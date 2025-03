Andra Gogan, detalii despre scandalul cu Selly: „Nu se uită în ochii mei de ruşine”. De la ce a pornit totul

După şase ani, Andra Gogan a povestit deschis despre scandalul de proporţii dintre ea, Selly şi alți influenceri din comunitatea 5GANG. Influenceriţa a povestit despre impactul pe care conflictul l-a avut asupra vieții sale și cum a reușit să depășească momentele dificile.

De la ce a pornit scandalul dintre Andra Gogan şi Selly

În urmă cu șase ani, Andra Gogan și fratele său, Răzvan, erau la mijlocul unui conflict viral cu Selly și membrii trupei 5GANG, inclusiv Mimi. Totul a început cu o serie de diss-uri muzicale și comentarii acide pe care fiecare tabără le-a lansat asupra celeilalte.

Atât Andra, cât și Selly, au postat pe canalele lor vloguri și videoclipuri în care își aruncau cuvinte grele, iar melodia „Stricați o generație” a fost una dintre piesele care au amplificat scandalul. În această piesă, Andra și Răzvan îl acuzau pe Selly și pe cei din 5GANG de influența negativă asupra tinerelor generații, un mesaj care a stârnit multe reacții în mediul online.

A pierdut 100.000 de abonați într-o zi

Andra Gogan nu a ezitat să vorbească despre impactul devastator pe care l-a avut scandalul asupra carierei sale online.

„Când am avut scandaluri cu acei vloggeri, pentru că nu a fost doar Selly, au fost și Mimi și mai mulți, toți s-au întors împotriva mea. Nu pentru că aveau ceva cu mine, ci, pentru că atunci când două tabere se ceartă, unii țin cu o tabară sau cu cealaltă. Pentru că Selly era mai puternic, au mers de partea lui. El era mai puternic pe Youtube. Acum, ca o paranteză, eu am mai mulți urmăritori, peste șase milioane! M-am dus mai sus, dar nu e nicio problemă! În acel moment, mulți Youtuberi au aruncat cu multe cuvinte urâte și au pus niște titluri de genul care puneai etichete mie și familiei mele, etichete care nu erau adevărate. Multe lucruri care au dăunat mult. Mi-au scăzut 100.000 de abonați într-o zi! Ei făceau mișto că vine să ma ia ambulanța, pentru că mi-au scăzut 100.000”, a spus Andra Gogan pentru cancan.ro.

Cum i-a afectat scandalul familia Andrei Gogan

Deși Andra nu s-a lăsat afectată prea mult de comentariile răutăcioase și de atacurile din online, familia ei a fost mult mai sensibilă la aceste conflicte. Ea a adăugat că, în acea perioadă, a fost aproape să renunțe la cariera sa, mai ales când a văzut răspunsurile dureroase ale celor din jur, dar și efectele pe care le aveau asupra celor dragi. „

„Știind de ceea ce sunt capabilă, pe mine nu m-a afectat, nici nu mă uitam la clipurile lor, însă pe cei din familie da. Noi suntem niște oameni foarte buni și calmi și cred că de aceea am ajuns unde am ajuns, nu am mers să ne batem cu cineva. A fost o perioadă complicată, chiar m-am gândit serios să mă las. Nu avea rost să o văd pe bunica afectată”, a mai spus aceasta.

În ce relaţii este acum Andra Gogan cu Selly

În ciuda faptului că scandalul a fost unul dur și a lăsat urme adânci în carierele lor, Andra susține că acum nu mai are resentimente față de Selly. Cu toate acestea, a recunoscut că există în continuare vloggeri care nu au curajul să o privească în ochi atunci când se întâlnesc la evenimente.

„Din fericire, acum ne putem saluta pe strada (n.r. făcând referire la Selly) . Am simțit altceva din partea unor Youtuberi de atunci. La evenimente nu se uită în ochii mei de rușine. Trec cu capul jos pe lângă mine. Eu mă uit la ei. Este păcat! Cred că s-au legat de mine, pentru că așa se întâmplă cu oamenii mai buni. Eu am ajutat mulți oameni. Nu-mi dau seama care e motivul, dar cred că au niște lucruri interioare pe care au putut să le scrie doar pe Internet”, a mai explicat Andra Gogan.

În ciuda faptului că scandalul cu Selly și 5GANG a fost unul de amploare, Andra Gogan nu regretă că a lansat melodia „Stricați o generație”. Aceasta a fost o modalitate de a-și exprima punctul de vedere despre influența pe care o aveau vloggerii populari asupra adolescenților din România.

Andra a explicat că melodia nu a fost doar un răspuns la atacurile venite din partea acestora, ci și o reacție la modul în care erau percepuți influencerii din acea perioadă.

„Ei (5GANG) erau urmăriți de mulți copii și trebuiau să aibă grijă cu ceea ce postau, să facă trecerea aceasta puțin mai ușoară, căci au schimbat puțin percepția copiilor. Am zis să facem și noi un cover apoi. Erau la modă acele piese atunci. Problema e că eu și Răzvan am dat și nume, noi am fost mai direcți. Și ceilalți au făcut piese, dar ei nu au dat nume. Se făcea mult mișto de mine și de Răzvan. Îmi trimiteau fetele de la dans ce postau ei pe story și nu înțelegeam de ce fac asta”, a mai spus aceasta.

Întrebată despre motivul pentru care piesa „Stricați o generație” nu mai este disponibilă pe Internet, Andra a dat o explicație interesantă, sugerând că piesa ar fi fost ștearsă din motive necunoscute. Chiar dacă melodia nu mai există în online, scandalul a rămas în memoria publicului, iar fanii încă își amintesc de perioada intensă a disputelor online.

„Problema e că răspunsul lor a venit verbal, nu muzical. Au pus titluri urâte și diverse. Am încercat să evităm în acea perioadă social media, pentru că oamenii credeau ce vedeau pe Internet, nu aveau propria părere. Apoi au venit mulți care au spus că aveam dreptate. Piesa nici nu mai există pe Internet acum. S-a eliminat singură, a dispărut. Nu știu din cauza cui!”, a spus Andra, cu privire la scandalul cu Selly.

Andra Gogan a declarat că Selly și alți membri ai comunității 5GANG au ales să păstreze în continuare videoclipurile din acea perioadă, ceea ce o deranjează.

”Acele persoane au lăsat acele clipuri în continuare, însă, ceea ce mă face să mă întreb de ce au lăsat această amintire urâtă în spate. Să speram că o să dispară cândva. Dacă vrei să poți privi acea persoană în ochi, ar trebui să nu mai existe clipurile în care o jignești. I-am iertat pe toți, pentru că e bine să ierți, dar nu am uitat”, a mai adăugat Andra Gogan pentru cancan.ro.

Sursa foto: Instagram şi Captură Video

