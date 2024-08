Irina Rimes, planuri mari pentru aniversarea de 33 de ani: „De data asta o să fie mai interesant” / Exclusiv

Irina Rimes împlinește astăzi, 22 august, 33 de ani, și se va sărbători într-un mod inedit, alături de cei dragi. În ultima ediție din sezonul 2 Fresh by Unica, antrenoarea de la „Vocea României” ne-a spus cum privește trecerea anilor, dar și cum va petrece de ziua ei de naștere.

Irina Rimes, petrecere inedită pentru aniversarea de 33 de ani

Irina Rimes s-a născut pe 22 august 1991, ceea ce înseamnă că astăzi împlinește 33 de ani. Prin lentila spiritualității, 33 este un număr al îngerilor, asociat cu o conexiune profundă cu tărâmul spiritual, încurajând evoluția și ajutând la atingerea unui echilibru. În cazul Irinei, această vârstă o regăsește într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale vieții.

Irina Rimes se împarte în prezent între filmările pentru „Vocea României” și repetițiile intense pentru concertul „Descântatele” din 28 septembrie, la Arenele Romane. Invitată la Fresh by Unica, Irina ne-a dezvăluit cum își va petrece aniversarea de 33 de ani, ce va rămâne neschimbat, dar și ce planuri noi și-a făcut pentru această zi.

„De data asta o să fie mai interesant”

„Fac o petrecere acasă, ca de obicei, unde o să-mi chem toți prietenii. De data asta o să fie mai interesant, pentru că am rugat băieții să aducă backline-ul și o să facem un jam session. Și după jam session o să facem și o mini petrecere cu un DJ set de Afro House, o să spună David (Goldcher, iubitul ei – n.red.) muzică. După asta o să-l rog tare, dar nu știu dacă o să vrea, să pună și niște drum’n’bass și dubstep, ce ne place nouă foarte tare“, a spus Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Deși nu a planificat întotdeauna acest lucru, în fiecare an, Irina ne-a dezvăluit că s-a sărbătorit acasă cu câte un grătar, o petrecere mai mică sau mai mare. „Dar niciodată la un restaurant. Mi-au displăcut lucrurile astea. În schimb, acasă e altceva. Acasă chemi la tine și, că e pe relaxare, că e pe distracție, e bine oricum”, a adăugat.

Antrenoarea de la „Vocea României” crede în obiective, dar nu și le setează în preajma zilei de naștere

Irina Rimes ne-a mai spus și că îi place să-și stabilească obiective, însă nu în prima zi din an sau de ziua ei de naștere.

„Nu îmi setez obiective la începutul anului sau în preajma zilei de naștere, pentru că știu că nu are nici o importanță momentul când îți setezi obiectivul. După mine, Revelionul este doar o schimbare de cifre în calendar. Ziua de naștere este doar o treaptă pe care am pășit pe scara experienței. Am mai multă experiență și asta-i cam tot. Și nu neapărat un motiv să-mi setez noi obiective”, a explicat cântăreața, pentru Unica.ro.

„Încerc să-mi setez obiective în fiecare zi”

Unul dintre obiectivele recente ale Irinei este, spre exemplu, să înceapă să facă mișcare. Artista a ajuns la concluzia că, dacă își dorește să performeze, trebuie să adopte un alt stil de viață. Chiar dacă ajunge mai rar la sala de fitness și la orele de Yoga, solista are deja un ritm alert de viață, având în vedere cariera pe care și-a ales-o.

„Eu încerc să-mi setez obiective în fiecare zi. De obicei îmi setez obiective mici, ca să le pot atinge. De exemplu, înainte să pășesc în această încăpere, mi-am setat un obiectiv ca de astăzi să mă apuc serios de sport. Pentru că am probleme cu memoria și trebuie să fac sport. Dacă vreau să performez bine mai departe, și nu doar din punct de vedere artistic, trebuie să fac sport. Și, în general, să-mi ridic calitatea vieții. Și îmi setez obiectivul ăsta în fiecare zi”, a încheiat Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Concertul „Descântatele”, pe 28 septembrie la Arenele Romane

Irina Rimes iubește arta și arta o iubește pe ea. Recent a lansat un nou EP, „Origini”, menit să poarte ascultătorii într-o călătorie muzicală din trecut până în prezent, împletind cu măiestrie tradiția și inovația. Noile piese vor răsuna live pe scena de la Arenele Romane pe 28 septembrie, în cadrul concertului „Descântatele”, un eveniment cu un concept diferit, pe care artista este nerăbdătoare să-l împărtășească publicului. Biletele sunt disponibile pe site-ul Iabilet.ro.

„Lucrurile astea vin atunci când trebuie să vină. Nu cred în destin, dar cred real în context. Acum s-a găsit contextul, chiar dacă foarte multă lume mi-a spus să nu fac asta, pentru că există această percepție că s-a abuzat prea mult de folclor. Contrar așteptărilor lor, am făcut ceva diferit. Descântecul este o formă de magie. O incantație folosită de femei pentru a scoate «ochiul rău», acel furt de energie. Tot timpul am fost fascinată de aceste teme. Noi ne-am dorit ca acest concert să fie ca un descântec. Pot să promit că toți cei care vor veni la concert se vor simți foarte bine pentru că este altceva”, a spus Irina Rimes, pentru Unica.ro.

Irina Rimes, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Irina Rimes despre noul sezon de „Vocea României”, despre copilăria petrecută la sat și despre ce fel de mătușă este, despre relația cu iubitul ei, David Goldcher, dar și despre horoscop.

#ThisorThat cu Irina Rimes

La mulți ani, Irina!

