Andra Gogan, într-o rochie mini de 150 de lei, la premiera filmului „Gladiatorul 2” din Los Angeles. Cu ce actriță de la Hollywood s-a fotografiat

Andra Gogan a fost invitată la una dintre premierele din Los Angeles ale filmului „Gladiatorul 2”. La eveniment, tânăra de 26 de ani a purtat o rochie mini de culoare portocalie, în valoare de doar 150 de lei. Andra nu a mers singură la premieră, ci însoțită de fratele ei, Răzvan Gogan. În plus, acolo, Andra a întâlnit-o pe una dintre protagonistele peliculei.

Andra Gogan a fost invitată la premiera filmului „Gladiatorul 2” din Los Angeles

Andra Gogan s-a numărat printre invitații la premiera filmului „Gladiatorul 2”, organizată de Paramount Pictures. Tânăra a optat pentru o rochie mini cu mâneci lungi bufante și decupaje în zona taliei. Rochia se vinde online la prețul de 24,99 de lire, respectiv aproape 150 de lei, redusă de la prețul de aproximativ 214 lei. Andra și-a accesorizat ținuta cu sandale cu toc cui și o geantă albă de umăr.

La premieră, Andra a fost însoțită de fratele ei, Răzvan, și a avut oportunitatea de a o cunoaște pe actrița Connie Nielsen din filmele „Gladiatorul”. Nielsen a mai jucat în filmele „Pact cu diavolul” și „Femeia fantastică”.

„O experiență atât de minunată pentru mine și fratele meu. Ne-a motivat să producem filme împreună”, a scris Andra la Instagram Story.

S-a mutat în California anul acesta

Anul aceasta, Andra Gogan s-a mutat în Statele Unite ale Americii, unde locuiește și iubitul ei. În luna noiembrie, TikTok-erița a publicat mai multe imagini din studioul ei din Brentwood, California. Imobilul aflat la etajul patru are un dormitor cu bucătărie open space, baie privată, dressing și o terasă spațioasă.

De-a lungul anilor, Andra a îmbinat proiectele online cu cele din televiziune. În anul 2016, tânăra a participat la emisiunea „Românii au talent” și a prezentat emisiunea „E vara ta!”, la Neptun TV. În același an, Andra a fost pentru o scurtă perioadă de timp asistentă la emisiunea „Acces Direct” de la Antena 1. Tot în 2016 a fost protagonista mini-serialului „How to become popular in high school”, difuzat pe canalul ei de YouTube. Apoi, în 2020, Andra a lansat serialul „Sirenele”, tot pe YouTube.

A intrat de două ori în Cartea Recordurilor

Andra Gogan s-a născut pe 17 aprilie 1998, în Buzău, și este cântăreață, creatoare de conținut online și actriță de voce. Înclinațiile artistice i-au fost remarcate de părinți la vârsta fragedă de doar 3 ani, iar la 5 ani deja dubla voci pentru reclame. Printre proiectele notabile la care a luat parte se numără producțiile Disney „Doctorița Plușica” și „Sofia Întâi”.

Andra Gogan este cea mai urmărită româncă de pe TikTok, cu o comunitate online de aproape 11 milioane de oameni. Andra cântă, dansează, dublează voci de personaje Disney și a intrat de două ori în Cartea Recordurilor împreună cu fratele ei, Răzvan Gogan. Întâi pentru „Cel mai lung concert live susținut de un copil” (3 ore și 20 minute – 55 melodii) și apoi pentru „Cele mai multe CD-uri lansate de un copil” (16 albume).

