Andra Gogan, declaraţii despre iubitul din America. Stă 10 zile la el, 10 zile în România: „Am unit utilul cu plăcutul”

Andra Gogan trăieşte visul american. La doar 26 de ani, influencerița își împarte viața între România și Los Angeles, orașul unde și-a găsit marea iubire. Recent a dezvăluit cum reuşeşte să jongleze cu viaţa personală şi carierele multiple, dar și ce îi face relația cu iubitul din America să fie una atât de specială.

Andra Gogan, declaraţii despre iubitul din America

Andra Gogan are o viaţă aglomerată, dar în spatele acesteia există și o poveste de dragoste pe care o trăiește cu iubitul ei din America. Cu toate că viața ei se află între două continente, Andra a reușit să îmbine utilul cu plăcutul, într-un mod admirabil.

Andra a dezvăluit pentru spynews.ro că, având în vedere că se află frecvent în America, a simțit că este momentul să își construiască și o viață personală acolo. Așa că, iubirea a venit natural, ca un bonus al acestei călătorii.

„Pentru că am mers foarte des în America, era normal să încerc să-mi creez și această viață, potrivită vârstei pe care o am. Am unit utilul cu plăcutul și am ajuns să am și o relație mai serioasă în America”, a mărturisit Andra Gogan pentru sursa menţionată anterior.

Stă 10 zile la iubit, 10 zile în România

Cum reușește Andra să gestioneze atât viața profesională, cât și relațiile personale? Ei bine, influenceriţa are un program destul de încărcat, căci trebuie să își împartă timpul între Los Angeles și România.

„Am 10 zile acolo, 10 zile aici, îmi doresc să pot lucra și la proiectul meu, care va apărea foarte curând, dar și să-mi mențin relațiile de prietenie de acolo și relația cu prietenul”, a spus Andra.

Iubitul o sprijină necondiţionat pe Andra Gogan

Unul dintre secretele succesului Andrei Gogan este sprijinul constant pe care îl primește din partea iubitului ei. Ea recunoaște că partenerul ei este extrem de înțelegător și o susține în toate demersurile sale. De asemenea, familia ei joacă un rol important în susținerea proiectelor sale.

„El e super înțelegător, mă susține și el, și fratele meu. Fratele meu e regizor și producător la proiectul meu, Sirenele, iar amândoi lucrăm zi și noapte pentru proiectul ăsta”, a mai explicat Andra.

Cum arată apartamentul Andrei Gogan din Los Angeles

În urmă cu puţin timp, Andra Gogan anunţa pe rețelele de socializare, că a decis să părăsească România și că și-a achiziționat un apartament în Los Angeles. Chiar dacă acum se împarte între cele două ţări, aceasta se bucură de o locuinţă de lux în America.

„M-am mutat în Los Angeles! În urmă cu șapte luni m-am mutat singură în acest apartament drăguț din Brentwood. Primul meu apartament. Sunt atât de fericită să împărtășesc asta cu voi în mod oficial! Anul acesta a fost plin de fericire, muncă asiduă, călătorii, emoții, evoluție, creștere. Abia aștept să văd ce va urma în următorii ani din viața mea. Încă călătoresc mult în România pentru concerte și echipa mea de dans. Fericită să fiu într-un loc în care totul este posibil și unde visele devin realitate (dacă lucrezi la asta)”, a scris artista pe Instagram, unde are peste 1.5 milioane de urmăritori.

