Reacția lui Ilie Năstase după ce s-a zvonit că ar divorța. „Aș face plângere la poliție!” Ce spune despre Ioana

Ilie Năstase a făcut primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi divorțat de soția sa, Ioana. Fostul mare tenismen a spus adevărul despre căsnicia sa și i-a luat apărarea partenerei de viață.

Reacția lui Ilie Năstase după ce s-a zvonit că ar divorța

Ilie Năstase (78 de ani) a reacționat după ce în ultimele zile au apărut zvonuri conform cărora ajunsese la divorț cu soția sa. Fostul sportiv s-a căsătorit cu Ioana Siimion în 2019, iar de atunci s-a tot vehiculat că că în relația lor există unele tensiuni. Cu toate că în trecutul lor au mai existat unele probleme, Ilie Năstase a declarat mariajul lor decurge foarte bine, negând zvonurile de separare.

„Noi suntem bine, ținta este soția mea și numai ea. Numai în ea dau tot timpul, de ce nu dau în mine, că eu sunt bărbat? Ea e femeie, are familie, ce au cu ea?

Nu înțeleg, pe asta nu o înțeleg. Stăm și vorbim și noi seara și nu înțeleg cine face campania asta de denigrare a ei, că nu înțeleg. Are și ea copil, are nepoțică, are soră, are mamă, se uită și ele la televizor. Aș face plângere la poliție dacă aș ști cine e, că eu cu ea suntem o familie”, a declarat Ilie Năstase, pentru Știrile Antena Stars.

Citeşte şi: Ioana Năstase, dezvăluiri neașteptate despre căsnicia cu Ilie Năstase: „A trebuit să fac foarte multe lucruri împotriva voinței mele”

Citeşte şi: Ioana Năstase rupe tăcerea după speculațiile că l-ar fi înșelat pe Ilie Năstase: „Viața mea personală îmi aparține în totalitate”

Citeşte şi: Soția lui Ilie Năstase, acuzată că a fugit de acasă cu două milioane de euro. Cum răspunde Ioana Năstase

Iana Năstase a mai depus actele de divorț în trecut

Nu este prima oară când se spune că Ilie Năstase și Ioana se separă. În urmă cu trei ani, Ioana a depus de două ori actele de divorț. Dar apoi cei doi au decis să mai dea o șansă căsniciei. În vara acestui an, între fostul sportiv și Ioana a avut loc un conflict în plină stradă, în stațiunea Mamaia. Totul a pornit în clipa în care Năstase a văzut-o pe soția sa vorbind la telefon.

„Cine-i ăla? Ăla-i amantul tău! Te-am văzut, am auzit tot”, i-ar fi strigat Ilie Năstase soției sale, potrivit Cancan. „Ești drogat! Du-te la tine în apartament, că ești bătrân!”, a fost replicat Ioanei.

După scandal, fostul tenismen s-a împăcat cu soția lui și a spus că regretă ieșirea din public.

„Suntem destul de bine acum. Nu am fost prea bine, dar acum suntem bine. Suntem de două săptămâni la mare, am avut acele ieșiri, dar acum e frumos. Eu sunt mai coleric, știți cum este. Și când eram pe terenul de tenis tot așa făceam.

Îmi pare rău față de Ioana, pentru că ea a avut grijă de mine în acești șase ani de când suntem împreună și ea știe foarte bine. Mi-aș fi dorit să o cunosc mult mai devreme. Nu am ce să fac, îmi cer scuze! Promit să nu mai fac până data viitoare! Încă nu suntem împăcați 100%. Îmi pare rău pentru că suferă și ea și familia”, a declarat Ilie Năstase în cadrul Știrilor Antena Stars.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News