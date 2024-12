Cât costă hainele create de Alessia Năstase, fiica de 21 de ani a lui Ilie Năstase. Colecția reprezintă un tribut pentru tenismen: „Este o declarație de dragoste, respect și admirație”

Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, a lansat prima ei colecție de haine, inspirată de cariera fostului jucător profesionist de tenis.

Cât costă hainele create de fiica lui Ilie Năstase, Alessia

Alessia Năstase s-a născut pe 30 iulie 2024, iar părinții ei sunt Ilie și Amalia Năstase. Studenta în vârstă de 21 de ani a lansat prima ei colecție vestimentară, „o declarație de dragoste, respect și admirație” pentru celebrul ei tată.

Colecția lansată de fiica lui Ilie Năstase, care este studentă la Parsons, o școală de artă și design din Paris, conține articole de îmbrăcăminte sport: topuri cropped, tricouri, hanorace, pantaloni jogger lungi și scurți și șepci.

Tricourile se vând cu prețuri între 159,99 și 199,99 de lei, hanoracele cu prețuri între 179,99 și 279,99 de lei, topurile cropped cu prețul de 89,99 de lei, iar șepcile costă 109,99 de lei. Pantalogii jogger scurți se vând cu același preț, 109,99, iar cei lungi la prețul de 199,99 de lei.

Alessia Năstase: „Eu și tata uneori nu știm să ne exprimăm sentimentele.”

Emoționată de realizarea sa, Alessia Năstase a scris câteva rânduri despre tatăl ei și despre cât de recunoscătoare este că l-a putut sărbători printr-o colecție de haine.

„Astăzi este una dintre cele mai emoționante zile din viața mea. Cu sufletul plin de recunoștință, vă prezint prima mea colaborare de modă, realizată împreună cu MO Club – o colecție care este un tribut adus tatălui meu, Ilie Năstase, și moștenirii sale legendare în tenis.

Această colecție este mai mult decât articolele în sine – este o declarație de dragoste, respect și admirație pentru omul care a inspirat generații întregi pe teren și în afara lui. Eu și tata suntem doi oameni sensibili, dar uneori nu știm să ne exprimăm sentimentele așa cum ne-am dori. Prin această colecție, am reușit să îi arăt puțin din cât de mult înseamnă el pentru mine și pentru cei care iubesc tenisul”, a scris Alessia Năstase pe Instagram.

Alessia Năstase: „A fost un moment unic și de neuitat să lucrăm împreună.”

Tânăra de 21 de ani și-a deschis sufletul și a dezvăluit că nu va uita niciodată experiența de a lucra alături de tatăl ei.

„A fost un moment unic și de neuitat să lucrăm împreună, să ne fotografiem purtând această colecție și să împărtășim această experiență. Tata este o legendă, nu doar pentru sport, ci și pentru mine, iar să știu că am realizat acest proiect pentru el și cu el mă umple de o bucurie profundă.

Vreau să mulțumesc din suflet echipei MO Club pentru că a transformat această idee într-o realitate atât de frumoasă. Aceasta este mai mult decât o colecție – este o poveste despre sport și artă. Tata, această colecție este pentru tine. Pentru tot ce ai însemnat și încă însemni. Te iubesc”, a încheiat.

Cum și-a descoperit Alessia Năstase pasiunea pentru artă

Prima expoziție a Alessiei Năstase a fost dedicată tot tatălui ei. Deși de mică a fost în repetate rânduri întrebată dacă joacă tenis ca tatăl ei, Alessia a găsit o cale să celebreze cariera sportivului printr-o pasiune proprie.

Alessia pictează încă din copilărie. „Ea este stângace și toți copiii stângaci au dezvoltată mai mult partea asta artistică. (…) Nu îi place doar pictura, îi place tot ce înseamnă arta modernă”, povestea Amalia Năstase în 2020.

„Inițial am vrut să mă duc spre fashion, dar am zis că nu este pentru mine. După am aflat despre fine arts. Practic am aflat că nu trebuie să aplic [ce știu] doar în picturi, ci și pe altfel de media. Atunci am știut exact”, a adăugat Alessia atunci.

Alessia Năstase are patru frați, doi mai mari, copiii adoptați de Ilie Năstase în timpul căsniciei cu a doua soție, Alexandra King, Charlotte și Nicholas, și doi mai mici, Emma, din căsnicia părinților ei, și Toma, din actualul mariaj al mamei sale, Amalia Năstase, cu Răzvan Vasilescu.

