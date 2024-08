Ioana Năstase rupe tăcerea după speculațiile că l-ar fi înșelat pe Ilie Năstase: „Viața mea personală îmi aparține în totalitate”

Ioana Năstase a făcut primele declarații după speculațiile că l-ar fi înșelat pe soțul ei, Ilie Năstase. În urmă cu câteva săptămâni, cei doi au fost protagoniștii unui schimb tensionat de replici în plină stradă, în stațiunea Mamaia. În timpul acelei discuții aprinse, fostul jucător de tenis în vârstă de 78 de ani a acuzat-o pe soția lui de infidelitate, deși acum neagă acest lucru.

Ioana Năstase a rupt tăcerea după speculațiile că l-ar fi înșelat pe Ilie Năstase

Ilie Năstase și-a cerut iertare public față de soția lui, Ioana, după cearta de pe litoral. La rândul ei, în mediul online, Ioana Năstase a comentat pentru prima oară speculațiile cum că și-ar fi înșelat partenerul de viață.

„În ultima perioadă au apărut nenumărate articole la adresa mea. Aceste articole ţin să precizez ca m-au afectat foarte mult, atât pe mine, cât și familia mea. Nu fac absolut nici o justificare în fața nimănui referitor la viața mea personală, care îmi aparține în totalitate. Referitor la ultima fotografie publicată, aduc la cunoștință faptul că aceasta este o fotografie foarte veche care face parte din trecutul meu asumat. Vă respect, vă mulțumesc și v-aș fi profund recunoscatoare dacă ați opri această hărțuire împotriva mea!”, a scris Ioana Năstase în mediul online.

De ce s-au certat Ilie Năstase și soția lui în văzul tuturor

Ilie Năstase și soția lui s-au certat în urmă cu două săptămâni în plină stradă, în timpul unui concediu petrecut la Mamaia.

„Cine-i ăla? Ăla-i amantul tău! Te-am văzut, am auzit tot!”, ar fi strigat Ilie Năstase, potrivit Cancan.ro. Ioana Năstase i-a răspuns: „Ești drogat! Du-te la tine în apartament, că ești bătrân!”.

Cearta dintre cei doi nu s-a încheiat acolo însă. Omul de afaceri ar fi continuat să îi aducă reproșuri soției sale. Cu toate acestea, ulterior, fostul tenismen și-ar cerut iertare public față de soție.

„Îmi pare rău față de Ioana”

„Suntem destul de bine acum. Nu am fost prea bine, dar acum suntem bine. Suntem de două săptămâni la mare, am avut acele ieșiri, dar acum e frumos. Eu sunt mai coleric, știți cum este. Și când eram pe terenul de tenis tot așa făceam. Îmi pare rău față de Ioana, pentru că ea a avut grijă de mine în acești șase ani de când suntem împreună și ea știe foarte bine. Mi-aș fi dorit să o cunosc mult mai devreme. Nu am ce să fac, îmi cer scuze! Promit să nu mai fac până data viitoare! Încă nu suntem împăcați 100%. Îmi pare rău pentru că suferă și ea și familia”, a declarat Ilie Năstase în cadrul Știrilor Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

„Chestia cu amantul, am zis-o pur și simplu la nervi. Nu a fost adevărat! Vreau să subliniez că eu nu am acuzat-o de infidelitate! Eu sunt învățat cu ce se scrie în presă, dar pe ea o afectează, are familie. Ea a fost și este o femeie fidelă! Ea mie mi-a fost credincioasă în toți acești ani de căsnicie! M-aș fi bucurat să fi cunoscut o femeie ca ea mai devreme!”, a mai declarat Ilie Năstase, pentru Click!.

Cum s-au cunoscut Ilie și Ioana Năstase

Ilie Năstase și Ioana Simion s-au cunoscut într-un restaurant de pe litoral, în anul 2018. La acea vreme, Ilie urma să semneze actele de divorț de a patra soție, Brigitte Pastramă. Fostul jucător de tenis a făcut schimb de numere de telefon cu Ioana, ulterior invitând-o într-o vacanță în Sardinia. Ioana a acceptat invitația, iar de atunci sunt împreună.

S-au căsătorit în 2019, la Hârșova, județul Constanța, orașul natal al Ioanei, și au fost la un pas de divorț de două ori în 2021.

De ce a vrut Ioana Năstase să divorțeze

În ianuarie 2021, Ioana Năstase a declarat că a fost agresată fizic de soțul ei, Ilie Năstase. Potrivit apropiaților perechii, Ioana nu și-a dorit să divorțeze imediat după incidentul violent, ci i-a oferit un timp fostului sportiv să-și corecteze comportamentul. Nu a văzut îmbunătățiri în relația lor, așa că a depus actele de divorț în luna martie a aceluiași an.

Ulterior, Ioana Năstase și-a retras cererea de divorț, pentru ca în luna octombrie să spună că „răbdarea ei a luat sfârșit” și să depună pentru a doua oară actele de divorț. Câteva luni mai târziu, în primăvara anului 2022, Ioana a renunțat pentru a doua oară la divorț. Potrivit unei surse apropiate cuplului, soția lui Ilie Năstase a decis să-i rămână alături pentru că ea este singurul lui sprijin.

Cu cine a mai fost căsătorit Ilie Năstase

Prima soție a lui Ilie Năstase a fost modelul belgian Dominique Grazia. Fostul cuplu s-a căsătorit în anul 1972 și a divorțat zece ani mai târziu, în 1982. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Nathalie.

Doi ani mai târziu, fostul jucător de tenis s-a recăsătorit cu actrița Adelaide Alexandra King. Perechea a adoptat doi copii, un fiu și o fiică, Nicholas și Charlotte. Ilie și Alexandra au fost căsătoriți timp de 18 ani, iar copiii lor au rămas în grija mamei după divorțul din 2002.

Timp de șase ani, din 2004 până în 2010, sportivul a fost căsătorit cu Amalia Năstase. Împreună au doi copii, două fiice, Alessia și Emma. Din 2013 până în 2018, Ilie Năstase a fost căsătorit cu Brigitte Sfăt, iar în 2019 s-a căsătorit cu Ioana Simion.

Și Ioana Simion a mai fost căsătorită în trecut, timp de aproximativ două decenii, cu un bărbat care lucrează la Ministerul de Interne, alături de care are un fiu, Teo.

