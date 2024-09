Alessia, fiica lui Ilie Năstase, s-a afișat cu iubitul pe Instagram, cu limba scoasă. Cum a reacționat mama ei, Amalia Năstase: „Cerem scuze”

Alessia Năstase, fiica cea mare a Amaliei Năstase din fostul ei mariaj cu Ilie Năstase, a publicat primele imagini cu iubitul său pe Instagram. Într-una dintre imagini, în timp ce tânărul se apropie de ea pentru un sărut, Alessia scoate limba. Amalia Năstase a reacționat imediat în secțiunea de comentarii.

Cum a reacționat Amalia Năstase după ce fiica ei cea mare, Alessia, s-a afișat cu iubitul în mediul online

Alessia Năstase are 21 de ani și este studentă la Parsons, o școală de artă și design din Paris, Franța. Recent, Alessia s-a afișat pentru prima oară alături de iubitul ei, Bogdan Oancea, un tânăr pasionat de modă. În ultima vreme, Alessia a publicat mai multe imagini cu Bogdan pe Instagram, iar mama ei a reacționat în secțiunea de comentarii.

„Fără contex”, a scris Alessia Năstase în descrierea imaginii în care, în loc să-l sărute, îl linge pe iubitul ei pe față.

„Mă cunoaște lumea pe acolo…”, a glumit Amalia Năstase. „Oops”, a fost replica Alessiei, la care mama ei a reacționat cu două emoticoane amuzate.

O altă persoană a comentat cu un emoticon care vomită. „Nu este pentru toată lumea, cerem scuze”, i-a răspuns Alessia.

„Mă așteptam la un răspuns urât la reacția mea, dar chiar m-ai surprins. Nu am înțeles niciodată de ce fetele postează astfel de fotografii, cu limba scoasă. Poate că este un lucru ce ține de generație și trebuie să mă adaptez la asta. O zi bună!”, a răspuns femeia ulterior.

„Au voie să-și trăiască viața! Sunt tineri!”, a fost o altă reacție.

La un alt videoclip publicat de Alessia cu Bogdan, Amalia Năstase a comentat patru emotiocoane cu inimi. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Cum și-a descoperit Alessia Năstase pasiunea pentru artă

Prima expoziție a Alessiei Năstase a fost dedicată tatălui ei, Ilie Năstase. Deși de mică a fost în repetate rânduri întrebată dacă joacă tenis ca tatăl ei, Alessia a găsit o cale să celebreze cariera sportivului printr-o pasiune proprie.

Alessia pictează încă din copilărie. „Ea este stângace și toți copiii stângaci au dezvoltată mai mult partea asta artistică. (…) Nu îi place doar pictura, îi place tot ce înseamnă arta modernă”, povestea Amalia Năstase în 2020.

„Inițial am vrut să mă duc spre fashion, dar am zis că nu este pentru mine. După am aflat despre fine arts. Practic am aflat că nu trebuie să aplic [ce știu] doar în picturi, ci și pe altfel de media. Atunci am știut exact”, a adăugat Alessia atunci.

Alessia Năstase are patru frați, doi mai mari, copiii adoptați de Ilie Năstase în timpul căsniciei cu Alexandra King, Charlotte și Nicholas, și doi mai mici, Emma, din căsnicia dintre Amalia și Ilie, și Toma, din actualul mariaj al Amaliei cu Răzvan Vasilescu.

Foto: Instagram/@alessianastase

