarte aglomerat în timpul lunilor de vară, dar este un loc minunat pentru mine să mă relaxez, să mă reîncarc și să mă simt conectat la rădăcinile mele.

Cu siguranță îți plac designerii italieni, dar care sunt preferații tăi și de ce? Are brandul Ferragamo ceva de-a face cu tine, deoarece celebrul Salvatore s-a născut în Florența?

Am fost foarte norocos să lucrez cu o mulțime de branduri italiene incredibile. Am fost ambasador de marcă pentru Bulgari, alături de Bella Hadid, ceea ce a fost un moment foarte important pentru mine. De asemenea, am defilat pentru Stefano Ricci. Stefano ne-a îmbrăcat pe mine și pe tatăl meu în multe ocazii. De asemenea, îmi place foarte mult Zegna. Ei m-au îmbrăcat pentru mai multe ședințe foto și videoclipuri, inclusiv pentru videoclipul Solo.

Citește și – Când și cum și-a pierdut Andrea Bocelli vederea. Tenorul nu s-a născut nevăzător

Citește și – Andrea Bocelli – o poveste de viață emoționantă!

Citește și – Andrea Bocelli, primul concert în România

Citește și – Cum arată Matteo Bocelli, fiul lui Andrea Bocelli

Matteo Bocelli, dezvăluiri de acasă: „Gătesc mult acasă – pastele carbonara sunt preferatele familiei”

Îmi place foarte mult stilul lor – este foarte cool, fără efort. Dar ca să fiu sincer, în timpul meu liber, sunt o persoană care se îmbracă foarte simplu. Prietenii mei obișnuiau să-mi spună Unicolor pentru că purtam mereu tricouri simple, pantaloni de trening. Nimic pretențios – niciun designer special. Mă interesează mai mult confortul, mai ales când călătoresc mult pentru muncă.

Am vrut ca această latură a mea să se reflecte și în marfa mea, așa că la prezentările mele veți găsi bumbac moale foarte frumos, modele simple – lucruri care reflectă cu adevărat punctul meu de vedere. Le port pe toate.

Ce mâncare italiană îți place și de ce?

Este prea greu să aleg doar una! Gătesc mult acasă – pastele carbonara sunt preferatele familiei. Totuși, trebuie să fie făcute în mod tradițional, cu ou, nu cu smântână. Pizza, desigur. Și carne bună. Friptură, legume proaspete – mâncare simplă, gătită frumos. E cea mai bună.

Ce pasiune inedită mai are Matteo Bocelli: „Îmi place să renovez jeep-uri vechi din perioada celui de-al Doilea Război Mondial”

Ești plecat în turnee și concerte. Cum te simți când te întorci acasă, la familia ta?

Am petrecut foarte puțin timp acasă, în ultimii ani, așa că atunci când ajung acasă am un sentiment de ușurare. Pot să lucrez la mașinile mele – îmi place să renovez jeep-uri vechi din perioada celui de-al Doilea Război Mondial – să mă întâlnesc cu prietenii și să mă bucur de peisajul rural. Totul încetinește și mă simt din nou complet eu însumi. Faptul că mă aflu acasă este foarte reconfortant.

Acum că și tu călătorești mult pentru pasiunea ta, muzica, îl înțelegi mai bine pe tatăl tău?

Eu și tatăl meu am fost întotdeauna foarte apropiați. Când eram mai tânăr, eram foarte supărat când el trebuia să plece în turneu prin lume, iar eu și fratele meu rămâneam acasă cu mama. Și pe el îl neliniștea să ne părăsească, dar el ne întreținea. Oamenii contau pe el. Chiar am învățat ceva din asta. Totul pare foarte fermecător din exterior, dar există multă muncă și sacrificii dacă îți dorești această carieră.

Ce lecție a învățat Matteo Bocelli de la tatăl său, Andrea Bocelli

Ce lecții ai învățat de la părinții tăi?

Tatăl meu m-a ajutat cu siguranță să înțeleg realitățile din industria muzicală. Trebuie să muncești. Foarte, foarte mult. Nu te poți aștepta ca lucrurile să se întâmple pur și simplu pentru tine, chiar dacă ai o echipă grozavă în jurul tău. Trebuie să vină de la tine. Deci etica muncii este o lecție foarte importantă pe care am învățat-o de la el. Chiar și atunci când nu sunt în turneu sau nu înregistrez, sunt tot la pian sau la chitară și exersez. Este un mușchi și trebuie să îl menții antrenat.

Ce mesaj ai pentru publicul român?

Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru sprijinul acordat până acum – înseamnă foarte mult pentru mine și sper să vă văd cât pe mai mulți dintre voi la spectacol. Sunt încântat să mă întâlnesc cu fanii și să le arăt tuturor că mă distrez de minune.

Matteo Bocelli cântă în România, pe 10 iunie, la Sala Palatului din București

După turneul din America de Nord și de Sud, Matteo Bocelli pregătește un nou turneu european, mai mare, care include și România. Artistul va concerta pe 10 iunie, la Sala Palatului din București, iar bilete au fost puse în vânzare încă din noiembrie 2024, prin rețeaua Eventim.

Anul trecut, Bocelli a lansat albumul de debut, ”Matteo”, la care a lucrat alături de unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală, inclusiv Ed & Matthew Sheeran, PARISI (care au colaborat și cu Ed Sheeran), Jesse Shatkin (a colaborat cu с Miley Cyrus, Sia, Kelly Clarkson) și Stuart Crichton (producătorul Backstreet Boys). Albumul include cântece în engleză și italiană. Fiul celebrului cântăreț de operă urmează stilul tatălui său în albumul de debut, dar cu un sunet pop mai contemporan.

La doar 27 de ani, Matteo Bocelli, care este atât interpret, cât și compozitor, a cântat deja pe majoritatea celor mai prestigioase scene din lume, alături de cele mai mari vedete din show-business. Fiul celebrului tenor Andrea Bocelli, Matteo, s-a născut cu dragoste pentru muzică. Pentru el, muzica nu este doar o profesie, ci o adevărată pasiune, un mod de viață. Toate acestea sunt evidente în albumul său de debut. Iar interpretarea piesei „Time To Say Goodbye”, alături de tatăl său, a lăsat publicul fără suflare la cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei.

Foto: Luca Rossetti/ Mattia Guolo

Urmărește-ne pe Google News