Imagini tulburătoare cu Justin Bieber. Fanii l-au rugat să ceară ajutor

Un videoclip tulburător în care apare Justin Bieber care interpretează un rap bizar despre consumul de droguri a stârnit îngrijorare în rândul fanilor artistului. Cântărețul în vârstă de 30 de ani se află împreună cu un prieten la bordul unui avion și interpretează o rimă ciudată în timp ce ține în mână o pungă cu chipsuri.

Imagini tulburătoare cu Justin Bieber, la bordul unui avion

Justin Bieber a stârnit diferite reacții în rândul fanilor săi din mediul online după ce a publicat pe contul său de Instagram un clip în care apare la bustul gol, alături de un prieten, și interpretând câteva versuri rap cu un mesaj controversat.

Artistul, care a devenit tată pentru prima dată în urmă cu câteva luni, apare cu ochii sticloși, în timp ce cânta: „Îmi place un tip care zboară, zbor sus ca o coțofană, mă înalț ca și cum aș fi acel tip”.

În imagini, cântărețul poartă lenjerie Calvin Klein, o pereche de blugi supradimensionați și o căciulă bleumarin.

Această apariție a lui Justin Bieber i-a îngrijorat pe fani, care l-au rugat să ceară ajutor de dragul fiului său, Jack Blues.

Acest clip vine la doar două zile după ce reprezentantul artistului a negat că acesta ar consuma droguri puternice și susține că are ochii sticloși din cauză că are grijă de fiul lui, care are probleme cu somnul.

Reacția fanilor artistului

Fanii artistului au reacționat rapid, rugându-l pe artist să caute ajutor de dragul fiului său de doar 6 luni.

„Este atât de trist”, „Este disperat după ajutor”, au scris internauții.

„Iisus te iubește, frate! Nu te întoarce la vechile tale moravuri”, a comentat altcineva.

„Expresia ochilor lui seamănă cu cea a lui Britney (Spears)”, a remarcat un alt internaut.

„De ce omul ăsta nu este cu copilul lui?”, a întrebat altcineva.

„Nu cred că este bine”, „Ai grijă, te rog”, Mă voi ruga pentru vindecarea ta”, au mai scris fanii lui Justin Bieber.

După ce numeroși fani și-au exprimat îngrijorarea față de artist, reprezentantul lui Justin Bieber a explicat ce se întâmplă, de fapt, cu acesta.

„Povestea conform căreia Justin consumă droguri grele nu este adevărată”, a spus reprezentantul acestuia pentru TMZ, care a adăugat că clientul său este „în unul din cele mai bune locuri din viața lui”.

În acest moment, el se concentrează pe „creșterea fiului său”, împreună cu soția lui, Hailey Bieber, dar și pe crearea unor noi piese, a subliniat reprezentantul lui Justin Bieber.

