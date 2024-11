Cum arată apartamentul Andrei Gogan. Artista s-a mutat în Los Angeles: „Sunt atât de fericită”

Andra Gogan cucerea inimile tuturor românilor încă din copilărie, când cânta pe scene piesa „Nu mi-e frică de bau bau”. Ajunsă la vârsta de 26 de ani, artista s-a transformat într-o adevărată femeie independentă. Aceasta nu doar că își continuă cariera muzicală, dar a ales să părăsească România și locuiește acum în Los Angeles.

Andra Gogan s-a mutat în Los Angeles

Andra Gogan a anunțat pe rețelele de socializare, că a decis să părăsească România și și-a achiziționat un apartament în Los Angeles. Artista a dezvăluit că a luat această decizie în urmă cu șapte luni, moment în care s-a mutat în Brentwood. Nu este de mirare că Andra a făcut acest pas, ținând cont de faptul că iubitul ei locuiește în Statele Unite.

„M-am mutat în Los Angeles! În urmă cu șapte luni m-am mutat singură în acest apartament drăguț din Brentwood. Primul meu apartament. Sunt atât de fericită să împărtășesc asta cu voi în mod oficial! Anul acesta a fost plin de fericire, muncă asiduă, călătorii, emoții, evoluție, creștere. Abia aștept să văd ce va urma în următorii ani din viața mea. Încă călătoresc mult în România pentru concerte și echipa mea de dans. Fericită să fiu într-un loc în care totul este posibil și unde visele devin realitate (dacă lucrezi la asta)”, a scris artista pe Instagram, unde are peste 1.5 milioane de urmăritori.

Cântăreața locuiește într-un apartament situat la etajul patru al unei clădiri din Brentwood, cu o priveliște spectaculoasă.

Citește și: Andra Gogan câștigă bani din copilărie: „La 10 ani făceam concerte cu sălile pline”. Cum a ajuns în Cartea Recordurilor / Exclusiv

Citește și: Cum au câștigat Alexia Eram și Andra Gogan primii bani: “A fost printre primele mele contracte”/ Exclusiv

În bloc există o sală de fitnes pe care Andra se pare că o frecventează, precum și o piscină comună, de care aceasta se bucură de fiecare dată când are ocazia.

În apartament există o mică bucătărie deschisă cu holul și dormitorul, precum și un dulap și un mic dressing.

Pe terasă este amenajată o canapea confortabilă, precum și un fotoliu uriaș, de pe care Andra Gogan poate vedea apusul.

Cine este iubitul artistei

Andra Gogan este o persoană care ține la viața ei privată, astfel că alege să își țină relațiile la distanță. Acum, artista a ales să dezvăluie că iubește și este iubită, iar partenerul ei este un american.

În urmă cu puțin timp, ea a distribuit în mediul online primele imagini în care apare alături de tânărul care i-a furat inima.

„Îți mulțumesc că mă faci să zâmbesc în fiecare zi de când te-am cunoscut! Ești un băiat atât de special! Chicago, New Jersey, L.A., aș călători oriunde ca să petrec timp cu tine. Nu am suficient spațiu pentru a scrie cât de multe amintiri frumoase avem împreună și abia aștept să creez mult mai multe”, a scris Andra pe Instagram.

Citește și: Cum arată casa artistei Sore. Aceasta s-a mutat în doar două săptămâni: „Mă simt în vacanță”

Citește și: Anca Dinicu a publicat prima imagine cu fiul ei, Radu: „Am început cu postări de genul”. Actrița și iubitul ei, Georgian Păun, au devenit părinți în noiembrie 2024

Cu ceva timp înainte, aceasta dezvăluise cum trebuie să fie bărbatul de lângă ea.

„Nu trebuie să aibă putere financiară foarte mare, însă ar trebui să fie independent financiar. Să poată să nu depindă de părinți sau să depindă de altcineva în ceea ce privește deciziile lui și banii lui. Ar fi bine să fie undeva la mijloc, pentru a putea să fim fericiți. Dacă eu îmi doresc să merg în Paris mâine, pentru că am o stare proastă, eu vreau să ajung la acel nivel, momentan nu sunt, însă mi-aș dori să pot lua persoana dragă cu mine, și să își poată permite și el. Dar, în același timp am făcut multe sacrificii și din acest punct de vedere, când am vrut să fiu fericită, am investit și eu în persoana cealaltă. Îmi doream să fim amândoi fericiți, să trăim acel moment. Am realizat că nu este OK, mi-am dat seama că amândoi trebuie să fim independenți financiar pentru a putea funcționa”, a declarat ea pentru Cancan.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată apartamentul din Los Angeles al Andrei Gogan

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News