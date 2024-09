Irina Rimes și realitatea industriei muzicale românești: „E cuvântul care descrie cel mai bine”. Alegerea care i-a schimbat viața antrenoarei de la „Vocea României” / Exclusiv

Irina Rimes a visat să facă muzică, iar visul ei s-a îndeplinit. Astăzi este una dintre cele mai ascultate și apreciate artiste din România, dar și unul dintre antrenorii de la „Vocea României”. Succesul ei nu a venit peste noapte, ci a fost rezultatul unui efort neîncetat de a se remarca, iar apoi de a se menține. Din postura unei artiste consacrate, Irina Rimes ne-a spus, la Fresh by Unica, ce își dorește să învețe oamenii de la ea, care a fost alegerea care i-a schimbat viața, dar și cum se pregătește înainte de un concert.

Irina Rimes dezvăluie realitatea din spatele industriei muzicale românești

Irina Rimes (33 de ani) și-a făcut timp în programul încărcat cu sesiunile de la studio, filmările de la „Vocea României” și repetițiile pentru concertul „Descântatele” pentru a veni la Fresh by Unica, unde ne-a vorbit, printre multe altele, despre industria muzicală și ce a învățat în ultimii ani, ca parte din ea. Spre finalul interviului, am rugat-o pe Irina să ne spună ce și-ar dori să învețe oamenii de la ea.

„Să fie buni… Eu n-am fost tot timpul bună, pentru că într-o industrie de genul ăsta nu poți fi tot timpul bun. Și cu siguranță o să dezamăgești pe cineva la un moment dat. Dar tot timpul am încercat să fiu bună. Mi se pare că lipsește bunătatea în ziua de astăzi. Ea este, dar trebuie să o cauți. Și oamenii nu mai sunt atât de atenți”, a început Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Solista crede că oamenii au încetat să mai acorde atenție celor din jurului lor și modului în care ceea ce fac îi poate afecta pe aceștia. Deși este o susținătoare a libertății de exprimare, artista a observat că, pentru unii, acest lucru poate înseamna să fie misogini și lipsiți de tact.

Citește și: Irina Rimes, dezvăluiri despre relația cu David Goldcher și concertul „Descântatele”. Cum împacă profesionalul cu personalul: „Iese cu scandal câteodată” / Exclusiv

Irina Rimes: „Noi toți vrem să facem copii. Și vrem să trăiască într-o lume mai bună.”

„Cred că ar trebui să fim un pic mai atenți unii la alții. Să te uiți un pic mai cu atenție pe unde calci, cu cine vorbești, ce spui. Eu știu că acum avem libertatea cuvântului. Dar asta nu înseamnă că trebuie să spunem totul. Libertatea cuvântului nu înseamnă că îți dă libertatea să fii misogin, nesimțit, neatent, lipsit de tact. Cred că ar trebui să fim un pic atenți. Cred că e cuvântul care descrie cel mai bine.

Nu «eu am de făcut asta, ăsta e scopul meu, nu contează cum îl obțin». Pentru că dacă tu o să fii așa, și oamenii din jurul tău se vor schimba. Poți să fii un model pentru ceilalți. Și dacă noi o să fim mai buni, o să trăim și într-o lume mai bună. Iar noi toți vrem să facem copii. Și vrem ca copiii noștri să trăiască într-o lume mai bună. Asta ar însemna că trebuie să începem de la noi, de pe acum”, a mai spus Irina, pentru Unica.ro.

Citește și: Ce i-a promis Irina Rimes lui Steve Aoki în culisele de la Untold 2024: „Am schimbat niște energie”. DJ-ul, cucerit de piesa „Dudadu” / Exclusiv

Alegerea care i-a schimbat viața Irinei Rimes: „Am plătit foarte mulți bani.”

Am vorbit cu Irina și despre alegerea care crede că i-a schimbat viața, și anume faptul că a învățat limba franceză. În pandemie, cu timpul extra pe care l-a avut pe mâini, artista a luat lecții de limba franceză. În aceeași perioadă, solista și-a propus să lanseze muzică în franceză, demers pe care l-a pornit în 2022. Deși a luat o pauză pentru a crea EP-ul „Origini”, inspirat de muzica populară, Irina va mai lansa muzică în franceză.

„Am învățat limba în șase luni. Și faptul că am învățat limba franceză mi-a schimbat viața. Am avut un profesor care venea două ori pe săptămână acasă la mine. Mi-am luat și un profesor scump, nu ca să merite, ci ca să știu eu că am plătit foarte mulți bani și că trebuie să scot untul”, a mai spus solista, pentru Unica.ro.

Citește și: Irina Rimes și David Goldcher se pregătesc de nuntă! Artista vrea trei petreceri! „Una pentru Smiley”

Cum se pregătește Irina Rimes înainte de un concert

Pe 28 septembrie, Irina va susține concertul „Descântatele” la Arenele Romane. Biletele sunt disponibile pe site-ul Iabilet.ro. Vezi în videoclipul de mai jos cum s-a pregătit înainte de eveniment:

Irina Rimes, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Irina Rimes despre noul sezon de „Vocea României”, despre copilăria petrecută la sat și despre ce fel de mătușă este, despre colaborarea cu Steve Aoki și dorința de a face muzică în franceză, dar și despre horoscop și aniversarea ei de 33 de ani.

#ThisorThat cu Irina Rimes

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@irinarimes

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

Urmărește-ne pe Google News