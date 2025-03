Recunoști băiatul din imagine? Mama lui a refuzat să facă avort când avea 17 ani, iar acum fiul ei este unul dintre artiștii de top ai generației sale

Recunoști băiatul din imagine? Mama lui a refuzat să facă un avort la 17 ani, iar acum, 31 de ani mai târziu, fiul ei este o celebritate de talie internațională.

Mama lui Justin Bieber, victima abuzurilor sexuale

Într-un interviu profund personal, Pattie Mallette (48 de ani), mama lui Justin Bieber (31 de ani), căci despre aceste personaje este vorba, a făcut unele mărturisiri dureroase despre provocările care i-au schimbat viața în adolescență, de la supraviețuirea abuzurilor sexuale până la decizia de a-și păstra copilul, în ciuda presiunii copleșitoare de a nu face asta.

Înainte de a deveni mamă, Pattie a fost abuzată sexual, o traumă despre care discută sincer în biografia ei, „Nowhere But Up: The Story of Justin Bieber’s Mom”. Ea a dezvăluit modul în care abuzul a făcut-o să se confrunte cu sentimente de rușine și autoînvinovățire.

„Este ceva ce trăiesc atât de mulți supraviețuitori. Porti această rușine și simți că e ceva inerent în neregulă cu tine. Cu siguranță am purtat această povară”, a spus Pattie, citată de Today.

Durerea ei emoțională a culminat cu o tentativă de sinucidere în timpul adolescenței. Reflectând asupra acelei perioade întunecate, Pattie a explicat: „A fost rezultatul anilor de abuz, împreună cu depresia și consumul de substanțe. Drogurile și alcoolul nu fac decât să înrăutățească lucrurile. Atunci s-a rupt ceva în mine, ajunsesem la un punct limită.”

Mama lui Justin Bieber a rămas gravidă cu el la 17 ani

CONȚINUT VIDEO UNICA





La doar 17 ani, Pattie Mallette a rămas însărcinată cu Justin. S-a confruntat cu presiuni semnificative pentru a întrerupe sarcina, dar a rămas fermă în decizia ei de a-și păstra copilul. Tatăl lui Justin, Jeremy Jack Bieber, i-a părăsit pe Pattie și pe băiat la scurt timp după venirea lui pe lume pe 1 martie 1994.

Citeşte şi: Ce este mononucleoza cronică, boala cu care a fost diagnosticat Justin Bieber

Citeşte şi: Imagini tulburătoare cu Justin Bieber. Fanii l-au rugat să ceară ajutor

Citeşte şi: Justin Bieber a devenit tată pentru prima dată, după ce Hailey Bieber a adus pe lume un băiat. Ce nume au ales pentru copil

Citeşte şi: Justin Bieber ar fi fost molestat de Sean „Diddy” Combs. Rapperul, în condiţii groaznice, în arest

„Mi-am dat seama că nu merge până la capăt (n.r. – cu avortul). Nu știam cum mă voi descurca, dar eram hotărâtă să fac tot posibilul. A trebuit să-i dau o șansă (n.r. – copilului)!” – a povestit mama lui Justin Biber.

Acea determinare a ajutat-o să treacă prin greutăți imense ca tânără mamă singură. Pattie spune că nu va uita niciodată primul plânset al fiului ei. „Știu că poate suna ciudat, dar strigătul lui suna ca o muzică”, a spus ea zâmbind. „Era de genul ‘A ha, a ha’ și m-am gândit: Acesta este cel mai prețios sunet pe care l-am auzit vreodată. Am vrut doar să-l țin în brațe pentru totdeauna!”

Călătoria lui Pattie Mallette de la trecutul ei zbuciumat la creșterea uneia dintre cele mai îndrăgite vedete pop din lume este o poveste despre rezistență, credință și iubire necondiționată. Decizia ei de a alege viața, în ciuda greutăților, i-a modelat nu numai propriul drum, ci și ascensiunea incredibilă a lui Justin către celebritate.

CONȚINUT VIDEO UNICA

În memoriile ei, Pattie se scufundă mai adânc în luptele și triumfurile pe care le-a experimentat de-a lungul drumului, oferind cititorilor o perspectivă de ansamblu asupra iubirii și determinării unei mame. „Nu aveam toate răspunsurile. Dar mi-am luat angajamentul să-i ofer cea mai bună viață posibilă!” – a mai spus ea.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News