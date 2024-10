Cât costă hainele create de Alexia Eram. Fiica Andreei Esca și-a lansat propria colecție de haine

Alexia Eram, una din cele mai îndrăgite influencerițe de fashion din țară, a decis că este timpul să își scoată prima colecție de haine. Astfel, la începutul acestei luni, a apărut „Margot”, brandul la care lucrează de mai bine de un an. Aceasta spune că folosește materiale de calitate, iar prețurile sunt și ele unele pe măsură.

Cât costă hainele create de Alexia Eram

Alexia Eram a anunțat la începutul lunii octombrie că își lansează propriul brand de haine, „Margot”. Aceasta a precizat că toate hainele sunt confecționate în România, din materiale de calitate. Astfel nu este de mirare că prețurile creațiilor ei sunt destul de mari.

Pe site-ul oficial al magazinului sunt disponibile câteva modele de hanorace, tricouri atât pentru bărbați cât și pentru femei, precum și pantaloni lungi și scurți și șepci.

„Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc. Suntem o echipă de câțiva prieteni. Acest brand l-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat, dar și COOL în același timp, dar mai ales să fie ceva simplu, dar de bună calitate”, a afirmat Alexia Eram pentru Alistmagazine.

Astfel, Alexia Eram vine un hanorac cu 115.90 euro, iar un tricou cu 56.90 euro. Cei care doresc să achiziționeze o pereche de pantaloni scurți trebuie să scoată din buzunar suma de 70.60 euro, iar pentru cei scurți 48.90 euro. Șepcile se găsesc și ele în trei culori, fiecare la prețul de 35.20 euro.

De ce a ales fiica Andreei Esca să își numească brandul „Margot”

Alexia Eram a povestit că și-a dorit să creeze o linie de îmbrăcăminte simplă, dar de calitate, și care să reflecte stilul ei personal. Pentru a-i da o notă mai personală, a ales să-l numească „Margot”, acesta fiind cel de-al doilea prenume al său.

„Margot este numele meu și mi-a plăcut ideea de a crea ceva din suflet, în jurul lui. Când eram mică, mă prezentam mereu «MARGO» și chiar dacă în timp am ajuns să-mi folosesc doar primul prenume, Alexia, Margot mi se pare că are mai mult din romantismul firii mele, parcă mă descrie mai bine, și atunci, de ce să nu îmi reprezinte brandul?!”, a explicat Alexia Eram pentru publicația menționată anterior.

De asemenea, influencerița, care a încheiat de curând relația de opt ani pe care o avea cu Mario Fresh, a precizat că a lucrat timp de un an la acest proiect.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port. Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că nu mai pot duce totul pana la capăt, am reușit! Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT”, a scris Alexia Eram pe Instagram în ziua în care și-a lansat brandul.

Sursă foto: Instagram

