Alessia Năstase, dezvăluiri rare despre divorțul dintre părinții ei, Amalia și Ilie Năstase: „Am câteva amintiri”

Amalia Năstase și fiica ei cea mare, Alessia Năstase, au participat la primul podcast împreună. În cadrul acestuia, printre multe altele, un subiect de discuție a fost divorțul dintre Amalia și Ilie Năstase, din 2010. La acea vreme, Alessia și sora ei mai mică, Emma, aveau doar 6 și, respectiv, 3 ani.

Alessia Năstase, dezvăluiri rare despre divorțul dintre părinții ei, Amalia și Ilie Năstase

Amalia Năstase (48 de ani) are două fiice din căsnicia cu Ilie Năstase (78 de ani), pe Alessia și pe Emma, acum în vârstă de 21 și, respectiv, 18 ani. Antreprenoarea mai are un fiu, Toma, în vârstă de 9 ani, din actualul mariaj cu Răzvan Vasilescu (44 de ani).

Amalia Năstase și fiica ei cea mare, Alessia, au acceptat invitația în podcastul „Vineri cu Veranda”, unde au vorbit despre relația dintre ele, dar și despre divorțul dintre Amalia și Ilie Năstase. Antreprenoarea și fostul jucător de tenis au fost căsătoriți între anii 2004 și 2010.

În cadrul interviului anterior menționat, Amalia Năstase a explicat ce au făcut ea și Ilie Năstase pentru ca fiicele lor să nu fie influențat negativ de divorțul dintre ei.

„Evident că e o schimbare. Și eu și Ilie suntem foarte fericiți că Alessia și Emma au putut sta și la mine și la el în mod egal, când au simțit. N-a stat nimeni să calculeze. (…) Copilul trebuie să primeze. Faptul că ai copii nu înseamnă că viața ta s-a terminat și că faci numai ce vor copiii. Ei nu vor nimic. Ei n-au cerut nimic. Îți trăiești viața cum vrei, dar copiii trebuie protejați”, a spus Amalia Năstase, în podcastul „Vineri cu Veranda”.

Citește și: Cât costă hainele create de Alessia Năstase, fiica de 21 de ani a lui Ilie Năstase. Colecția reprezintă un tribut pentru tenismen: „Este o declarație de dragoste, respect și admirație”

Ce amintiri are Alessia Năstase despre divorțul părinților

Antreprenoarea a insistat, totodată, asupra unui aspect important, modul în care părinții separați le vorbesc copiilor lor despre celălalt părinte.

„E cel mai rău lucru pe care i-l poți face unui copil, să-i vorbești urât despre celălalt părinte, să vrei ca și copilul tău să devină parte din această ceartă. Înainte puteai să te bălăcărești, nu prea existau urme, dar acum copilul tău se va uita pe Internet (la tine) vorbind despre taică-su, indiferent ce se întâmplă. La noi nu s-a întâmplat nimic, pentru că Ilie este un om extraordinar”, a mai spus Amalia Năstase, pentru sursa citată.

În continuarea interviului, antreprenoarea a încurajat-o pe fiica ei să spună ce a simțit la momentul divorțului. În trecut, Amalia Năstase a povestit că, la o vreme după divorțul de Ilie Năstase, Alessia a fost evaluată de un psiholog la școală. Potrivit respectivului specialist, Alessia nu a arătat semne că părinții ei au trecut printr-o despărțire dureroasă.

„Țin minte când ai mei au divorțat. A fost o perioadă de două săptămâni în care nu am înțeles unde mă duc. Mi s-a explicat, am înțeles, m-am văzut cu tata când am vrut eu, și cu mama la fel. Am avut câteva prietene care-mi povesteau că au fost la tribunal, «îmi fac în fiecare weekend bagajele, plec vineri, mă întorc duminică». Eu nu am trecut printr-un divorț, nici sora mea. Sora mea cred că nici nu mai ține minte. Eu am câteva amintiri, dar niciun regret”, a spus Alessia Năstase, pe YouTube.

„Bine, și le-am luat și un câine, a fost și această chestie”, a adăugat Amalia Năstase zâmbitoare.

Citește și: Alessia, fiica lui Ilie Năstase, s-a afișat cu iubitul pe Instagram, cu limba scoasă. Cum a reacționat mama ei, Amalia Năstase. „Cerem scuze”

Alessia Năstase a simțit tensiunile dintre Ilie și Amalia Năstase

Chiar dacă nu a fost afectată negativ, Alessia Năstase a recunoscut că a resimțit tensiunile dintre părinții ei dinainte ca aceștia să hotărască să divorțeze.

„Ne-am simțit mult mai bine și noi că nu mai era o situație tensionată acasă”, a continuat studenta de 21 de ani.

Amalia nu a omis să-l felicite pe tatăl fiicelor ei pentru cât de prezent a fost în viețile lor. „În secunda doi, tatăl lor a devenit foarte important în relația asta, pentru că ele nu trebuiau să-i simtă lipsa. Am îngrijit foarte mult această relație”, a explicat antreprenoarea.

Alessia și sora ei, Emma, sunt studente în Franța, și, respectiv, Scoția. Alessia Năstase este studentă la Parsons, o școală de artă și design din Paris, în timp ce sora ei mai mică, Emma Năstase, urmează studiază Antropologia la Universitatea Saint Andrews.

Foto: Instagram/@alessianastase, @amalianastase; Capturi YouTube

Urmărește-ne pe Google News