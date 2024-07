De ce Ilie Năstase a blocat-o peste tot pe fiica sa adoptivă: „Cu mine nu mai are ce discuta”. Charlotte o acuză pe Ioana Simion pentru situaţie

Ilie Năstase este din nou în centrul atenţiei, însă de data aceasta din cauza conflictelor personale cu fiica sa adoptivă, Charlotte Năstase. Se pare că tânăra ar fi încercat să îl contacteze de ziua lui, însă nu ar fi reuşit, iar acum o acuză pe Ioana Simion de faptul că nu a putut să comunice cu tatăl ei. Cum au reacţionat fostul mare tenismen, dar şi partenera sa de viaţă când au auzit acuzațiile.

De ce Ilie Năstase a blocat-o peste tot pe fiica sa adoptivă, Charlotte

Pe 19 iulie 2024, Ilie Năstase a împlinit 78 de ani, dar sărbătoarea nu a fost lipsită de controverse. La câteva zile după aniversare, Charlotte, fiica adoptivă a lui Năstase din căsnicia acestuia cu actrița Alexandra King, a dezvăluit că nu a reușit să-și felicite tatăl de ziua sa. În plus, tânăra a acuzat-o pe Ioana, actuala soție a lui Ilie Năstase, că i-ar fi blocat numărul de telefon, făcând imposibilă contactarea tatălui său.

Într-un răspuns surprinzător la acuzațiile fiicei sale vitregi, Ilie Năstase a clarificat că nu Ioana, soția sa actuală, a fost cea care a închis legătura cu Charlotte, ci el însuși. Fostul mare tenismen a explicat că a luat această decizie radicală în urmă cu trei ani, după ce Charlotte a apărut în imagini indecente pe internet, inclusiv pe platforma OnlyFans.

Acesta a subliniat că, în urma acestui incident, a blocat-o de pe toate canalele de comunicare și nu mai dorește să aibă nicio legătură cu ea. Fostul mare tenismen a insistat că soția sa nu a avut nicio implicare în această decizie și a acuzat-o pe Charlotte că încearcă să arunce vina pe partenera sa de viaţă fără niciun motiv real.

“Este incredibil ce poate să spună. Păi cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu OnlyFans-ul sau dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea. (…) E pe drumul ei, cu mine nu mai are ce discuta. (…) Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui”, a spus Ilie Năstase pentru spynews.ro.

Ilie Năstase nu a mai vorbit cu fiul său adoptiv de jumătate de an

În plus față de conflictele cu Charlotte, Ilie Năstase a abordat și situația fratelui ei adoptiv, Nicholas. Nasty a recunoscut că nu a mai avut contact cu Nicholas de aproximativ șase luni și a exprimat o descurajare evidentă în legătură cu faptul că fiul său adoptiv este „de negăsit”. Acesta a fost tranșant, afirmând că nu are intenția de a merge în Statele Unite pentru a-l căuta și că nu se implică în viața acestuia, arătând că există o rupere definitivă între el și copiii săi adoptivi, cu care nu îşi doreşte să mai aibă legături.

“De Nicholas nu mai știu nimic, ultima dată am vorbit în urmă cu vreo șase luni. La fel, ce treabă am eu cu el? Vreți să las totul aici și să mă duc sa-l caut prin SUA? Să mă stabilesc la New York? Nu e treaba mea ce face, cu ce se ocupă… subiect închis!”, a mai precizat marele tenismen pentru aceeaşi sursă menţionată anterior.

Cum a comentat Ioana Simion, soţia lui Ilie Năstase, acuzaţiile aduse de Charlotte la adresa ei

Ioana Simion, soția actuală a fostului sportiv, a avut propriul său punct de vedere asupra situației. Aceasta a declarat pentru spynews.ro că nu a avut niciun rol în blocarea comunicării dintre Ilie și Charlotte și că, de fapt, nu a avut niciodată o interacțiune personală cu fiica adoptivă.

Soţia lui Ilie Năstase a menționat că a acceptat cererea de prietenie a Charlotte pe Facebook cu scopul de a menține o relație civilizată, dar a fost surprinsă să vadă comentarii care aruncau vina pe ea. Ea a subliniat că, dacă Charlotte ar fi dorit să ia legătura cu tatăl ei, ar fi putut să o facă prin intermediul ei, iar Ioana ar fi fost dispusă să faciliteze acest lucru.

“Ferească Dumnezeu, cum să o blochez eu? Mă bucur că soțul meu face lumină. Aceasta fată văd că iar caută scandal. Ocazional iese și mă atacă în condițiile în care nu mă cunoaște, nu ne-am văzut niciodată. Săptămâna trecută, cu patru zile înainte ca soțul meu să împlinească 78 de ani, mi-a dat cerere de prietenie pe Facebook. Am acceptat-o fără probleme. Apoi, a lăsat un comentariu la una dintre pozele în care apăream cu Ilie: ‘La mulți ani, tati!

Când au fost adoptaţi Charlotte şi Nicholas de Ilie Năstase şi fosta soţie, Alexandra King

Ilie Năstase și Adelaide Alexandra King s-au căsătorit în 1984, după ce fostul tenismen a fost cucerit de frumusețea captivantă a actriței americane. În ciuda iubirii lor, relația a fost marcată de dificultăți, iar cuplul a decis să adopte un copil din România. Totuși, după ce au adus un pediatru francez pentru a evalua starea copiilor din orfelinatele românești și au constatat că aceștia se aflau într-o stare deplorabilă, Năstase și King au decis să își îndrepte căutările spre Statele Unite.

Astfel, au descoperit povestea lui Nicholas, un băiat născut în 1987 dintr-o adolescentă de 13 ani din San Antonio, Texas. Lipsit de resurse și fără posibilitatea de a-l crește, mama lui Nicholas l-a dat spre adopție. Nicholas a adus o mare bucurie în viețile lui Ilie și Alexandra, iar succesul acestei adopții a încurajat cuplul să își extindă familia.

Trei ani mai târziu, au adoptat-o pe Charlotte, completându-și astfel familia. Totuși, după 14 ani de căsnicie, gelozia a dus la despărțirea lor în 1998. În urma divorțului, Alexandra, cunoscută pentru rolul din pelicula italiană „La Pelle” (1981), a rămas cu cei doi copii și s-a stabilit alături de ei și de actualul ei partener de viață.

