Andra Gogan câștigă bani din copilărie: „La 10 ani făceam concerte cu sălile pline”. Cum a ajuns în Cartea Recordurilor / Exclusiv

Andra Gogan își încarcă bateriile în timp ce se uită la desene animate. Cunoscuta cântăreață, voce Disney și vlogger-iță ne povestește, într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, cum a reușit să intre în Cartea Recordurilor și care a fost cel mai greu compromis pe care a trebuit să-l facă.

Andra Gogan dezvăluie că marele ei vis a fost să devină cântăreață, ne spune ce persoană specială există acum în viața ei și cum a reușit, la 10 ani, să aibă concerte cu sălile pline. De asemenea, recunoaște că, și la 24 de ani, continuă să se uite la desene animate, deoarece simte ca acest program tv o liniștește. Cunoscuta cântăreață mărturisește că fiecare zi din viața ei este altfel și dezvăluie că cel mai bun prieten al ei este fratele Răzvan.

Andra Gogan își încarcă bateriile uitându-se la desene animate

Ai intrat în Cartea Recordurilor. Ce a însemnat pentru tine acest eveniment? Îți mai aduci aminte cum ai fost anunțată?

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 13)

Îmi amintesc că doamna Maria Ene de la ‘Revista Lilliput’ mi-a propus să încercăm să depășim vechiul record existent prin a cânta mai mult de o oră. Mi s-a părut o provocare interesantă. Deși aveam doar 10 ani, pentru că știam cam 200 de cântece pentru copii la vremea aceea, am hotărât să accept provocarea. Astfel am reușit să cânt o oră și jumătate, adică 55 de melodii, live și fără oprire.

Astfel am intrat în Cartea Recordurilor pentru „Cel mai lung concert live susținut de un copil”. Ulterior am mai intrat în Cartea Recordurilor și alături de fratele meu cu „Cele mai multe albume de muzică pentru copii lansate”. Pe vremea aceea lansasem 20 de CD-uri, acum avem 34 de CD-uri de muzică pentru copii lansate de mine și de fratele meu Răzvan Gogan.

Andra Gogan alături de fratele ei. Sursă foto: Arhivă personală

“La 10 ani noi deja făceam concerte cu sălile pline”

Oamenii te știu de Andra Gogan sau Doctorița Plușica?

Sunt cunoscută atât ca Doctorița Plușica cât și ca Andra Gogan. Dublez serialul ‘Doctorița Plușica’ de la vârsta de 9 ani. Cu siguranță toți copiii s-au uitat cel puțin o dată la unul din desenele dublate de mine. Dar eu cânt de la 3 ani, iar de la 7 ani am început să scot CD-uri de muzică pentru copii alături de fratele meu. Astfel încât la 10 ani noi deja făceam concerte cu sălile pline.

Erai un copil când ai cunoscut succesul. Ai simțit vreodată că te copleșește acest lucru?

Nu am simțit niciodată că mă copleșește acest lucru, deoarece nu am fost singură niciodată în asta. L-am avut alături de mine pe fratele meu, pe mama și tata. Ei au reușit să mă facă să simt toate acestea ca pe o joacă și nu ca pe ceva rău.

Andra Gogan: “Luam un pieptăne pe post de microfon și cântam piesele pe care le auzeam la radio”

De ce muzică?

Țin minte că de când eram foarte mică eram foarte pasionată de muzică, de a asculta muzică și de a cânta. Am poze și astfel îmi amintesc de faptul că la 2, 3 ani mă urcam pe orice scaun cu rol de scenă, luam un pieptăne pe post de microfon și cântăm piesele pe care le auzeam la radio. Părinții mei m-au ajutat să dezvolt această pasiune înscriindu-mă la cursuri și ulterior la concursuri la care făceam față cu brio.

Andra Gogan a câștigat premiul „The most loved Romanian Star”

Care consideri că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

Nu pot numi o realizare mai importantă decât alta. Toate m-au ajutat să avansez ușor ușor în pasiunile mele. Cea mai recentă este câștigarea premiului „The most loved Romanian Star” la Nickelodeon Choice Awards, care m-a bucurat enorm. Am mai avut și alte realizări de care sunt foarte mândră și care m-au ajutat să evoluez. Intrarea în Cartea Recordurilor, atât singură, cât și alături de fratele meu, participarea la ‘Românii au talent’ unde am ajuns până în semifinală, etc.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Când eram copil îmi plăcea ca și azi să dansez, să cânt atât vocal cât și la pian și chitară, să îmi petrec timpul cu fratele meu. Să călătoresc, să merg cu bicicleta, să citesc.

Andra Gogan, sprijinită de fratele ei: “Am foarte mare încredere în ceea ce spune el”

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

În ce privește cererea sfaturilor eu am apelat atât la mama cât și la tata, în funcție de domeniul în care ceream sfatul respectiv. Iar în ultimul timp cel mai mult cer un sfat fratelui meu care, deși este mai mic cu 3 ani, este foarte inteligent. Am foarte mare încredere în ceea ce spune el.

“Când eram mici ne certam mult, dar acum suntem o echipă”

Ce înseamnă fratele tău pentru tine? Când erați mici vă mai și certați?

Fratele meu este cel mai bun prieten al meu și un foarte bun partener de muncă. Când eram mici ne certam mult. Uneori ne și băteam, dar acum suntem o echipă. Nu pot face ceva fără să îi cer și lui o părere. În el am cea mai mare încredere.

“Atunci am ajuns la concluzia că nu trebuie să mai spun sincer unde am fost”

Cum a fost perioada școlii? Erai premiantă, rebelă, mai chiuleai?

Mie mi-a plăcut foarte mult perioada școlii din punctul de vedere al acumulării de informații. Eram foarte pasionată și învățam cu drag. Chiar și temele le făceam cu plăcere. Da, eram premiantă. În ce privește lipsitul de la ore…da, se mai întâmplă când aveam diverse activități gen turneu, concerte în afara țării.

Țin minte că am venit o dată din Quatar, unde am avut spectacole și am fost apostrofată că am lipsit, am primit chiar nota 2 la Educație Antreprenorială (deși îmi făcusem tema de zi, nu o făcusem pe cea de săptămâna trecută). Atunci am ajuns la concluzia că nu trebuie să mai spun sincer unde am fost și am început să spun că nu m-am simțit bine.

Care a fost cel mai urât moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Cel mai urât moment din viața mea a fost atunci când mi-am dat seama că o persoană foarte apropiată mi-a întors spatele. Atunci am înțeles că nu trebuie să te încrezi în nimeni niciodată. Am reușit să trec peste cu ajutorul familiei mele.

Andra Gogan, despre calitățile ei: “Sunt foarte perseverentă și foarte muncitoare”

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Cea mai importantă calitate a mea este faptul că sunt foarte perseverentă și foarte muncitoare. Cel mai mare defect este că, de cele mai multe ori, cred în oameni care nu sunt ceea ce ar trebui să fie.

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

Prima oară m-am îndrăgostit la grădiniță, de un băiat Cristi. Dar pe bune, cred că prin clasa a IX- a pot spune că am simțit fluturași.

Există cineva special în viața ta?

Am foarte multe persoane speciale în viață mea și sunt înconjurată de mulți oameni pe care îi iubesc și mă iubesc cu adevărat.

“Încă mă mai uit la desene animate”

Ce nu știe lumea despre tine?

Păi cred că lumea nu știe că încă mă mai uit la desene animate. Dacă am o perioadă mai lipsită de energie dau drumul la desene și cu siguranță îmi iau toată energia de care am nevoie.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Niciodată în viața mea nu aș întoarce spatele familie mele. Sunt cei mai importanți oameni din viața mea.

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

M-am chinuit să nu dezamăgesc niciodată și cred că mi-a ieșit.

Ai făcut compromisuri în viață? Care-i cel mai important?

Am făcut câteva compromisuri în viață, dar nu sunt atât de importante. Cel de care îmi amintesc de multe ori este că nu am participat la Balul Bobocilor. Era pe 1 Iunie, dată în care aveam cel puțin 2 concerte în orașe diferite de București, unde a avut loc balul.

“Zilele mele arată total diferit”

Cum arată o zi din viața Andrei Gogan?

Spre bucuria mea zilele mele arată total diferit, deoarece am tot felul de activități la care pot lua parte într-o zi. O să descriu o zi, la întâmplare.

Dimineața m-am trezit devreme și, în timp ce pregăteam micul dejun alături de mama mea, am editat rapid content pentru a posta pe platformele mele. Am plecat apoi la studio pentru a lucra la noua mea piesă cu o echipă de tineri foarte pasionați de ce fac.

Am mers apoi la studio pentru a dubla niște voci pentru desene animate. După ce m-am oprit să mănânc am plecat rapid către sală. Acolo mă antrenez alături de fetele din academia mea de dans pentru concertul de la Arenele Române de pe 13 Mai.

Andra Gogan s-ar muta în America, împreună cu familia ei: “Acolo am întâlnit oameni foarte potriviți energiei mele”

Dacă ar fi să alegi acum o țară, unde să te muți alături de familia ta, unde ai pleca?

Pentru că în ultimul timp job-ul m-a dus foarte des în America (mai exact Los Angeles), acolo am întâlnit oameni foarte potriviți energiei mele. Am empatizat foarte tare, deci cred că țară în care m-aș muta alături de familie este America.